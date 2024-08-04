Как ухаживать за нормальной кожей: советы дерматолога

Обладателям нормальной кожи всегда завидуют. Такие счастливчики могут похвастаться здоровым цветом лица, практически незаметными порами и отсутствием «жирного» блеска. Однако это не значит, что нужно махнуть рукой на уход за такой кожей. На чем стоит сосредоточиться, чтобы идеал так и оставался идеалом, рассказывает дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

Как ухаживать за нормальной кожей дома

Это только кажется, что нормальная кожа не требует такого пристального внимания, как прочие типы. Если не хотите потерять ее красоту, всегда стоит помнить о ключевых этапах систематического домашнего ухода — очищении, тонизировании, увлажнении и питании.

Для очищения можно выбрать самые разные средства. Одни потребуют смывания водой (гели, пенки и муссы для умывания), другие достаточно самостоятельны и в помощи «лишних жидкостей» не нуждаются (например, молочко для умывания). В принципе ни одно средство не лучше и не хуже, все зависит от личных предпочтений, комфорта и уже сформировавшихся привычек.

Но вот на состав очищающих средств стоит обратить особенное внимание. Предпочтительнее, чтобы в числе ингредиентов были гиалуроновая кислота, алоэ вера и экстракты таких трав, как крапива, ромашка, хмель, роза и так далее. Не помешает и бетаин — еще один помощник для кожи. Он увлажняет и способствует удержанию влаги в коже.

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После очищения кожи обязательным этапом является тонизирование — оно настроит на следующие шаги по уходу. Даже очень нежное и щадящее средство для умывания так или иначе воздействует на Ph (кислотно-щелочной баланс) кожи. А он всегда должен быть на нормальном уровне. Чтобы восстановить Ph, как раз и понадобится тоник. Если про него постоянно забывать, можно нарушить баланс кожи: со временем она из нормальной превратится в чувствительную.

Для увлажнения и питания подбирайте необходимые средства разных форматов. Это могут быть сыворотки, кремы, ампулы с питательными коктейлями, гели и маски для лица. Последние применяют всего два раза в неделю, остальные — желательно ежедневно. В числе ингредиентов в средствах ищите бетаин, гиалуроновую кислоту, растительные масла (оливы, миндаля, виноградной косточки), Д-пантенол, витамины С и Е. В теплое время года обязательно используйте защиту от солнца с нужным фактором защиты.

Как ухаживать за нормальной кожей у косметолога

Что касается косметологических процедур, то есть у нормальной кожи и определенные проблемы. Чтобы от них избавиться, стоит выкраивать время на профессиональные процедуры у квалифицированного специалиста.

Не стоит самостоятельно подбирать процедуры. Только грамотный специалист сможет определить, что поможет конкретно в вашем случае.

Фото istockphoto.com/Anzhelika Voloshyna

Проблема первая: отечность

Да, при нормальном типе кожи у вас может оказаться самый распространенный тип старения в России — отечно-деформационный. Он как раз и характеризуется отеками лица и провисанием (птозом) кожи. В таком случае отлично подойдут аппаратные и инъекционные методики.

Микротоки хороши как средство борьбы с отечностью и как профилактика старения.

Электроимпульсы небольшой силы стимулируют обращение крови и лимфы, что воздействует на клетки кожи и восстанавливает их.

Миостимуляция прекрасно укрепляет мышечный каркас, улучшает тонус кожи.

Ультразвуковой (СМАС) лифтинг способствует улучшению качества кожи, снижению количества жировых отложений. Это, в свою очередь, улучшает внешний вид.

Специальные инъекционные мезотерапевтические препараты вводятся для улучшения лимфооттока, улучшения метаболизма и регенерации клеток в тканях кожи.

Проблема вторая: омертвевшая кожа, грязь в порах

Даже у нормальной кожи поры забиваются, а омертвевшую кожу сложно удалить полностью только с помощью домашних процедур. Потому не стоит пренебрегать салонными чистками самых разных видов. Что это будет — ультразвук, аппаратная чистка или пилинг, — решаете только вы и косметолог. Потому что каждый случай индивидуален.

Проблема третья: потеря влаги и коллагена

Кожа, которая теряет влагу и коллаген, быстро стареет. И домашнего увлажнения чаще всего не хватает. Так что в этом случае выручит салонная биоревитализация. Она с помощью введения гиалуроновой кислоты и других питательных элементов вернет упругость и тонус кожи, подтянет овал лица и даже поборется с мелкими морщинками и пигментацией.

Фото istockphoto.com/Elena Safonova

Такую же функцию выполняет и коллагенотерапия. Она нормализует уровень коллагена кожи, повышает ее эластичность, подтягивает провисшие участки.

Проблема четвертая: пигментация

Как ни странно, но нормальная кожа очень страдает от солнца и быстро покрывается пигментными пятнами. Однако есть и приятная новость. Сегодня пигментацию можно убирать не только в холодное время года, но и весной, и летом. В этом помогут фототерапия, лазерная шлифовка и лазерный пилинг. Первые две процедуры воздействуют точечно — только на клетки с пигментом, который ответственен за появление веснушек и прочих пятнышек. А вот лазерный пилинг действует сразу по двум направлениям. В глубине кожи он избавляется от клеток, содержащих меланин, а на поверхности — от морщин, неровностей и рубцов.

Какими бы глобальными ни казались вам недостатки своей кожи, не спешите записываться на множество процедур. Обязательно обговорите с дерматологом-косметологом имеющиеся проблемы и подберите необходимые методы для их устранения.