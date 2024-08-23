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День знаний в России: история и традиции — Первый звонок
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

4 мин.

День знаний: как появился праздник и как его отмечают

Мария Сальникова
Автор
Мальчик сидит за партой
Фото Freepik
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День знаний —праздник школьников и студентов, а также учителей и преподавателей. Он знаменует окончание каникул и начало нового учебного года. Рассказываем об истории и традициях этого праздника.

История Дня знаний

День знаний впервые официально отметили 1 сентября 1984 года. Праздник был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР.

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После распада Советского Союза День знаний празднуют не только в России, ставшей правопреемницей СССР, но и во многих бывших советских республиках. Кстати, указ 1984 года в РФ не отменен. Поэтому День знаний все еще относится к государственным праздникам.

Как отмечают День знаний

1 сентября стало единой датой начала учебного года с 1936 года. Но тогда дети просто приходили в школу и начинали полноценно учиться.

Школа
Фото Freepik

Хоть праздник был установлен только в 1984 году, различные мероприятия (торжественные линейки, театрализованные представления, запуск воздушных шаров) стали проводиться 1 сентября в школах примерно с 1950-х годов. Эта инициатива принадлежит Федору Федоровичу Брюховецкому — заслуженному педагогу РСФСР. К 1984 году традиции празднования окончательно сложились и остаются неизменными до сих пор.

Торжественная линейка

Учащиеся, одетые в парадную форму, выстраиваются в школьном дворе или актовом зале. После поднятия российского флага и прослушивания гимна директор и учителя произносят слова приветствия. Традиционно основное внимание уделяется ученикам первых и выпускных классов. Нередко девяти- или одиннадцатиклассники ведут первоклашек в их классы, проводят экскурсию по школе, говорят напутственные речи. Часто во время линейки проходят творческие выступления учеников и театрализованные представления, во время которых рассказывается о важности хорошей учебы.

В вузах на линейку чаще всего собираются первокурсники. Им в торжественной обстановке вручают студенческие билеты. В некоторых вузах, например в МГУ имени М.В. Ломоносова, есть традиция произнесения клятвы студента.

Мама с сыном
Фото Freepik

Первый звонок

В обычные дни в современных школах, как правило, звенит музыкальный электрический звонок. Но в День знаний его часто заменяют колокольчиком. Звонит в него первоклассница. Ее несет на плече или ведет за руку ученик выпускного класса.

Цветы

На праздники принято дарить цветы, и День знаний в этом плане не исключение. Цветы получают учителя, директор, иногда и технический персонал. Впрочем, все чаще школы поддерживают инициативу перечислять деньги, предназначенные на букет, в благотворительные фонды.

В вузах студенты тоже иногда дарят цветы любимым преподавателям, кураторам групп.

Беседы

В школах в честь праздника нет уроков. Вместо них проводятся классные часы. Первоклассникам на них рассказывают о школьных правилах и традициях. Для учеников постарше обычно проходят уроки мужества: на них вспоминают трагедию в Беслане, начало Второй мировой войны.

В вузах проходят праздничные концерты, экскурсии в музеи и другие неформальные мероприятия.

Школьный класс
Фото Freepik/gpointstudio

Интересные факты о Дне знаний

  • В Советском Союзе 1 сентября как дата начала занятий было выбрано для всеобщего удобства. Исторически учащиеся городских заведений (гимназий и уездных училищ) приступали к занятиям 1 августа. А ученики приходских школ, низшего звена училищ, отталкивались от окончания полевых работ: то есть занятия начинались примерно в начале осени. В качестве компромисса была выбрана общая дата — 1 сентября.
  • Ф.Ф. Брюховецкий стал основоположником не только Дня знаний, но и других школьных традиций. Он первым ввел дежурство по классам, работу на пришкольных участках, публичные встречи с ветеранами. Также благодаря ему появились праздник прощания с букварем (для первоклассников) и последний звонок.
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  • Во многих странах мира учеба начинается в сентябре, но без каких-либо торжеств. Как правило, в первый же день проводятся обычные уроки. Так что российским ученикам в этом плане можно позавидовать.
  • Если первое сентября выпадает на выходные дни, День знаний переносится на ближайший будний день. В некоторых регионах, например, на Дальнем Востоке, из-за природных катаклизмов начало занятий не раз переносилось на более поздние даты.
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