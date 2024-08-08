День Индии в Москве: чем можно заняться на фестивале

С 15 по 18 августа в Москве у станции метро «Технопарк» пройдет фестиваль индийской культуры. Он приурочен ко Дню независимости Индии. В самой стране в этот день масштабные мероприятия не проводятся из-за опасно жаркой погоды. Но на московском празднике, как обещают организаторы, можно будет познакомиться со всеми гранями тысячелетней культуры Индии. Вместе с Камилой Велибековой рассказываем о самых интересных площадках мероприятия.

Мастер-класс по йоге

На площадке будет представлено множество направлений йоги, чтобы можно было выбрать наиболее интересное. Занятия будут проводить сертифицированные инструкторы из 70 школ по всей России. При этом, в отличие от программы йоги в парках, занятия будут ориентированы на тех, у кого нет предварительной подготовки.

Танцы

Традиционный индийский танец на первый взгляд похож на танец живота: те же плавные движения руками. Но сходство только внешнее. В индийском танце буквально каждый жест имеет значение. По постановке пальцев и положению тела можно читать целые послания.

На фестивале можно будет как посмотреть на исполнение танцев российскими и индийскими артистами, так и поучиться танцевать.

Фото Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Игра с разноцветными красками

На площадке можно будет окунуться в традиционное индийское развлечение: от души измазаться разноцветными красками. Есть даже специальный праздник, который посвящен этой игре, — фестиваль Холи.

Имейте в виду, что сухие краски, которыми бросают друг в друга, обычно имеют в составе натуральный пигмент. Поэтому они легко отряхиваются и отстирываются. А вот после краски, которую разводят и разбрызгивают, одежду очистить сложно. Поэтому на всякий случай не одевайтесь в дорогие вещи.

Фото istockphoto.com/Bartosz Hadyniak

Болливудские фильмы

Важная часть Дня Индии — киномарафон. На фестивале обещают показать как классику, так и новейшие фильмы. Подробной программы пока нет, но яркий и эмоциональный мир индийского кино точно не оставит никого равнодушным.

Кулинария

Индийская кухня довольно разнообразна. Самые известные блюда: суп дал, лепешки пури, сладости ладду из нута, чай масала и, конечно, карри. Попробовать традиционные блюда Индии можно будет в ресторанном дворике. А тем, кто захочет сам научиться что-то готовить, рекомендуем посетить кулинарный мастер-класс.

Фото istockphoto.com/margouillatphotos

Ярмарка

На базаре будут продаваться товары, которыми славится Индия: специи, рис, одежда из хлопка, изделия из керамики, украшения, благовония, фигурки слонов и многое другое.

Здесь же будет традиционный для индийского базара уголок развлечений: предсказание будущего и роспись хной (мехенди).

Традиционная свадьба

В этом году несколько десятков пар собираются вступить в брак на Дне Индии. А свадьба по традициям этой страны — масштабное, роскошное и очень красочное событие, которое точно стоит того, чтобы его увидеть.

Фото istockphoto.com/sandip magdum

Праздник колесниц

Ратха-Ятра — один из главных индуистских праздников. Это день, когда воплощение бога Кришны проезжает на колеснице, чтобы благословить народ. Мероприятие получается очень зрелищным.