Впервые в истории пройдет чемпионат мира на беговых дорожках

World Athletics объявила о первом в истории чемпионате мира по бегу на беговых дорожках. Об этом сообщается на сайте организации. Соревнование RUN X предполагает забег на 5 км на дорожках в фитнес-центрах по всему миру.

Участвовать в отборе могут как любители, так и профессионалы. Единственное условие: беговая дорожка должна быть подключена к официальной системе чемпионата. Все результаты будут отражаться в онлайн-таблицах.

Турнир будет состоять из трех этапов. Квалификация стартует в октябре 2026 года: участники смогут пробежать 5 км неограниченное количество раз. В зачет пойдет лучший результат. В январе 2027 года выявят сильнейших атлетов в семи возрастных категориях, которые затем выступят в официальных центрах под наблюдением судей.

Мировой финал пройдет 20-21 марта 2027 года в Италии, а призовой фонд составит 100 000 долларов.