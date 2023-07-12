Большой теннис для детей: все, что нужно знать

Теннис популярен не только среди взрослых, но и среди детей. Некоторые родители приводят ребенка в теннисную секцию с целью вырастить чемпиона с самых юных лет. Другие — чтобы обеспечить физическую активность и интересное времяпровождение. В любом случае, теннис — очень полезное занятие. Подробнее об этом рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.

С какого возраста можно начинать заниматься большим теннисом

Оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься теннисом — пять-шесть лет. Однако многие родители приводят детей уже в три года, такое тоже приемлемо. Малыши начинают ходить в первую группу: они занимаются с родителями — сначала упражнение выполняет папа или мама, затем какие-то действия совершает ребенок. Со временем его начинают тренировать по международной программе 10S. В ней он уже самостоятельно выполняет упражнения.

Польза большого тенниса для детей

Занятия теннисом могут быть не только с целью вырастить чемпиона, но и чтобы улучшить физические показатели. К примеру, теннис:

улучшает физическую форму и координацию;

развивает моторику и баланс;

повышает выносливость и гибкость;

положительно влияет на зрение.

Теннис — сложно координационный вид спорта. Нужно владеть руками и ногами, всем телом, совмещая все это с контролем предметов, ракетки и мяча. Это требует хорошей координации и чувства баланса, выносливости, ловкости и силы. На развитие этих качеств дается много упражнений.

Вред большого тенниса для детей

Вред появляется, когда ребенок получает слишком большую нагрузку. Такое может быть в двух случаях: когда родители хотят от него больших спортивных достижений или когда с малышом работает неграмотный тренер, который дает задания, неподходящие по возрасту.

Как лучше заниматься теннисом: индивидуально или в группе

Многое зависит от возраста ребенка и цели занятий. Если важно просто научиться играть в теннис и получать от этого процесса удовольствие, укреплять здоровье, то подойдут, например, занятия в оздоровительной группе три раза в неделю по часу-полтора. Если цели более серьезные, одних только тренировок в группе или индивидуально с тренером будет недостаточно — необходимо их правильно совмещать в разное время.

Противопоказания к большому теннису

Как и в любом виде спорта, в теннисе могут быть противопоказания по здоровью. Поэтому перед тем, как начать заниматься, важно пройти полное обследование у врача. Оно обязательно должно включать ЭКГ и УЗИ сердца, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы могут стать одной из главных причин, которая не позволит заниматься спортом. Если цель — оздоровление, то исключительно с разрешения врача. Это касается и любых других заболеваний. Помешать занятиям теннисом могут также заболевания опорно-двигательного аппарата. В любом случае необходима консультация и осмотр у врача-педиатра.

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Как выбрать экипировку для большого тенниса

Экипировка для детей не сильно отличается от той, которой пользуются взрослые. Раньше она абсолютно ничем не отличалась — одни и те же ракетки, одни и те же мячи. Сейчас индустрия активно развивается, и для удобства молодых спортсменов многое упрощается, подгоняется в соответствии с их возрастом, ростом, весом.

Для новичка понадобятся:

ракетка;

струны;

кроссовки;

носки;

форма;

виброгаситель;

намотка на ручку;

теннисные мячи;

напульсник;

сумки и чехлы для инвентаря.

Как выбрать ракетку для большого тенниса ребенку

Детские ракетки делятся по росту и весу. Самые маленькие ракетки имеют размер 17 см, 19 см, 21 см и 23 см. Промежуточные варианты есть, но их используют редко, потому что дети растут очень быстро. Определенно важен размер, ручка и баланс, поэтому ракетка, как и все прочее, подбирается индивидуально в специализированных теннисных магазинах. Цены на ракетки начинаются с 3500 рублей и могут достигать 30 тысяч.

Как выбрать одежду и обувь для большого тенниса ребенку

Чтобы избежать всевозможных травм важно подобрать правильную обувь, в которой нога будет хорошо зафиксирована. Обычные спортивные тапочки, кеды, а также кроссовки для бега не подойдут. Лучше выбирать модели с низкой и светлой подошвой и на шнуровке. Обувь нужно приобретать в специализированных магазинах, там же найдутся и правильные носки — обычные тоже не подойдут и могут быть травмоопасны.

Одежда может быть любой подходящей: футболка, шорты, спортивное платье. Главное — проверяйте качество ткани. Материал должен быть «дышащим» и хорошо впитывать пот.

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Как выбрать мячи и аксессуары для большого тенниса ребенку

Мячи — важный аксессуар. В первую очередь, они должны быть износостойкими и иметь определенное давление внутри. Цена на комплект может начинаться примерно с 600 рублей. Мячи по 10-20 рублей не подходят для игры.

Виброгасители для ракеток и рюкзаки не только удобны, но и могут быть в любом дизайне по желанию заказчика, что для детей немаловажно. В рюкзаках есть отделения под кроссовки, одежду, ракетку, множество карманов.

Напульсник (один или два) пригодится, чтобы убирать пот с лица.

Как выбрать теннисную школу

Лучше всего отправиться в Академию тенниса, теннисную школу или центр, СДЮШОР. Принципиально важен тренерский состав: кто ведет эту школу, старший тренер и другие тренеры, какая у них квалификация. Определиться помогут актуальные отзывы тех, кто там учится. Если есть возможность, можно посетить пробную тренировку.

Фото istockphoto.com

При выборе тренера обратите внимание на:

его образование — педагогическое обязательно (хотя бы курсы, помимо высшего в спортивном направлении);

наличие сертификатов Федерации тенниса;

посещает ли он семинары и конференции (там тренеры развиваются и узнают много важного для своих подопечных);

опыт работы;

отзывы о нем;

успехи подопечных.

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