Стояние на гвоздях: чем полезно и как правильно практиковать

В начале 1990-х годов йогов, которые умели лежать на гвоздях или ходить по ним, можно было увидеть в основном в цирке. В наши дни, когда йога востребована у все большего количества людей, многие задумываются о том, чтобы попробовать не только хатха-йогу, но и более экзотические практики, в том числе гвоздестояние. Рассказываем об особенностях этой практики.

Кто и когда изобрел практику гвоздестояния

Древние индийские аскеты (на санскрите — садху) посвящали жизнь тому, чтобы достичь мокши (освобождение от круговорота рождений и смертей, синоним нирваны) через отречение от соблазнов, медитацию и практики, направленные на воспитание стойкости духа.

Одной из таких практик было стояние на гвоздях. К сожалению, древние мудрецы не патентовали придуманные ими способы преодоления себя, поэтому неизвестно, кто и когда догадался стоять на гвоздях первым.

В чем польза стояния на гвоздях

Доски с гвоздями воздействуют на биоактивные точки на теле человека. Поэтому отчасти гвоздестояние можно сравнить с иглоукалыванием.

Тем не менее польза от стояния на гвоздях есть.

Улучшение кровообращения

При стоянии на доске садху активизируются мышцы и сухожилия миофасциальной цепи, напряжение в стопах способствует усилению кровообращения. Все мышцы и органы снабжаются мощным притоком крови и кислорода, что питает и улучшает их работу.

Фото istockphoto.com/ilona titova

Улучшение состояния позвоночника

Усиление концентрации

Психологи все чаще говорят о том, что садомазохизм можно рассматривать как аналог медитации. С гвоздями похожая ситуация.

Возможный вред от стояния на гвоздях

Очевидно, что стояние на гвоздях может причинить физический вред. Особенно если кожа на стопах тонкая, а вес большой.

Кроме того, возможны психические травмы: снижение самооценки, разочарование от того, что не получилось простоять достаточное время и т. д.

Поэтому вставать на гвозди можно только при полном понимании сути своих действий и при нормальном состоянии физического и ментального здоровья.

Перед практикой стоит проконсультироваться с врачом.

Какие есть противопоказания

Список противопоказаний:

простудные заболевания;

головокружения, обмороки;

сердечная недостаточность;

инсульты/инфаркты, перенесенные менее шести месяцев назад;

любые формы интоксикации, особенно состояние алкогольного или наркотического опьянения;

болезни крови;

сахарный диабет тяжелой степени: доза инсулина более 60 ед./сут.;

прием сильнодействующих лекарств;

беременность;

органические заболевания в стадии декомпенсации;

острый болевой синдром неизвестной этиологии;

повреждения и раны стопы;

онкологические заболевания;

любые психические заболевания, прохождение лечения у психиатра (за исключением случаев, когда сам психиатр назначил гвоздестояние).

При наличии противопоказаний лучше заняться более безопасными видами йоги.

Как решиться встать на гвозди

Если специалиста рядом нет, а попробовать постоять на гвоздях хочется, нужно подготовить тело и разум.

Для разума нужно определить цель. Тогда у психики появится мотивация: зачем испытывать болезненные ощущения, что важного и ценного это даст. Для тела нужно сделать физическую разминку.

Пошаговая инструкция для встающих на гвозди:

Найти опору. Например, стул или подоконник, за которые можно держаться.

Положить доску перед собой.

Сесть на стул.

Настроиться на практику.

Если стопы похолодели, разогреть их ручным массажем или упражнениями.

Поставить обе ноги на доску и убедиться, что стопы устойчиво стоят на гвоздях. Для первого раза можно надеть носки. Дать телу привыкнуть к ощущениям.

Взяться за опору и перенести вес на руки. Понемногу опустить руки, возвращая вес на стопы.

Расслабиться и не делать резких движений. Можно и нужно дышать, кричать, интенсивно прохлопывать свое тело по животу, спине, рукам.

Взяться за опору и медленно сесть на стул.

Аккуратно, начиная с пятки, освободить ноги с гвоздей, приподнимая их вверх.

Фото istockphoto.com/IURII KRASILNIKOV

Важно правильно подобрать доску.

Гвозди могут быть медными, омедненными, оцинкованными, бамбуковыми, стальными или комбинированными. Для новичков нужно, чтобы гвозди были слегка притупленными, без острых граней и заусенцев.

Сама доска может быть статической или динамической. Для новичков комфортнее стоять на подвижных гвоздях, так как гвозди подстраиваются под свод стопы и оказывают равномерное давление.

Популярные вопросы о стоянии на гвоздях

Как часто можно стоять на гвоздях?

Для поднятия духа можно стоять ежедневно от 1-5 минут по утрам. Для гвоздетерапии достаточно 2-3 раз в неделю. Все зависит от желания и самочувствия.

Сколько нужно стоять на гвоздях?

Дольше не всегда значит лучше, и универсальных рекомендаций нет.

Полезно ли стоять на гвоздях мужчинам?

Польза стояния на гвоздях для мужчин раскрывается в получении мощного заряда энергии и высвобождении адреналина. Они необходимы для преодоления жизненных препятствий, возникающих на пути к достижению успеха. Кроме того, так можно получить эмоциональную разрядку, избавиться от напряжения и стресса.

Фото istockphoto.com/IURII KRASILNIKOV

Полезно ли стоять на гвоздях женщинам?

У женщин стояние на гвоздях стимулирует кровообращение в органах малого таза, что положительно влияет на гормональный фон. Также снимается тревожность, выравнивается психоэмоциональный фон, улучшается осанка.

Можно ли детям стоять на гвоздях?

У детей повышенная возбудимость нервной системы и больше рецепторов на коже, поэтому важно рассказать ребенку о технике безопасности и ощущениях во время занятия, чтобы он не испугался.

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