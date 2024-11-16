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Какой сегодня праздник: что за день 16 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

16 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо
Мария Задорожная
Автор
Всероссийский день самбо
Фото Kate_K, iStock
Всемирный день рукоделия 16 ноября
16 ноября: какой праздник.
Фото Hiraman, iStock
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16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, Всемирный день рукоделия и Анна Холодная. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

Всероссийский день самбо

16 ноября в России отмечается Всероссийский день самбо. Впервые его отпраздновали в 2008 году, когда этому знаменательному виду спорта исполнилось 70 лет. Празднования прошли в формате масштабного мероприятия — юбилей самбо состоялся на Красной площади в Москве.

Международные праздники

Всемирный день рукоделия

Всемирный день рукоделия отмечается каждый год 16 ноября. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным, дата выбрана неслучайно. Она совпадает с днем основания ЮНЕСКО — организации, которая в 1957 году признала рукоделие частью культурного наследия.

Всемирный день рукоделия 16 ноября
16 ноября: какой праздник.
Фото Hiraman, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 ноября

  • Международный день борьбы с анорексией;

  • Всероссийский день проектировщика;

  • День моря в Португалии;

  • День фастфуда в США;

  • День куклы в Беларуси;

  • День матери в КНДР.

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Церковные праздники

День памяти Акепсима Антиохийского

Акепсим Антиохийский — важная фигура в истории христианства. Он был святым, известным своим аскетическим образом жизни и учением. По преданию, Акепсим родился в Антиохии и с ранних лет стремился к духовному самосовершенствованию, отказываясь от мирской суеты. Акепсим славился своими чудесами и исцелениями, что привлекало к нему множество последователей и почитателей. Он также активно проповедовал о любви и милосердии, пытаясь утвердить христианские ценности среди местного населения. Его жизнь и деятельность стали важным вкладом в развитие христианской традиции.

День памяти Акепсима Антиохийского
Фото Vulkanov, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 16 ноября

  • День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала;

  • День памяти праведной Снандулии Персидской.

Традиции и приметы на 16 ноября

16 ноября в народе отмечается Анна Холодная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В это время на Руси варили кисель из замороженных ягод, добавляли их в выпечку и другие блюда.

  • Девушки в этот день начинали рукодельничать. По преданиям, ткань, сотканная в праздник, обладала целительными свойствами.

Замороженные ягоды
Фото ULADZIMIR CYARGEENKA, iStock

Что нельзя делать

  • Хвалить других — считалось, что похвала может отнять удачу.

  • Жаловаться, рассказывать о проблемах — ситуация усугубится.

  • Оставаться после обеда в одиночестве — оно будет преследовать еще долгие годы.

Погодные приметы

  • На реке стоит лед — в следующем году будет хороший урожай хлеба.

  • Вечерний мороз — к теплой зиме, утренний — к снегопаду.

  • Дым из трубы столбом идет — будет мороз.

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