7 правил качественного отдыха для тех, кто не может выкинуть работу из головы
Большинство людей, страдающих трудоголизмом, не умеют качественно отдыхать. Это, в свою очередь, неминуемо приводит к другим проблемам — выгоранию, стрессу и даже ухудшению здоровья. Важно понимать, что отдых — это не роскошь, а необходимость и инвестиции в собственное здоровье и продуктивность. Вместе с психологом поделились основными правилами, которые помогут расслабиться даже заядлым трудоголикам.
Делайте паузы
Главное правило для тех, кто не может перестать беспокоиться о рабочих вопросах, — это сознательно выделять время для отдыха. Это значит не просто оставлять на это время в распорядке дня, но и предпринимать конкретные шаги.
Чтобы качественно отдохнуть, позвольте себе отпустить рабочие мысли, создайте ментальную перегородку между работой и отдыхом. Оставьте телефон и ноутбук в покое на время, не заходите на рабочую почту, установите режим «не беспокоить» на телефоне.
В это время лучше занять ум чем-то приятным и интересным: читайте художественную литературу, смотрите фильмы. Главное, чтобы активность отличалась от того, чем вы занимаетесь на работе и отвлекла вас от нежелательных мыслей.
Установите четкие временные рамки для работы
Если вы относите себя к трудоголикам, то вы, скорее всего, имеете привычку задерживаться на работе. Это не идет на пользу никому: вам, вероятно, не доплачивают за переработки, а у работодателя складывается неверное впечатление о соответствии поставленных задач и выделенного на них времени. Еще сложнее соблюсти режим работы и отдыха тем, кто работает из дома.
Четко определите время начала и окончания рабочего дня и строго его соблюдайте. Создайте «священное пространство» для отдыха, где будет запрещено работать: это может быть одна из комнат в квартире, балкон, парк или кафе.
Займитесь любимым делом
Каждый человек нуждается в хобби. Современные технологии позволяют обучиться практически чему угодно, находясь в любой точке мира. Сложность лишь в том, чтобы найти то, что действительно нравится, иначе увлечение может стать частью рутины. Если вам нравится рукоделие, можете попробовать вышивание или валяние из шерсти. Тот, кто хочет сблизиться с природой, может завести комнатные растения. Среди других вариантов выпечка, фотография, музыка, писательство, программирование, оригами и изучение иностранных языков. Особую пользу принесет активный отдых, ведь умеренные физические нагрузки снимают стресс, улучшают настроение и заряжают энергией.
Сосредоточьтесь на настоящем моменте
Научиться останавливать поток мыслей не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для этого могут потребоваться многолетние тренировки.
Просто наблюдать за мыслями, не застревая в них, хорошо помогают медитативные практики. С помощью йоги и медитаций вы можете улучшить физическое и ментальное здоровье, а также научиться контролировать свои эмоции.
Если вы не поклонник восточных практик, то можете достичь подобного эффекта с помощью пеших прогулок.
Прогулки на свежем воздухе — прекрасный способ отвлечься от проблем, насладиться красотой вокруг и почувствовать себя более свободным. Во время прогулки старайтесь находиться «в моменте», вдыхайте и впитывайте кожей все, что вас окружает.
Позвольте себе иногда ничего не делать
Многие из нас живут с ошибочной установкой, что ничего не делать — признак слабости, лени и апатии. Люди чувствуют необходимость даже время, отведенное на отдых, проводить якобы с пользой: включать познавательные подкасты, читать профессиональную литературу, начинать генеральную уборку после изнурительного рабочего дня. На самом деле постоянная активность изнуряет как тело, так и психику человека и может привести к тяжелым последствиям.
Пассивный отдых не менее важен, чем активный. Именно он предоставляет возможность выспаться и восстановить силы.
Позвольте себе иногда просто полежать на диване, послушать музыку и хорошо выспаться.
Общайтесь с близкими
Отвечая на вопрос: «Зачем я так много работаю?» — многие непременно вспомнят семью и близких людей. Да только в процессе работы некоторые забывают, что для по-настоящему родных людей материальные приобретения гораздо менее ценны, чем время, проведенное вместе.
Проводите время с семьей и друзьями, делитесь своими эмоциями, смейтесь, играйте, ходите в кафе. Общение с любимыми людьми — отличный способ забыть о работе и получить заряд позитива.
Не бойтесь просить помощи
Если вы поняли, что в одиночку вам сложно отпустить ситуацию и расслабиться, попросите о помощи окружающих. Например, договоритесь, что вас будет кто-то встречать с работы: тогда вы будете вынуждены вовремя завершать рабочий день, чтобы не опоздать к назначенному времени.
Если вы понимаете, что переутомление приобретает хронический характер, не стесняйтесь обратиться за помощью к профессионалу. Психолог поможет не просто разработать стратегии более качественного отдыха, но и найти причины, лежащие в основе трудоголизма. Одержимость работой может свидетельствовать о более серьезных состояниях: тревожном или депрессивном расстройствах.