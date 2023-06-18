Что взять на пикник: список необходимых вещей

Устали от будничной суеты и рутины? Никак не получается вырваться из замкнутого круга «дом — работа — дом»? Есть повод выбраться на природу, отдохнуть и расслабиться — Международный день пикника. Рассказываем, что это за праздник и как правильно его отметить.

Международный день пикника

Лето по-настоящему и бесповоротно вступило в свои права. Самое время отправиться на пикник с семьей, компанией друзей или коллег, ведь 18 июня отмечается ежегодный Международный день пикника, или International Picnic Day.

История праздника

Самый знаменитый пикник произошел 19 сентября 1989 года и стал событием не столько праздным, сколько политическим. На него собралось порядка 10 тысяч человек из Австрии, Венгрии и других стран. В этот день свыше 600 граждан Германской Демократической Республики (ГДР) через Венгрию пересекли границу с Австрией, чтобы преодолеть железный занавес и получить свободу. Люди отдыхали и веселились, отмечая важное для них и всего мира событие. Но чтобы организовать дружеский, семейный или корпоративный пикник, не нужен особый повод.

Пикник — это возможность отдохнуть на природе, вкусно поесть, ненавязчиво пообщаться и приятно провести время. Само слово «пикник» имеет французские корни: просторечное pique-niquer еще в XVII веке означало «обедать на лоне природы». Затем в английской речи оно появилось уже в другой форме — picnic, в какой спустя почти столетие вернулось во Францию и разошлось по миру.

Место для пикника

Для пикника подойдет любое место, где есть небольшая уютная лужайка (подальше от дорог и промышленных предприятий). Завтрак или обед на траве — идеальный вариант для пикника. Хотя его можно провести в любое время и в любом месте на открытом воздухе, например:

в парке;

в лесу;

на пляже, берегу озера или реки;

в саду.



Если вы решили устроить пикник в парке — прежде чем расположиться, убедитесь, что по газону можно ходить. Ваш отдых не должен вредить природе или доставлять дискомфорт кому бы то ни было.

Фото Freepik/garetsvisual

Время для пикника

Обычно пикник устраивают в теплое время года в утренние, обеденные или дневные часы. Если вы решили расположиться на открытой территории, стоит учесть, что в период активного солнца — с 10 до 16 часов — находиться на таких площадках не стоит. Лучше выбрать место под деревом, в беседке или обзавестись зонтом, чтобы создать тень.

Планируя пикник, обратите внимание на погоду:

убедитесь, что не будет дождя;

не отправляйтесь на отдых в сильную жару.



Не забывайте о головных уборах, чтобы не получить тепловой или солнечный удар. И помните, что даже в пасмурную погоду стоит использовать солнцезащитные средства.

Также стоит обратить внимание на активность клещей. Есть участки, которые от них обрабатывают. В противном случае стоит задуматься о мерах безопасности (одежда, репелленты и прочее), а возможно, и вовсе перенести пикник на более благополучное время.

Список для пикника

Для идеального пикника не нужно набирать много всего, но при этом важно позаботиться о главных вещах.

Во-первых, нужно взять то, на чем вы будете сидеть, например:

пледы;

специальные коврики, на которых удобно расположиться на земле.



В некоторых парках есть мягкие кресла-«груши», но лучше на них не рассчитывать и подумать о своем комфорте заранее.

Во-вторых, нужно взять то, на чем вы будете есть. Если вы цените эстетику — лучше захватить не одну, а две скатерти:

первую — одноразовую — положить на траву;

вторую — красивую, из льна или хлопка — постелить сверху.



В-третьих, самая важная для пикника деталь — еда. И тут следует быть особенно внимательным.

Составьте список и приготовьте все заранее:

вымойте, просушите бумажными полотенцами и положите в герметичный контейнер овощи и фрукты;

сделайте бутерброды и легкие закуски;

если планируете приготовить мясо на огне, маринуйте его заранее (убедитесь, что в выбранном вами месте можно разводить огонь).

Фото Freepik/freepik

Позаботьтесь о напитках — чистая питьевая вода (из расчета на количество людей) обязательна.

Также вам пригодятся:

посуда (сейчас можно найти множество вариантов не только пластиковой, но и экологичной и стильной крафтовой посуды);

салфетки (влажные и обычные), бумажные полотенца;

мешки для мусора;

зонт, навес;

гриль, при необходимости — угли;

гаджеты, пауэрбанк, игры, спортинвентарь;

аптечка, средства личной гигиены;

средства индивидуальной защиты от насекомых.

Фото Freepik/freepik

Если предусмотреть все нюансы, пикник станет неплохой перезагрузкой, поможет расслабиться, получить массу приятных эмоций и хотя бы ненадолго отвлечься от городской рутины. И, конечно же, не забывайте убирать за собой после отдыха.

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