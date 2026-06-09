Михаил Дегтярев подвел итоги спортивной программы ПМЭФ-2026

Спорт стал важной частью гуманитарной и деловой программы Петербургского международного экономического форума. В этом году Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и Фонд Росконгресс сделали особый акцент на развитии международного сотрудничества.

Итоги работы спортивной программы ПМЭФ подвел министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, отметил масштабное международное представительство и выделил успешные результаты работы павильона «Дом спорта».

«Две главные тематические сессии были посвящены будущему международного олимпийского движения и подготовке к Олимпийским играм 2028 года. Мы обсудили программу МОК Fit for the future, возвращение российского спорта на международную арену, а также реализацию комплексной программы подготовки наших спортсменов к Играм в Лос-Анджелесе. Эти темы напрямую связаны с будущим мирового спорта и интересами российских атлетов», — поделился Дегтярев.

В дни Петербургского международного экономического форума в павильоне «Дом спорта» прошло 44 деловых мероприятия.

Помимо сессий, на форуме проводилась спортивная программа. Ее центральным событием стала международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». В рамках Спортивных игр ПМЭФ-2026 прошло свыше 20 мероприятий, которые охватили 16 видов спорта.