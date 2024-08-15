Где в Москве находятся дворы-колодцы и какие из них стоит посмотреть

Дворы-колодцы считаются особенностью Петербурга, но и в Москве их немало. Вместе с экскурсоводом Кариной Силаковой рассказываем о пяти таких дворах и разбираемся, как возник этот архитектурный феномен.

Почему появились дворы-колодцы

Двор-колодец — это закольцованное здание, вход в которое возможен только через арку-подворотню. В нижние окна, выходящие во двор, практически не попадает солнце. Поэтому сейчас, когда законодательно установлены нормы освещения, строительство таких домов невозможно. Но больше ста лет назад об этом никто не думал, а такие здания позволяли частично решить квартирный вопрос.

Все дома с закрытыми дворами изначально строились для того, чтобы сдавать в них квартиры. Здания так назывались: доходные дома. Квартиры в них снимали студенты, мелкие чиновники, мещане, рабочие.

Красивые дворы-колодцы Москвы

Доходный дом И.Д. Пигита

Адрес: улица Большая Садовая, дом 10.

Дом в стиле модерн был построен в 1903-1904 годах. Он принадлежал купцу Илье Пигиту, владельцу табачной фабрики «Дукат». Любопытно, что он купил землю, чтобы построить фабрику, но не получил на это разрешения. Тогда Пигит начал строительство дома. Проект так понравился купцу, что он даже занял в нем часть помещений: десять комнат на третьем этаже.

После революции и до середины 70-х дом оставался жилым: в разные годы в коммунальных квартирах могло проживать больше 700 человек.

Одним из самых известных жильцов дома был М.А. Булгаков. Сейчас в доме располагается его музей. Соседей по коммуналке писатель не раз описывал в своих произведениях.

Фото Константин Кокошкин, Global Look Press

Доходные дома А.А. Волоцкой

Адрес: Трехпрудный переулок, дом 11/13, строение 1.

Владелицей была представительница старой дворянской фамилии, но денег на строительство не хватало. Поэтому дома возводились поэтапно, по мере появления средств с 1910 по 1913 год. Задержками в финансировании объясняется то, что в здании смешаны разные стили. Впрочем, возможно, архитектор изначально задумывал именно такую постройку.

В домах шесть этажей, а в длину они занимают почти половину переулка. В советские годы в домах были устроены коммунальные квартиры. Сейчас дом остается жилым и считается элитным.

Фото Яндекс Панорамы

Здания «Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона»

Адрес: Трехпрудный переулок, дом 9.

Башенки здания напоминают средневековый рыцарский замок, но на самом деле это стиль модерн.

Типография принимала любые заказы: здесь печатались визитки, агитационные плакаты, театральные афиши и программки, газеты, художественная литература.

После революции здание было отдано пионерской организации. С 90-х годов оно превратилось в бизнес-центр и остается доступным для посещения.

Фото Комплекс городского хозяйства Москвы

Доходный дом В.Н. Субботина

Адрес: Малый Козихинский переулок, дом 8/18

Дом возведен в 1907 году. Архитектор Петр Харко специализировался на проектировании доходных домов для состоятельных граждан. Соседнее здание (под номером десять) тоже построено по его проекту.

Дом остается жилым и сейчас.

Фото Яндекс Панорамы

Дом Фадеева

Адрес: Тверская улица, дом 27, строение 1.

Дома 27 и 29 были построены в 1902 году. В 1948 году они были перестроены в жилой дом в стиле «сталинского ампира»

Фото Google Maps

Восьмиэтажный дом не менял своего предназначения. Сейчас он тоже остается жилым, также в нем находятся многочисленные магазины.