Скандальная биография Пи Дидди: музыка, арест и обвинения
Шон Джон Комбс (также известен как Puff Daddy, P. Diddy)
Дата рождения: 4 ноября 1969 года
Место рождения: Нью-Йорк (США)
Профессия: рэпер, продюсер
Карьера: с 1990 года
Детство и юность Пи Дидди
Шон Комбс родился 4 ноября 1969 года в Нью-Йорке (США) в семье модели Дженис Смоллз и военнослужащего ВВС США Мелвина Эрла Комбса. Когда мальчику было два года, его папу застрелили.
Комбс учился в римско-католической средней школе Маунт-Сент-Майкл-Академи. Будучи подростком, играл в школьной команде по американскому футболу. На его счету есть один трофей — Кубок дивизии-1986.
После школы Шон поступил в частный Говардский университет в Вашингтоне, но бросил учебу после второго курса. За это время он успел создать репутацию «короля вечеринок». Спустя много лет P. Diddy вернулся в учебное заведение, чтобы получить докторскую степень по гуманитарным наукам.
Музыкальная карьера Пи Дидди
Когда Комбс был студентом, он начал сотрудничать со звукозаписывающей компанией Uptown Records в качестве продюсера. Он быстро раскрутил группу Jodeci и певицу Мэри Джей Блайдж, но в 1993 году лейбл уволил Шона. Тогда молодой человек основал собственный лейбл — Bad Boy Entertainment. Его первыми проектами были The Notorious B.I.G, Ашер, Lil' Kim, Мэрайя Кэри, Аретой Франклин.
С 1997 года Комбс под псевдонимом Puff Daddy начал выпускать свои треки. Его первая композиция Can't Nobody Hold Me Down («Никто не может меня удержать») имела успех. Песня шесть недель продержалась в лидерах чарта Billboard Hot 100. В этом же году он презентовал дебютную пластинку под названием No Way Out («Нет выхода»). А уже в 1998-м держал в руках статуэтку «Грэмми» за лучший рэп-альбом.
Композиция I'll Be Missing You («Я буду скучать по тебе»), которую он записал вместе с певицей Фейт Эванс, принесла ему вторую победу на премии «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой».
Puff Daddy никогда не жалел средств на свое творчество. Так, видеоклип на трек Victory («Победа») стал самым дорогим в истории индустрии. Ролик обошелся рэперу в 2,7 миллиона долларов. В съемках были задействованы актеры Деннис Хоппер и Дэнни Де Вито.
В 1998 году рэпер записал с Джимми Пейджем саундтрек Come With Me («Пойдем со мной») к фильму «Годзилла». Вторая пластинка музыканта Forever («Навсегда») вышла в 1999-м и стала платиновой в США. Хотя критики внесли ее в рейтинг «50 худших альбомов всех времен».
В 2005-м музыкант сменил имя на Diddi. Под новым псевдонимом он презентовал диск Press Play («Нажми «Воспроизвести»), который стал лидером Billboard 200. В записи пластинки принимали участие Николь Шерзингер, Кристина Агилера и Кейша Коул.
Пятый альбом Last Train To Paris («Последний поезд в Париж») вышел в 2010-м. Через пять лет он презентовал диск No Way Out 2 («Нет выхода 2»). В 2016-м принял решение завершить карьеру певца и сосредоточиться на продюсировании.
К музыке рэпер вернулся в 2023 году. Он записал пластинку The Love Album: Off the Grid («Любовный альбом: Вне Сети»). В диск вошли 23 композиции. Комбс снял клип на песню Another One of Me («Еще один из меня») с участием таких звезд, как The Weeknd, 21 Savage и French Montana.
Актерская карьера Пи Дидди
Шон Комбс периодически снимается в кино. Впервые на экранах он появился в 2001 году, и сразу же в двух фильмах — «Все схвачено!» и «Бал монстров». В этих проектах ему достались эпизодические роли.
В 2005-м P. Diddi предстал в образе наркобарона Никки Барнса в боевике «Путь Карлито 2: Восхождение к власти». Также музыкант появился в двух сериях седьмого сезона сериала «CSI: Место преступления Майами» (2008-2009).
Зрителям особенно понравилась его роль доктора-гомеопата в ситкоме «В Филадельфии всегда солнечно» (2005). В проекте показывали смешные ситуации, в которые попадают герои из местного паба.
