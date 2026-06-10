Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Звезды и кино
Новости
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Звезды и кино

Сегодня, 16:20

1 мин.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Кристина Гергис
Автор
Людмила Чурсина
Фото Анвар Галеев, Russian Look, Global Look Press

В возрасте 84 лет ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщил Театр Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении.

Народная артистка России, актриса Людмила Чурсина ушла из жизни из-за онкологического заболевания. Она вела борьбу с болезнью около года.

Людмила Чурсина запомнилась зрителям яркими ролями в кино и театре. В числе ее заметных работ «Угрюм-река», «Донская повесть», «Как выйти замуж за миллионера», «На углу Арбата и улицы Бубулинас», «Щит и меч» и множество других картин.

Цвет граната, фильм.8 недооцененных советских фильмов

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске