Кто такие чайлдфри и почему они не хотят заводить детей: отвечает психолог

Принято считать, что дети — это счастье. Если не рожать, то кто присмотрит в старости, продолжит род? Многие уверены, что завести ребенка — это прямая обязанность, однако есть те, кто добровольно отказывается быть родителем.

Вместе с медицинским психологом Ириной Бабкиной разбираемся, кто такие чайлдфри и почему на самом деле они не хотят иметь детей.

Кто такие чайлдфри

Чайлдфри — это категория людей, которые сознательно решили не становиться родителями и придерживаются своего добровольного выбора.

Фото Prostock-Studio/istockphoto.com

Сегодня можно выделить три категории бездетных людей:

Чайлдлесс (бездетные) — люди, которые не могут иметь детей из-за не зависящих от них медицинских причин, например бесплодия. Однако считать их представителями чайлдфри нельзя.

Чайлдфри (свободные от детей) — те, кто сознательно отказался от деторождения и не страдает от своего решения.

Чайлдхейт (детоненавистники) — люди, которые ненавидят детей. Они часто встречаются внутри чайлдфри-сообществ и считаются последователями радикальных взглядов.

Кроме того, есть иная классификация свободных от детей людей. В 1980-х годах канадский социолог Джин Виверс провела исследование и разделила чайлдфри на две категории:

реджекторы — те, кто не любит детей;

аффексьонадо — те, кому просто хорошо без детей.

История появления термина «чайлдфри»

Термин чайлдфри (англ. childfree — свободные от детей) появился в 1970-х годах в США на волне эмансипации. Понятие ввела ныне не существующая американская Национальная организация для не-родителей.

Фото Halfpoint/istockphoto.com

Кроме того, во многом идее чайлдфри способствовало движение феминисток второй волны, которое развивалось в Штатах и Европе. Они утверждали, что положение женщины в обществе напрямую связано с тем, собирается ли она рожать. По их словам, это отражается на ее социальном статусе, карьере, отношении окружающих.

Для России идеология чайлдфри сравнительно новая. Но согласно социологическому опросу, около 9% россиян не планируют заводить детей.

Почему чайлдфри не хотят рожать детей

Медицинский психолог Ирина Бабкина выделяет шесть основных причин добровольной бездетности:

Нежелание брать ответственность на всю оставшуюся жизнь. Часто проявляется у молодых людей, которые не стремятся повзрослеть и подолгу живут с родителями.

Желание «пожить для себя», не тратить деньги, силы и время на воспитание ребенка. Эгоцентризм — позиция «Я — центр всего». По данным исследования, некоторые женщины все больше ориентируются на создание карьеры, увлечения, саморазвитие. Роль матери уходит для них на дальний план.

Неприязнь к детям. Может быть связана с какими-то травмирующими ситуациями.

Страх. Роды — это не самый приятный процесс. Женщина может бояться изменений, которые ждут ее организм, возможных патологий у ребенка и прочее. Имеет место и неосознанный страх взять на себя ответственность за чужую жизнь. Вдруг не хватит средств, ведь стоимость воспитания ребенка с каждым годом увеличивается.

Несовершенство мира. Среди чайлдфри встречаются те, кто связывает свой отказ от рождения детей с нестабильной ситуацией в мире.

Просто «не хочу». У таких людей имеется все для создания крепкой семьи с ребенком, но совершенно нет желания его заводить.

Чайлдфри — это нормально?

Сегодня люди, которые не хотят заводить детей, часто сталкиваются со стереотипами. Им приписывают негативные черты, считают инфантильными, несчастными, испытывают к ним возмущение, жалость. Однако исследования говорят, что такой выбор не зависит от черт личности и не влияет на уровень удовлетворенности жизнью. Ученые не нашли никакой разницы в этом плане между чайлдфри, родителями и теми, кто только планирует родить ребенка.

Во времена СССР бездетные люди облагались специальными налогами и подвергались всеобщему осуждению. Сейчас ситуация несколько иная: в России разрабатывается законопроект о запрете именно идеологии чайлдфри. Его цель — защита ценностей страны. При этом речи о введения налога на бездетность нет, поскольку его необходимость является лишь субъективной позицией отдельных людей.