Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Михаил Дегтярев подвел итоги спортивной программы ПМЭФ-2026
Жизнь и общество

Сегодня, 14:45

1 мин.

Михаил Дегтярев подвел итоги спортивной программы ПМЭФ-2026

Кристина Гергис
Автор
ПМЭФ-2026
Фото Фонд Росконгресс

Спорт стал важной частью гуманитарной и деловой программы Петербургского международного экономического форума. В этом году Министерство спорта России, Олимпийский комитет России и Фонд Росконгресс сделали особый акцент на развитии международного сотрудничества.

Итоги работы спортивной программы ПМЭФ подвел министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он подчеркнул высокий уровень организации мероприятия, отметил масштабное международное представительство и выделил успешные результаты работы павильона «Дом спорта».

«Две главные тематические сессии были посвящены будущему международного олимпийского движения и подготовке к Олимпийским играм 2028 года. Мы обсудили программу МОК Fit for the future, возвращение российского спорта на международную арену, а также реализацию комплексной программы подготовки наших спортсменов к Играм в Лос-Анджелесе. Эти темы напрямую связаны с будущим мирового спорта и интересами российских атлетов», — поделился Дегтярев.

В дни Петербургского международного экономического форума в павильоне «Дом спорта» прошло 44 деловых мероприятия.

Помимо сессий, на форуме проводилась спортивная программа. Ее центральным событием стала международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». В рамках Спортивных игр ПМЭФ-2026 прошло свыше 20 мероприятий, которые охватили 16 видов спорта.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Последние новости
5 июн 16:00
Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта»
29 мая 16:30
Стало известно, сколько россияне тратят на спорт и активный досуг
29 мая 06:00
5 российских актрис со спортивным прошлым
27 мая 06:00
Тихий триумф: история Бобби Гибб, которая тайно пробежала Бостонский марафон и изменила историю спорта
22 мая 20:00
Выручка фитнес-клубов увеличилась на 17 процентов, но ее рост обеспечен ценами, а не спросом