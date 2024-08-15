6 научно доказанных методов психотерапии

За последние несколько лет спрос на услуги психологов в России значительно вырос, но получить качественную помощь по-прежнему непросто. Рынок специалистов переполнен, при этом не многие из них работают по действительно научным направлениям.

Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой собрали шесть научно доказанных методов психотерапии, которые действительно помогают, и постарались объяснить их действие простыми и понятными словами.

Когнитивно-поведенческая терапия

Основатель метода — Аарон Бек, Альберт Эллис.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — это эффективный метод для работы с депрессивными и аффективными состояниями. КПТ не фокусируется на травмах прошлого, потому что доказать их связь с конкретным событием в настоящем невозможно.

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Как отметила клинический психолог Милана Погорелова, когнитивно-поведенческая терапия занимается решением проблемы здесь и сейчас. Специалист работает с когнициями (разновидностями мыслительных операций, отвечающих за восприятие. — Прим. ред.), так как не сама ситуация ранит чувства человека, а его отношение к ней. После проработки мыслей начинается работа с поведенческой частью, происходит изменение привычных паттернов (шаблонов, по которым действует человек. — Прим. ред.).

При этом КПТ доказала свою эффективность во многих исследованиях. Метод активно применяется в клинической психологии, ведь его можно использовать практически при всех заболеваниях, указанных в МКБ (Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. — Прим. ред.).

Эксперт отметила, что в ее практике встречались случаи, когда когнитивно-поведенческая терапия помогала справиться и со сложными проблемами сексуального характера.

Схема-терапия

Основатель метода — Джеффри Янг.

Схема-терапия — это метод психотерапии, который помогает людям понять и изменить долгосрочную модель поведения. Суть подхода заключается в раннем выявлении неадекватных действий и состояний, а затем в систематической борьбе с ними.

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По словам Миланы Погореловой, данный метод довольно популярен у клинических психологов. Схема-терапия прекрасно работает при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР), депрессивных состояниях, пограничном расстройстве личности.

Рационально-эмоционально-поведенческая терапия

Основатель метода — Альберт Эллис.

Рационально-эмоционально-поведенческая терапия (РЭПТ) — это метод психотерапии, в основе которого лежит выявление иррациональных убеждений. Как и в КПТ, основной постулат РЭПТ — «не само событие ранит чувства человека, а его восприятие ситуации». Именно иррациональные убеждения формируют отношение к случившемуся, где «ядром» выступает долженствование.

Как отметила эксперт, такие требования к миру и окружающим иррациональны и вредят ментальному состоянию. Они приводят человека к фрустрации и большому количеству негативных эмоций. РЭПТ работает именно с этими требованиями и превращает их в рациональные убеждения, с которыми проще жить. После происходит принятие неидеальности мира, себя и других людей.

Также доказана эффективность РЭПТ при работе с такими проблемами, как:

Семейная системная психотерапия

Основатель метода — Мюррей Боуэн, Вирджиния Сатир.

Семейная системная психотерапия рассматривает проблемы человека через призму его семьи. При этом учитываются отношения не только с родителями, но и с супругом, детьми и другими родственниками. Психолог анализирует связь даже с относительно далекими предками, которые передали семье и самому пациенту определенные взгляды на жизнь.

Согласно ряду исследований, такой метод психотерапии действительно может улучшить жизнь детей и взрослых с ментальными расстройствами, а также их семей. Кроме того, семейная системная терапия помогает родственникам находить общий язык, а парам — избавляться от проблем в сексе.

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Системная семейная психотерапия трактует семью как единый организм. Каждый находится под влиянием событий, происходящих у него дома. При этом он одновременно влияет на родственников сам. Проще говоря, если у вас возникают трудности, они напрямую отражаются на вашей семье.

В работе системный семейный психотерапевт фокусируется на четырех параметрах семейной системы: особенностях отношений членов семьи, на гласных и негласных правилах жизни, мифах и границах. Цель специалиста — улучшить работу этой ячейки общества, помочь ее членам понять закономерности их общения. Поэтому сеансы психотерапии проводятся со всей семьей, а не с кем-то отдельно.

Терапия принятия и ответственности

Основатель метода — Стивен Хайес.

Терапия принятия и ответственности (Acceptance and commitment therapy, АСТ) — это метод, направленный на изменение реакций человека на пугающие и нежелательные мысли, чувства, воспоминания, ощущения. Он тесно пересекается с КПТ, но, в отличие от последней, не предполагает деления переживаний на «хорошие» и «плохие», «полезные» и «бесполезные». Главный постулат АСТ — убеждение, что испытывать боль и неприятные ощущения нормально.

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Терапия принятия и ответственности направлена на развитие психологической гибкости — возможности адаптироваться к разным жизненным ситуациям.

Сейчас существует множество исследований эффективности АСТ. Терапия способна помочь при стрессах, депрессиях, тревожных расстройствах, пограничных расстройствах, компульсивном переедании, дисморфофобических расстройствах.

Гештальт-терапия

Основатель метода — Фриц Перлз, Лаура Перлз, Пол Гудман и другие.

Гештальт-терапия — это метод в психотерапии, в основе которого лежит принцип «здесь и сейчас». Он призван помочь сделать жизнь более комфортной, осознать связь мыслей с телом и чувствами и жить в настоящем.

В этом подходе личность рассматривается как субъект, который контактирует с внешним миром и другими людьми. То есть психолог наблюдает за мыслями, эмоциями, чувствами и ощущениями пациента, анализирует, как они взаимосвязаны между собой.

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Чаще всего к гештальт-терапевту приходят пациенты с тревогой, страхом, ощущением небезопасности, вопросами неудовлетворенности собственной жизнью, состояниями, близкими к депрессии, невозможностью карьерного роста или построения любовных отношений. Работа происходит в диалоговом подходе. Такое отношение предполагает некоторое равенство и замечание индивидуальности друг друга, что важно для доверительной и надежной коммуникации. Результатом гештальт-терапии становится успешная адаптация к миру.

Кроме того, существуют исследования, что гештальт-терапия способна помочь при психических проблемах — депрессии, тревожных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве, алкогольной зависимости — и повысить удовлетворенность жизнью.