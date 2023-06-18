Что взять на пикник: список необходимых вещей
Устали от будничной суеты и рутины? Никак не получается вырваться из замкнутого круга «дом — работа — дом»? Есть повод выбраться на природу, отдохнуть и расслабиться — Международный день пикника. Рассказываем, что это за праздник и как правильно его отметить.
Международный день пикника
Лето по-настоящему и бесповоротно вступило в свои права. Самое время отправиться на пикник с семьей, компанией друзей или коллег, ведь 18 июня отмечается ежегодный Международный день пикника, или International Picnic Day.
История праздника
Самый знаменитый пикник произошел 19 сентября 1989 года и стал событием не столько праздным, сколько политическим. На него собралось порядка 10 тысяч человек из Австрии, Венгрии и других стран. В этот день свыше 600 граждан Германской Демократической Республики (ГДР) через Венгрию пересекли границу с Австрией, чтобы преодолеть железный занавес и получить свободу. Люди отдыхали и веселились, отмечая важное для них и всего мира событие. Но чтобы организовать дружеский, семейный или корпоративный пикник, не нужен особый повод.
Пикник — это возможность отдохнуть на природе, вкусно поесть, ненавязчиво пообщаться и приятно провести время. Само слово «пикник» имеет французские корни: просторечное pique-niquer еще в XVII веке означало «обедать на лоне природы». Затем в английской речи оно появилось уже в другой форме — picnic, в какой спустя почти столетие вернулось во Францию и разошлось по миру.
Место для пикника
Для пикника подойдет любое место, где есть небольшая уютная лужайка (подальше от дорог и промышленных предприятий). Завтрак или обед на траве — идеальный вариант для пикника. Хотя его можно провести в любое время и в любом месте на открытом воздухе, например:
-
в парке;
-
в лесу;
-
на пляже, берегу озера или реки;
-
в саду.
Если вы решили устроить пикник в парке — прежде чем расположиться, убедитесь, что по газону можно ходить. Ваш отдых не должен вредить природе или доставлять дискомфорт кому бы то ни было.
Время для пикника
Обычно пикник устраивают в теплое время года в утренние, обеденные или дневные часы. Если вы решили расположиться на открытой территории, стоит учесть, что в период активного солнца — с 10 до 16 часов — находиться на таких площадках не стоит. Лучше выбрать место под деревом, в беседке или обзавестись зонтом, чтобы создать тень.
Планируя пикник, обратите внимание на погоду:
-
убедитесь, что не будет дождя;
-
не отправляйтесь на отдых в сильную жару.
Не забывайте о головных уборах, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. И помните, что даже в пасмурную погоду стоит использовать солнцезащитные средства.
Также стоит обратить внимание на активность клещей. Есть участки, которые от них обрабатывают. В противном случае стоит задуматься о мерах безопасности (одежда, репелленты и прочее), а возможно, и вовсе перенести пикник на более благополучное время.
Список для пикника
Для идеального пикника не нужно набирать много всего, но при этом важно позаботиться о главных вещах.
Во-первых, нужно взять то, на чем вы будете сидеть, например:
-
пледы;
-
специальные коврики, на которых удобно расположиться на земле.
В некоторых парках есть мягкие кресла-«груши», но лучше на них не рассчитывать и подумать о своем комфорте заранее.
Во-вторых, нужно взять то, на чем вы будете есть. Если вы цените эстетику — лучше захватить не одну, а две скатерти:
-
первую — одноразовую — положить на траву;
-
вторую — красивую, из льна или хлопка — постелить сверху.
В-третьих, самая важная для пикника деталь — еда. И тут следует быть особенно внимательным.
Составьте список и приготовьте все заранее:
-
вымойте, просушите бумажными полотенцами и положите в герметичный контейнер овощи и фрукты;
-
сделайте бутерброды и легкие закуски;
-
если планируете приготовить мясо на огне, маринуйте его заранее (убедитесь, что в выбранном вами месте можно разводить огонь).
Чтобы было не только вкусно, но и полезно, лучше отдать предпочтение сезонным продуктам, например фруктам и овощам, которые сейчас в изобилии. Помыть их нужно дома — тщательно, с мылом. Но нарезать не стоит: как только мы нарушаем целостный покров, они сразу начинают портиться. Вымытые фрукты и овощи желательно положить в пластиковые емкости. Если вы все-таки порезали фрукты и овощи заранее, сбрызните их соком лимона или лайма, которые действуют как естественный консервант. Кислота сохранит свежесть и цвет нарезанного продукта (не будет темнеть), а эфирные масла помогут ему не испортиться.
Позаботьтесь о напитках — чистая питьевая вода (из расчета на количество людей) обязательна.
На пикнике рекомендуется пить освежающие прохладительные напитки. Можно, например, налить прохладную воду, положить туда несколько листиков мяты, имбиря, лимона или каких-то фруктов, то есть сделать легкий пунш. Вопреки расхожим мнениям, горячий чай тоже хорошо способствует утолению жажды, недаром во многих азиатских и ближневосточных регионах люди пьют зеленый чай даже в сильную жару. Конечно, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки — они могут вызвать обезвоживание. Кроме того, при большой температуре алкоголь действует более резко: можно не рассчитать дозу и нанести непоправимый вред своему организму.
Также вам пригодятся:
-
посуда (сейчас можно найти множество вариантов не только пластиковой, но и экологичной и стильной крафтовой посуды);
-
салфетки (влажные и обычные), бумажные полотенца;
-
мешки для мусора;
-
зонт, навес;
-
гриль, при необходимости — угли;
-
гаджеты, пауэрбанк, игры, спортинвентарь;
-
аптечка, средства личной гигиены;
-
средства индивидуальной защиты от насекомых.
В качестве закусок можно еще взять свежий хлеб или хлебцы. Они хорошо сохраняют свои качества при любой температуре. Скоропортящиеся продукты, в том числе сладости с большим количеством сливочного крема, лучше не брать, они могут испортиться при высокой температуре, результатом будет отравление. Если хочется сладкого, на пикник можно взять сухофрукты (предварительно их помыв) или восточные сладости, такие как пахлава — она сохраняет свои свойства в условиях высоких температур. Из мясных закусок и сыров можно брать копчености. Но проследите за тем, чтобы с момента их извлечения из холодильника до употребления на пикнике не прошло дольше двух часов. Иначе они начнут портиться.
Если предусмотреть все нюансы, пикник станет неплохой перезагрузкой, поможет расслабиться, получить массу приятных эмоций и хотя бы ненадолго отвлечься от городской рутины. И, конечно же, не забывайте убирать за собой после отдыха.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!