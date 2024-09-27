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Международный день врача 2024: дата, история и традиции праздника
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

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Международный день врача в 2024 году: дата, история и традиции праздника

Международный день врача отметят 7 октября
Мария Сальникова
Автор
Прием пациента
Фото demaerre, iStock
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Медики почитались во все времена. У древних греков был бог-врач Асклепий, а древние египтяне считали хранителем лекарств бога Анубиса. В процессе лечения доктора часто рискуют собственным здоровьем, особенно инфекционисты. Праздники, посвященные врачам, напоминают о важности их профессии и позволяют выразить докторам уважение и благодарность.

Когда отмечается Международный день врача

У праздника нет твердой установленной даты, он отмечается в первый понедельник октября. В этом году праздник выпадает на 7 октября.

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В России гораздо большей популярностью пользуется отечественный праздник: День медицинского работника. Но его отмечают не только доктора, а весь персонал больниц и поликлиник. Тогда как День врача — праздник именно специалистов с высшим медицинским образованием.

История праздника

Международный праздник учрежден в 1971 году. Инициаторами его введения были Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

Праздник был запланирован как день солидарности действующих докторов во всем мире. Ведь врачебная этика предполагает, что оказывать помощь нужно всем нуждающимся, без оглядки на национальность и материальное положение. Именно по этой причине доктора всегда приходят на помощь, даже когда находятся не на рабочем месте.

В этот международный праздник вспоминают медиков, которые, рискуя жизнью, отправлялись в зоны боевых действий, в центры распространения эпидемий и другие опасные места, чтобы спасать людей.

Доктор заполняет медицинские документы
Фото megaflopp, iStock

Как отмечают Международный день врача

Сами врачи обычно отмечают профессиональный праздник на рабочем месте. Тем самым подтверждая, что они всегда на посту и всегда готовы спасать.

Поздравить врача можно цветами, открыткой или вручением небольшого подарка.

Интересные факты о врачах

  • Слово «врач» происходит от «врать», то есть «заговаривать». В арсенале первых медиков не было полноценных лекарств. Они могли только ухаживать за пациентами и успокаивать их добрыми словами — создавать своеобразный эффект плацебо.

  • Клятва Гиппократа давно устарела. Но главный врачебный принцип остается актуальным уже долгие годы: «Не навреди». Во многих странах, в том числе в России, есть современные версии клятвы врачей. Российские выпускники медицинских вузов дают ее при получении диплома.

  • Вопреки распространенному заблуждению, известный многим с детства доктор Айболит был не ветеринаром, а педиатром. И у этого персонажа был реальный прототип — Цемах Шабад. В Вильнюсе, где он жил, ему установлен памятник, известный в городе как памятник Айболиту.

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