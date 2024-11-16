16 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, Всемирный день рукоделия и Анна Холодная. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

Всероссийский день самбо

16 ноября в России отмечается Всероссийский день самбо. Впервые его отпраздновали в 2008 году, когда этому знаменательному виду спорта исполнилось 70 лет. Празднования прошли в формате масштабного мероприятия — юбилей самбо состоялся на Красной площади в Москве.

Международные праздники

Всемирный день рукоделия

Всемирный день рукоделия отмечается каждый год 16 ноября. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным, дата выбрана неслучайно. Она совпадает с днем основания ЮНЕСКО — организации, которая в 1957 году признала рукоделие частью культурного наследия.

16 ноября: какой праздник. Фото Hiraman, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 ноября

Международный день борьбы с анорексией;

Всероссийский день проектировщика;

День моря в Португалии;

День фастфуда в США;

День куклы в Беларуси;

День матери в КНДР.

Церковные праздники

День памяти Акепсима Антиохийского

Акепсим Антиохийский — важная фигура в истории христианства. Он был святым, известным своим аскетическим образом жизни и учением. По преданию, Акепсим родился в Антиохии и с ранних лет стремился к духовному самосовершенствованию, отказываясь от мирской суеты. Акепсим славился своими чудесами и исцелениями, что привлекало к нему множество последователей и почитателей. Он также активно проповедовал о любви и милосердии, пытаясь утвердить христианские ценности среди местного населения. Его жизнь и деятельность стали важным вкладом в развитие христианской традиции.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 16 ноября

День памяти священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала;

День памяти праведной Снандулии Персидской.

Традиции и приметы на 16 ноября

16 ноября в народе отмечается Анна Холодная. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В это время на Руси варили кисель из замороженных ягод, добавляли их в выпечку и другие блюда.

Девушки в этот день начинали рукодельничать. По преданиям, ткань, сотканная в праздник, обладала целительными свойствами.

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Что нельзя делать

Хвалить других — считалось, что похвала может отнять удачу.

Жаловаться, рассказывать о проблемах — ситуация усугубится.

Оставаться после обеда в одиночестве — оно будет преследовать еще долгие годы.

Погодные приметы