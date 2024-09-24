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День учителя в России 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

3 мин.

День учителя-2024: дата, история и традиции праздника

День учителя отметят в России 5 октября
Мария Сальникова
Автор
Учительница в школе
Фото istockphoto.com/Drazen Zigic
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Учитель — первый человек после членов семьи, который формирует личность ребенка. День педагога отмечается почти во всех странах, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН). Рассказываем, как зародился праздник и как его принято отмечать.

Когда отмечается День учителя

С 1994 года Всемирный день учителя отмечается ежегодно 5 октября в большинстве стран мира, включая Россию. В этом году праздник выпадает на субботу.

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История Дня учителя

День учителя — один из немногих профессиональных праздников в России, который отмечается в ту же дату, что и одноименный международный праздник.

Международный день учителя был учрежден в 1994 году специализированным учреждением ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Эта памятная дата установлена не для привлечения внимания к социальным проблемам учителей. Это именно праздник, день чествования абсолютно всех педагогов, наставников и просветителей любых ступеней образования.

Учительница у доски
Фото istockphoto.com/alexeyrumyantsev

Как отмечают День учителя

В школах в этот день обычно проводится так называемый день самоуправления: уроки проводят ученики старших классов, а учителя только наблюдают со стороны. Также многие школьники устраивают концерты для учителей и родителей, ставят сценки.

Родители нередко вручают учителям (классным руководителям и учителям-предметникам) цветы и подарки. Это не запрещено, но важно помнить о том, что российское законодательство запрещает педагогам принимать дорогие подарки, поскольку они могут быть расценены как взятка.

Статья 575 ГК РФ «Запрещение дарения» гласит: работники образовательных организаций и госслужащие не имеют права получать подарки стоимостью более 3000 рублей.

Вне школы учителям вручаются награды разного уровня, в том числе присваиваются почетные звания.

Те, кто уже давно окончил школу, могут написать своим учителям слова благодарности или хотя бы вспомнить выдающихся преподавателей добрым словом.

Школьный класс
Фото istockphoto.com/mediaphotos

Интересные факты о профессии

  • Слово «педагог» в переводе с греческого буквально означает «ведущий ребенка». Сейчас это слово используется как более красивое определение учителя или преподавателя. А в Древней Греции педагог был скорее телохранителем: он должен был отводить ребенка в учебное заведение и отвечал за его безопасность по дороге.

  • В дореволюционной России отношение учеников к сельским (земским) и городским учителям сильно отличалось. В деревне педагог был весьма уважаемой фигурой, к нему тянулись не только дети, но и взрослые. В городе же работников гимназий уважали не так сильно. Изменение отношения произошло только в советское время, но и то не сразу. В частности, этому поспособствовали такие выдающиеся учителя, как Сухомлинский, Ушинский, Макаренко, Брюховецкий.

  • Именно учителя формируют интерес к познанию, учебе и научной деятельности. Поэтому важно, чтобы уровень педагога был соответствующим. Возвращение престижа профессии учителя — одна из целей программы «Приоритет-2030». В рамках программы 2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника.

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