В 2014 году состоялась премьера спортивной драмы «День драфта». Артисту досталась второстепенная роль Криса Кроуфорда.
Также в его фильмографии есть такие работы, как «Побег из Вегаса» (2010), «Я все еще здесь» (2010), «Дурная слава» (2016) и «Улетные девочки» (2017).
Личная жизнь Пи Дидди
Шон Комбс никогда не был женат. У музыканта шестеро биологических детей от разных женщин.
В 1993 году музыкант встречался со школьной подругой Мисой Хилтон-Брим. Девушка родила ему первого ребенка. Сына назвали Джастин. В период с 1999-й по 2001-й у него был роман с певицей Дженнифер Лопес.
С 1994-го по 2007 год Puff Daddy встречался с девушкой по имени Кимберли Портер. Возлюбленная музыканта родила от него троих детей: мальчика Кристина (родился в 1998 году) и близняшек Д'Лилу Стар и Джесси Джеймс (2006). В 2018-м Портер умерла от пневмонии.
P. Diddi изменял Кимберли Портер с Сарой Чапмен. В 2006-м на свет появилась девочка Ченс. Музыкант признал дочь только после экспертизы ДНК. В 2022-м на свет появился его шестой ребенок — дочь Лав Шон Комбс от Даны Тран.
Также в число его пассий входили певицы Кэсси Вентура и Юнг Майами.
Скандалы с Пи Дидди
Шон Комбс регулярно попадает в скандалы. Его многократно обвиняли в нападении на людей и нанесении им побоев, незаконном хранении оружия, взятках и вождении по приостановленной лицензии.
В 2024 году в Голливуде разразился большой скандал — и главным виновником стал Пи Дидди. Начиная с 2023-го жертвы рэпера стали обращаться в полицию с обвинениями в сексуальном насилии — это в общей сложности 120 человек, включая 25 несовершеннолетних. Правоохранители провели обыски в доме музыканта, обнаружили оружие и большое количество бутылок с лубрикантом.
Шон Комбс был отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения в использовании власти, торговле людьми, распространении наркотиков, рэкете, сутенерстве и организации секс-вечеринок со множеством голливудских звезд, во время которых он принуждал людей (в том числе несовершеннолетних) к половым актам. Одной из предполагаемых жертв мог быть Джастин Бибер.
Телеканал Fox News выпустил материал, в котором раскрыта информация о закрытых вечеринках Freak Offs. Гости совершали распутные действия, подвергались насилию и употребляли наркотики, после чего им проводились оздоровительные капельницы. Среди известных участников: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес, Уилл Смит, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Леброн Джеймс, Рианна, Дрейк, Эштон Катчер, Меган Фокс, Ким Кардашьян, Сара Джессика Паркер и другие.
Также пользователи Сети строят теории о преступлениях Джей-Зи, Бейонсе и Пи Дидди. Фанаты считают, что они избавлялись от своих конкурентов, которые занимали первые строчки в хит-парадах. В частности, от Тупака, Алии и даже Майкла Джексона.
Сторонники теории заговора вспомнили трек 2013 года Джея Коула She knows («Она знает»). В тексте есть следующие строчки: «Покойся с миром, Aaliyah. Покойся с миром, Left Eye. Майкл Джексон, увидимся, как только я умру». При жизни артисты близко дружили с обвиняемыми. Также многие обратили внимание на слова She knows, так как это может быть прямой отсылкой к настоящей фамилии Бейонсе — Knowles.
10 лучших песен Пи Дидди по версии «Яндекс Музыки»
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Last Night
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Get Buck In Here
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Tell Me (feat. Christina Aguilera)
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Come to Me (feat. Nicole Scherzinger)
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Diddy Rock (feat. Timbaland, Twista & Shawnna)
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Nasty Girl
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Someone To Love Me (Naked)
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Through the Pain (She Told Me) (feat. Mario Winans)
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Me & U
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Victory 2004 (feat. The Notorious B.I.G., Busta Rhymes, 50 Cent)
Фильмография Шона Комбса
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«Все схвачено!» (2001)
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«Бал монстров» (2001)
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«Путь Карлито 2: Восхождение к власти» (2005)
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«Изюм на солнце» (2008)
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«Побег из Вегаса» (2010)
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«Я все еще здесь» (2010)
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«День драфта» (2014)
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«Дурная слава» (2016)
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«Улетные девочки» (2017)