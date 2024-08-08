День Индии в Москве: чем можно заняться на фестивале
С 15 по 18 августа в Москве у станции метро «Технопарк» пройдет фестиваль индийской культуры. Он приурочен ко Дню независимости Индии. В самой стране в этот день масштабные мероприятия не проводятся из-за опасно жаркой погоды. Но на московском празднике, как обещают организаторы, можно будет познакомиться со всеми гранями тысячелетней культуры Индии. Вместе с Камилой Велибековой рассказываем о самых интересных площадках мероприятия.
Мастер-класс по йоге
На площадке будет представлено множество направлений йоги, чтобы можно было выбрать наиболее интересное. Занятия будут проводить сертифицированные инструкторы из 70 школ по всей России. При этом, в отличие от программы йоги в парках, занятия будут ориентированы на тех, у кого нет предварительной подготовки.
Танцы
Традиционный индийский танец на первый взгляд похож на танец живота: те же плавные движения руками. Но сходство только внешнее. В индийском танце буквально каждый жест имеет значение. По постановке пальцев и положению тела можно читать целые послания.
На фестивале можно будет как посмотреть на исполнение танцев российскими и индийскими артистами, так и поучиться танцевать.
Игра с разноцветными красками
На площадке можно будет окунуться в традиционное индийское развлечение: от души измазаться разноцветными красками. Есть даже специальный праздник, который посвящен этой игре, — фестиваль Холи.
Имейте в виду, что сухие краски, которыми бросают друг в друга, обычно имеют в составе натуральный пигмент. Поэтому они легко отряхиваются и отстирываются. А вот после краски, которую разводят и разбрызгивают, одежду очистить сложно. Поэтому на всякий случай не одевайтесь в дорогие вещи.
Болливудские фильмы
Важная часть Дня Индии — киномарафон. На фестивале обещают показать как классику, так и новейшие фильмы. Подробной программы пока нет, но яркий и эмоциональный мир индийского кино точно не оставит никого равнодушным.
Кулинария
Индийская кухня довольно разнообразна. Самые известные блюда: суп дал, лепешки пури, сладости ладду из нута, чай масала и, конечно, карри. Попробовать традиционные блюда Индии можно будет в ресторанном дворике. А тем, кто захочет сам научиться что-то готовить, рекомендуем посетить кулинарный мастер-класс.
Ярмарка
Чтобы познакомиться с богатой культурой Индии, стоит 10 августа заглянуть на Индийский летний благотворительный базар.
На базаре будут продаваться товары, которыми славится Индия: специи, рис, одежда из хлопка, изделия из керамики, украшения, благовония, фигурки слонов и многое другое.
Здесь же будет традиционный для индийского базара уголок развлечений: предсказание будущего и роспись хной (мехенди).
Традиционная свадьба
В этом году несколько десятков пар собираются вступить в брак на Дне Индии. А свадьба по традициям этой страны — масштабное, роскошное и очень красочное событие, которое точно стоит того, чтобы его увидеть.
Праздник колесниц
Ратха-Ятра — один из главных индуистских праздников. Это день, когда воплощение бога Кришны проезжает на колеснице, чтобы благословить народ. Мероприятие получается очень зрелищным.
Шествие под ритмичный бой барабанов будет сопровождаться раздачей фруктов из Индии.