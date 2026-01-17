Психолог объяснила, зачем выстраивать личные границы с партнером

Личные границы — секрет любых качественных отношений. Как выстроить правильное и комфортное взаимодействие с партнером, эксклюзивно для «СЭ», объяснила семейный психолог Екатерина Вали.

«Когда ваши границы в отношениях недостаточно четко обозначены, партнер обязательно начинает эти границы регулярно тестировать на прочность. Он делает так не специально. Это естественное стремление психики создать для себя наиболее комфортные и подходящие условия», — считает эксперт.

Если при таких проверках второй партнер ведет себя непредсказуемо, первого это может сильно ранить или обидеть. «Представьте себе игровое футбольное поле, на котором границы не расчерчены краской, а о них нужно догадаться», — добавляет Вали.

Психолог советует сразу честно и открыто обсудить друг с другом зону комфорта и обозначить, что для вас приемлемо, а что категорически нет.

Когда все границы четко очерчены с самого начала, а все «нет» и «может быть» вовремя озвучены, партнеры легко понимают друг друга: они становятся одной командой. Такое взаимодействие не просто улучшает коммуникацию, а превращает близких людей в настоящую семью.