Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

В возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщил Театр Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.

Народная артистка России, актриса Людмила Чурсина ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Она вела борьбу с болезнью около года.

Людмила Чурсина запомнилась зрителям яркими ролями в кино и театре. В числе ее заметных работ «Угрюм-река», «Донская повесть», «Как выйти замуж за миллионера», «На углу Арбата и улицы Бубулинас», «Щит и меч» и множество других картин.