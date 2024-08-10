«Песнь льда и пламени»: в каком порядке нужно читать книги Джорджа Мартина

В 1996 году свет увидела первая книга серии «Песнь льда и пламени». С тех пор вселенная писателя Джорджа Р. Р. Мартина разрослась до значительных размеров. Она даже успела выйти за пределы книжного формата и подарить всем один из главных сериалов XXI века, названный как тот самый первый роман — «Игра престолов». Вслед за суперхитом HBO на экраны вышел приквел под названием «Дом Дракона». Действие проекта разворачивается где-то за 200 лет до событий оригинального сериала и концентрируется на борьбе за власть двух ветвей королевского рода Таргариенов. Эту гражданскую войну прозвали «Танцем драконов».

Главная особенность почти всех книг вселенной — отсутствие единого повествователя. Это добавляет всем рассказанным историям неоднозначности и многогранности. Ведь условный Джон Сноу, от лица которого ведется повествование в некоторых из глав основной серии романов, может чего-то не знать, чего-то не понимать, а что-то вовсе игнорировать.

Если вы уже посмотрели «Игру престолов» и все вышедшие эпизоды «Дома Дракона», а расставаться с Вестеросом не хотите, то вам определенно стоит присмотреться к книгам. Рассказываем, в каком порядке их читать, и немного грустим о «Ветрах зимы» — все еще неоконченном продолжении основной серии романов.

Какие циклы написал Джордж Мартин

Условно все произведения, созданные в рамках «Песни льда и пламени», можно поделить на три разные группы. Они сильно различаются не только содержанием, но и формой, стилем и даже составом авторов.

Первая группа — основной цикл романов, на данный момент состоящий из пяти вышедших книг и еще двух запланированных. Именно на них базируется легендарный сериал «Игра престолов».

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Ко второй группе можно отнести повести о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца по прозвищу Эгг. Последний — принц из рода Таргариенов, после воцарения известный как Эйгон V. На данный момент в рамках цикла вышли три повести, впоследствии изданные в формате одной книги под названием «Рыцарь семи королевств». В 2025 году к выходу запланирован и одноименный сериал от HBO.

В третью группу объединены произведения, рассказывающие историю вселенной и фактически представляющие своего рода аналог «Сильмариллиона» в творчестве Джона Р. Р. Толкина (сборник мифов и легенд об истории мира «Властелина колец»). Именно к летописям Вестероса можно отнести книгу «Пламя и кровь», на которую в качестве первоисточника опирается сериал «Дом Дракона».

Основной цикл романов

В основной цикл входят книги, события которых в общих чертах известны всем следившим за «Игрой престолов» от HBO.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

На данный момент в рамках книг, описывающих события после восстания Роберта Баратеона и низвержения власти Таргариенов, выпущено пять романов:

«Игра престолов» (1996);

«Битва королей» (1998);

«Буря мечей» (2000);

«Пир стервятников» (2005);

«Танец с драконами» (2011).

На русском языке последний роман был издан в двух томах с подзаголовками «Грезы и пыль» и «Искры над пеплом».

В цикл войдут еще два романа, первый из которых — ожидаемые фанатами «Ветры зимы». Книга давно находится в работе, но дата выхода все еще неизвестна. А второй роман под названием «Грезы о весне» лишь планируется к написанию.

Цикл о странствующем рыцаре

Начиная с 1998 года Джордж Мартин выпустил три повести про странствующего межевого рыцаря Дункана Высокого. Вместе с ним инкогнито путешествует будущий король Эйгон V, а рыцарь последствии займет пост командующего Королевской гвардией.

Фото Кадр из сериала «Рыцарь семи королевств»

Всего в цикл можно выделить три повести:

«Межевой рыцарь» (1998);

«Присяжный рыцарь» (2003);

«Таинственный рыцарь» (2010).

Ознакомление с историей Дункана Высокого не займет много времени, ведь повести о странствующем рыцаре по размеру гораздо скромнее основных романов. В 2015 году все три произведения были объединены в одну книгу и изданы под названием «Рыцарь семи королевств».

Также в 2025 году ожидается выход экранизации цикла о странствующем рыцаре в формате сериала, чье действие, подобно книжному первоисточнику, развернется за столетие до «Игры престолов».

Летописи и история мира

Именно в третий цикл произведений по миру «Песни льда и пламени» входит «Пламя и кровь» — книга, на которой основан «Дом Дракона». Кроме этого эпического фэнтези к летописям можно отнести «Мир льда и пламени» — иллюстрированный путеводитель по вселенной Мартина, созданный писателем совместно с Линдой Антонссон и Энди Гарсией — младшим.

Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»

В отличие от книг про Дункана и основных романов, «Пламя и кровь» и «Мир льда и пламени» — это своеобразные хронологии, пересказ событий. Например, в первоисточнике «Дома Дракона» в качестве рассказчика выступает фигура воображаемого ученого. При создании хронологии правления Таргариенов Джордж Мартин вдохновлялся средневековыми хрониками и стилем современных научных работ. Благодаря этому у писателя получилось сохранить классический для серии подход к повествованию, когда рассказчик не является истиной в последней инстанции и может не обладать всей полнотой знаний.

Книги об истории мира, придуманного Джорджем Мартином:

«Мир льда и пламени» (2014);

«Пламя и кровь» (2018).

На русском языке можно найти издание «Пламя и кровь», разбитое на два тома с подзаголовками «Кровь драконов» и «Пляска смерти».

В каком порядке читать книги Джорджа Мартина

Пожалуй, идеальной точкой вхождения в мир «Песни льда и пламени» все-таки являются произведения основной саги. Уже после их прочтения можно переходить к книгам об истории мира, придуманного Джорджем Мартином. Первый цикл романов объясняет правила вселенной и раскрывает множество аспектов фэнтезийного мира, без понимания которых читать остальное будет трудно.

Фото Кадр из сериала «Игра престолов»

Предпочтительный порядок чтения книг во вселенной «Песни льда и пламени»: