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Кто родился сегодня 16 ноября: у кого из звезд день рождения 16 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Игорь Корнелюк
Фото Лев Шерстенников, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 ноября.

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Игорь Корнелюк

Игорь Евгеньевич Корнелюк — советский и российский певец, композитор и телеведущий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился 16 ноября 1962 года в Бресте, Беларусь. Сегодня ему исполняется 62 года. Самые известные песни — «Дожди», «Билет на балет», «Возвращайся», «Мало ли», «Дым», «Милый». Также Корнелюк написал оперу для детей «Тяни-Толкай, или Айболит со Зверинской улицы», музыку к фильму «Музыкальные игры».

Александр Малинин

Александр Николаевич Малинин — советский и российский эстрадный певец, Народный артист России. Родился 16 ноября 1958 года в Екатеринбурге. Сегодня ему исполняется 66 лет. На рубеже 80-х и 90-х годов популярность Александру Малинину принесли песни «Коррида», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Осторожно, двери закрываются», «Белый конь», затем основу репертуара составил цикл «белогвардейских песен», старинные русские народные песни.

Александр Малинин
Фото Кристина Кормилицына, Известия

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  • Александр Попов (1971) — советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион.

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  • Лев Николаев (1937 — 2011) — советский и российский телеведущий, сценарист, популяризатор науки.

  • Александр Колчак (1874 — 1920) — российский политический деятель, адмирал.

  • Александр Меншиков (1673 — 1729) — российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I.

  • Тиберий (42 — 37) — римский император (14-37).

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