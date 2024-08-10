Отказ от благ: что такое аскеза и как она работает

В последнее время среди знаменитостей очень популярным стал добровольный отказ от материальных благ для достижения каких-либо целей — аскеза. Например, Павел Дуров исключил из рациона алкоголь, кофеин, мясо, фастфуд, молочные продукты, яйца. А Настасья Самбурская решила больше не пить спиртное и не курить. Почему же аскеза стала так популярна и как ее правильно брать? Разобрались вместе с психологом и инструктором по йоге.

Что такое аскеза

Аскеза — это практика, которая предполагает ограничение своих потребностей и желаний ради духовного роста. Также часто вместо «хотелок» в жизнь добавляют что-то более важное и полезное. Например, медитации, занятия йогой, ранние подъемы, изучение языков и так далее.

Достаточно часто аскезу берут те, кто занимается йогой. Для них это необходимый элемент для роста осознанности и повышения «уровня» практики.

Однако важно отметить, что аскетическая жизнь не означает, что нужно отказаться от всех материальных благ. Речь идет о поиске баланса, который подходит вашему образу жизни.

В чем польза аскезы

Одно из ключевых преимуществ аскетической жизни — то, что она может привести к чувству внутреннего покоя и удовлетворенности, улучшить как физическое, так и психическое здоровье.

Аскеза также помогает развить большую самодисциплину и самообладание. Ведь приходится превозмогать свои желания и заниматься чем-то более полезным.

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Простой пример: многие все больше времени проводят в социальных сетях, подвергая мозг постоянной информационной перегрузке. Это приводит к хроническому стрессу, нарушению сна и чувству зависти к людям, показывающим успех в интернете. Поэтому можно ограничить использование телефона. Например, не брать гаджет в течении двух часов после пробуждения или ограничить использование социальных сетей. В освободившееся время можно заниматься медитацией или йогой.

Как правильно брать аскезу

Вот несколько основных принципов, которые помогут взять аскезу:

Мотивация

Нужно понять, зачем нужна аскеза и четко сформулировать цели. Ограничение должно быть не наказанием, а добровольным выбором, основанным на вашем желании расти и меняться.

Выбор практики

Существует много разных видов аскез: пост, отказ от спиртного, ограничение гаджетов. Нужно выбрать подходящую с учетом возможностей, характера и цели.

Постепенность

Начать лучше с малого: не делать резких изменений в своей жизни, а постепенно вводить новые практики, увеличивая интенсивность и сложность.

Важно также слушать свое тело. При дискомфорте или усталости лучше уменьшить нагрузку или временно прекратить практику.

Дисциплина

Аскеза требует силы воли и постоянства.

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Конкретный период

Должны быть обозначены конкретные сроки аскезы: месяц, полгода, 365 дней и т. д. (но не меньше 30 дней).

Отсутствие мгновенных результатов

Аскеза — это марафон, а не спринт. Изменения происходят постепенно. Нужно быть терпеливым и настойчивым.