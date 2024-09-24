День учителя-2024: дата, история и традиции праздника

Учитель — первый человек после членов семьи, который формирует личность ребенка. День педагога отмечается почти во всех странах, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН). Рассказываем, как зародился праздник и как его принято отмечать.

Когда отмечается День учителя

С 1994 года Всемирный день учителя отмечается ежегодно 5 октября в большинстве стран мира, включая Россию. В этом году праздник выпадает на субботу.

История Дня учителя

День учителя — один из немногих профессиональных праздников в России, который отмечается в ту же дату, что и одноименный международный праздник.

Международный день учителя был учрежден в 1994 году специализированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Эта памятная дата установлена не для привлечения внимания к социальным проблемам учителей. Это именно праздник, день чествования абсолютно всех педагогов, наставников и просветителей любых ступеней образования.

Фото istockphoto.com/alexeyrumyantsev

Как отмечают День учителя

В школах в этот день обычно проводится так называемый день самоуправления: уроки проводят ученики старших классов, а учителя только наблюдают со стороны. Также многие школьники устраивают концерты для учителей и родителей, ставят сценки.

Родители нередко вручают учителям (классным руководителям и учителям-предметникам) цветы и подарки. Это не запрещено, но важно помнить о том, что российское законодательство запрещает педагогам принимать дорогие подарки, поскольку они могут быть расценены как взятка.

Статья 575 ГК РФ «Запрещение дарения» гласит: работники образовательных организаций и госслужащие не имеют права получать подарки стоимостью более 3000 рублей.

Вне школы учителям вручаются награды разного уровня, в том числе присваиваются почетные звания.

Те, кто уже давно окончил школу, могут написать своим учителям слова благодарности или хотя бы вспомнить выдающихся преподавателей добрым словом.

Фото istockphoto.com/mediaphotos

Интересные факты о профессии