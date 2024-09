За что арестовали рэпера Пи Дидди: разбираемся в голливудском скандале

В Нью-Йорке вечером 17 сентября арестовали рэпера, продюсера и предпринимателя Шона Комбса, выступавшего под псевдонимом P.Diddy более 20 лет. Комбса обвиняют в физическом и сексуальном насилии, участии в рэкете и принуждении к проституции.

Кто такой Пи Дидди

Владелец бизнесов в индустрии моды, телевидения и музыки, Шон Комбс стал известным в начале 90-х — тогда он организовал свой лейбл Bad Boy Records. Позднее артист стал выступать сам: сначала под псевдонимом Puff Daddy. За свою карьеру он трижды становился лауретом «Грэмми» и получил свою звезду на Аллее Славы в Голливуде. В 2022 году Forbes оценил его состояние в 1 миллиард долларов.

Фото Getty Images

Предпосылки дела Пи Дидди

С ноября 2023 года вокруг личности рэпера постоянно ведутся разборки: все началось с публичных заявлений его бывшей девушки Кассандры Вентуры о насилии по отношении к ней и полном контроле ее личной жизни. Дело урегулировали мирным путем — девушка получила 30 млн долларов.

Следом за ней на протяжении полугода в полицию начали обращаться другие жертвы Комбса. Это привело к нескольким обыскам, во время которых было найдено оружие и большое количество бутылок с лубрикантом.

В мае 2024 года были подтверждены обвинения Вентуры — на записях с видеокамер следователи обнаружили, как Комбс действительно преследует Кассандру и пинает ее. Рэпер прилюдно извинился, признав свое поведение «непростительным».

Фото CNN / YouTube

Арест Пи Дидди

Расследование привело к аресту: сейчас P.Diddy находится в следственном изоляторе. В обвинительном заключении на 14 страницах говорится об использовании власти и престижа для угроз и запугивания людей, применении наркотиков и организации секс-вечеринок, во время которых он принуждал женщин (в том числе несовершеннолетних) к половым актам. Также упоминается о том, что он привлекал личный персонал к своим преступлениям.

Продюсер Пи Дидди заявил, что имеет на руках много часов видеосъемки похождений своего подопечного. Комбс отказывается признавать обвинения.

По данным канала Fox News, закрытые вечеринки Freak Offs проводились в отелях по всему миру. В течение нескольких дней участники могли совершать распутные действия, подвергаться насилию и употреблять наркотики, после чего им проводились оздоровительные капельницы. Для организации вечеринок Комбс вывозил секс-рабов за границу при помощи связей и ресурсов. Адвокаты рэпера утверждают, что все происходило по согласию участников.

Мнение знаменитых коллег

После общественного резонанса многие знаменитости, прежде поддерживающие общение с P.Diddy и даже посещавшие его вечеринки, порвали с ним связь. Среди них, например, популярный исполнитель Джастин Бибер, на чье творчество сильно повлияло общение с Комбсом.

Актер Леонардо ди Каприо был замечен на вечеринках Шона, однако тоже отметил, что не поддерживает связь с рэпером на протяжении последних лет. Кроме него на встречах также регулярно появлялись другие звезды девяностых и нулевых — Памела Андерсон, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Пэрис Хилтон, Марта Стюарт, Келли Осборн и другие.

Многочисленные записи и флешки с компроматом всплыли только сейчас, а среди тех, кто мог пострадать, числится Джастин Бибер — в начале 2000-х он был подопечным Diddy. Фанаты уже нашли отсылки в клипе певца на песню Yummy.

Фото Кадр из клипа Yummy.

В сообществе рэперов уже возникали конфликты с P.Diddy. Например, часто выпады исходили от Eminem и 50Cent — первый обращался к Комбсу в текстах своих песен, а последний после обыска жилища Шона опубликовал в соцсетях фото с подписью, что в его личной квартире не хранится такого количества лубриканта.

Слухи: Джей-Зи, Бейонсе и Пи Дидди убивали конкурентов

В сторону трех музыкальных исполнителей звучат неофициальные обвинения от их коллег. Подозревается, что Джей-Зи, Бейонсе и P.Diddy избавлялись от своих конкурентов, занимавших первые строчки чартов. А обвиняемый в смерти рэпера Тупака Дуэйн Дэвис рассказал, что Комбс заплатил ему за убийство коллеги миллион долларов. Джей-Зи и Комбс также по слухам были причастны к смерти Алии — двадцатидвухлетней исполнительницы, погибшей в авиакатастрофе, и даже Майкла Джексона.

Фото Getty Images

В связи с последними событиями фанаты вспомнили песню 2013 года She knows, в которой есть строки: «Покойся с миром, Aaliyah. Покойся с миром, Left Eye. Майкл Джексон, увидимся, как только я умру». Все они при жизни были близки с артистами. Кроме того, в песне есть фраза She knows. Поклонники предположили, что это отсылка к настоящей фамилии Бейонсе — Knowles.

В сети появилась теория, что Канье Уэст с помощью публичных унижений пытался отвлечь вниманиие от Тейлор Свифт и тем самым уберечь ее от гибели.