Как выбрать идеальный отель для отдыха: на что обратить внимание

Выбор правильного отеля для отдыха — это один из ключевых моментов при планировании отпуска. От этого зависит, насколько комфортным и приятным будет отдых. Но как среди множества вариантов найти идеальный для себя? В сегодняшней статье рассказываем все, что нужно знать о выборе подходящего отеля.

Критерии для выбора отеля

Чтобы максимально насладиться отдыхом, необходимо учесть ряд ключевых факторов при выборе отеля:

тип отдыха: пляжный, семейный, романтический, активный и другие;

бюджет: сколько готовы потратить на отель;

расположение: город, курорт, остров, близость к достопримечательностям, пляжу, остановкам общественного транспорта;

количество звезд, это влияет на уровень сервиса;

питание: шведский стол, наличие ресторанов и баров;

услуги: бассейн, spa-салон, спортзал, анимация, детский клуб, трансфер, прачечная;

инфраструктура: наличие Wi-Fi, парковки, лифта, кондиционера;

количество комнат, спальных мест, необходимость в дополнительных кроватях;

языки: наличие русскоговорящего персонала.

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Эти критерии можно разделить на те, которым отель обязательно должен соответствовать, и на менее важные, которые можно опустить. Так выбрать подходящий отель будет легче.

Как самостоятельно провести онлайн-исследование

Перед бронированием отеля обязательно нужно провести онлайн-исследование, чтобы знать его плюсы и минусы. Для этого стоит:

изучить отзывы на специализированных сайтах (Booking.com, TripAdvisor, Google Maps, и других);

посмотреть фотографии номеров, территории, бассейнов, ресторанов, вида из окна;

проверить официальный сайт отеля (узнать о предоставляемых услугах, ценах, акциях и доступных датах).

Как выбрать отель для отдыха с семьей

При выборе отеля для семейного отдыха есть важное условие — наличие медицинской службы и врачей. Иногда в отелях также предоставляются аксессуары, необходимые для приготовления еды для малышей или коляски напрокат.

Лучше искать отели недалеко от мест, которые дети любят посещать, например, парков развлечений, детских музеев, аквапарков или пляжа. Или можно выбрать отель, который предлагает разные мероприятия для детей: концерты, мастер-классы.

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Важно также обратить внимание на планировку номера. Дома у родителей и детей обычно отдельные спальни. Поэтому, чтобы комфортно отдохнуть, лучше останавиться в больших номерах, где две и более спален. Также можно рассмотреть вариант номеров с гостиной и полностью оборудованной кухней.

Можно поискать скидки для детей. Некоторые отели предлагают «Семейный план», который позволяет родителям забронировать второй номер для своих детей за половину стоимости одноместного номера. А некоторые отели продают билеты со скидкой в крупные тематические парки и другие дорогие развлечения в этом районе.

Если вам нужно немного времени наедине со второй половинкой, стоит проверить, есть ли в отеле услуги няни.

Как выбрать отель для одиночного отдыха

При планировании отдыха в одиночку лучше выбирать отели с уединенной и спокойной атмосферой, идеально подходящие для отдыха без лишнего шума и суеты. Это отели с концепцией «только для взрослых» (adults only). Они могут стать отличным выбором для индивидуального отдыха, потому что в них акцент сделан на потребности взрослых: есть несколько баров и ресторанов, бассейн.

Безопасность всегда должна быть приоритетом при выборе жилья. Перед поездкой нужно убедиться, насколько безопасно расположение отеля и обратить внимание на такие элементы, как круглосуточная стойка регистрации и депозитные ячейки.

Стоит изучить район, в котором находится отель. Очень удобно останавливаться в месте, где поблизости есть много баров и ресторанов, потому что ночью проще возвращаться в отель по людным улицам.

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Также можно просто позвонить в отель — это отличный способ оценить дружелюбное ли отношение у сотрудников. Позвонить стоит с общим вопросом, а не с целью бронирования, и посмотреть, как персонал отреагирует на запрос. Если они открыты и любезны, скорее всего, вы останетесь довольны отдыхом в таком месте.