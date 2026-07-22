В Москве пройдут трейловый забег и велогонка

1 и 2 августа в Битцевском парке пройдут массовые спортивные старты, в которых примут участие более 2 тысяч человек.

В первый день соревнований состоится внедорожная велогонка «La Strada офф-роуд». Участникам предстоит преодолеть маршрут по территории Бутовского лесопарка. На выбор доступны дистанции 10, 25 и 50 км. Короткий маршрут открыт для спортсменов от 16 лет, две более длинные дистанции — для участников старше 18 лет. Для допуска к старту спортсменам необходимо иметь защитный велосипедный шлем и технически исправный велосипед с передним и задним тормозами.

Вечером 1 августа также начнутся трейловые забеги «TRAIL». Для детей от 6 до 17 лет подготовлена дистанция 1 км, взрослые смогут выйти на старты на 3 и 10 км. Забег на 3 км доступен участникам от 16 лет, на 10 км — спортсменам старше 18 лет.

2 августа программа продолжится беговыми стартами по пересеченной местности. Помимо детской дистанции 1 км, участникам предложат маршруты на 5, 10 и 20 км. На дистанцию 5 км смогут выйти спортсмены от 16 лет, на 10 и 20 км — старше 18 лет.

Старты рассчитаны как на опытных спортсменов, так и на новичков. Разные дистанции позволят выбрать формат с учетом возраста, уровня подготовки и спортивных целей.