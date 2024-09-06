Как преодолеть финансовые конфликты в семье: руководство от психолога

Согласно статистике, в России 33% разводов происходят из-за финансовых конфликтов, которые чаще всего возникают на фоне безденежья или недопонимания. Однако деньги — это «лакмусовая бумажка» в отношениях, ведь настоящая причина размолвок — недоговоренность в семье.

Вместе с клиническим психологом Миланой Погореловой разбираемся в причинах финансовых конфликтов в паре и рассказываем, как их преодолеть.

Что такое финансовый конфликт

Финансовый конфликт — это столкновение интересов или серьезные разногласия, возникающие на фоне денежной ситуации в семье. Партнеры начинают ссориться, предъявлять друг-другу претензии, касающиеся трат денег.

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По словам клинического психолога Миланы Погореловой, чаще всего финансовые конфликты возникают в тех семьях, где не закрыты базовые потребности семьи в целом либо кого-то из супругов. Например, жена устроила скандал из-за того, что муж пошел в бар с друзьями, но не дал ей денег на маникюр.

Причины конфликтов

К основным причинам денежных конфликтов эксперт отнесла:

Партнеры при заключении брака не договорились, как будет строиться финансовая система в семье.

Разные представления о семейном бюджете, принесенные из родительских семей.

Инфантилизм одного или обоих партнеров — отсутствие понятия роли мужчины и женщины, мужа и жены.

Как перестать ссориться из-за денег

Чтобы избежать финансовых конфликтов семье, клинический психолог Милана Погорелова рекомендует сесть за стол переговоров. Муж и жена должны решить, как будет строиться из семейный бюджет, будет он общим или раздельным, кто будет распоряжаться финансами, кто будет брать ответственность за основные траты, какие затраты будут делиться между партнерами и пр.

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Если супруги решили вести совместный бюджет, сразу стоит договориться, сколько можно потратить из него и сколько нужно откладывать каждый месяц. Для этого необходимо посчитать общий заработок мужа и жены и определить сумму, которая будет уходить в накопления, и сумму для общих семейных расходов (оплата ЖКХ, продукты, походы в кино и пр.). Остаток денег разделить пополам между супругами, которые могут тратить их на свое усмотрение.

Если появляются непредвиденные траты, эксперт также советует обсудить их с партнером, определить, из какой части бюджета они будут закрыты.

Если в паре сформировалась финансовая модель «мужчина за все платит, а деньги девушки — это ее деньги», стоит обсудить ее, определиться, устраивает ли супругов такое распределение ролей. Возможно, мужу тяжело «тянуть лямку» основного добытчика, а девушка понимает, что полностью зависима от партнера.

Помимо обсуждения того, как будет строиться семейный бюджет в браке, психолог рекомендует договориться о семейном бюджете при планировании ребенка. Нужно решить, будет ли девушка откладывать деньги до декрета или мужчина берет все расходы на себя.

Если супруги решили, что муж обеспечивает финансовую стабильность во время декрета, нужно обозначить, он закрывает только потребности ребенка или супруги тоже, будет ли у нее «подушка безопасности».

Поэтому перед уходом в декрет психолог рекомендует обсудить, как будут распределяться финансы, какая часть денег будет выделяться на личные нужды супруги и др.