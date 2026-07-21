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Более 500 спортсменов приняли участие в турнире по сквошу
Старты и события

21 июля, 19:10

1 мин.

Более 500 спортсменов приняли участие в турнире по сквошу

Мария Задорожная
Автор
Турнир «Московская ЖАРА».
Фото Пресс-служба турнира «Московская ЖАРА»

С 17 по 19 июля в столице состоялся крупный турнир по сквошу «Московская ЖАРА 2026». Соревнования собрали более 500 участников из России, Турции, Белоруссии, Казахстана и Ирана. Матчи проходили сразу на четырех площадках Москвы.

Особенностью турнира стало объединение профессионального и любительского форматов. В программу вошли матчи категории PSA Satellite — международной серии Профессиональной ассоциации сквоша, а также любительских дивизионов.

В женской профессиональной сетке победу одержала многократная чемпионка России Екатерина Марусан. Второе место заняла представительница Ирана Айли Найери (Ailee Nayeri), бронзовую награду завоевала лидер сборной Москвы Ксения Боркова.

В мужской категории сильнейшим стал двукратный чемпион России Макар Есин. В финале он опередил четырехкратного чемпиона России Владислава Титова. Третье место занял Михаил Скурихин.

Победители и призеры получили денежные и ценные призы, а участники дивизионов — ценные подарки.

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