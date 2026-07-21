Более 500 спортсменов приняли участие в турнире по сквошу

С 17 по 19 июля в столице состоялся крупный турнир по сквошу «Московская ЖАРА 2026». Соревнования собрали более 500 участников из России, Турции, Белоруссии, Казахстана и Ирана. Матчи проходили сразу на четырех площадках Москвы.

Особенностью турнира стало объединение профессионального и любительского форматов. В программу вошли матчи категории PSA Satellite — международной серии Профессиональной ассоциации сквоша, а также любительских дивизионов.

В женской профессиональной сетке победу одержала многократная чемпионка России Екатерина Марусан. Второе место заняла представительница Ирана Айли Найери (Ailee Nayeri), бронзовую награду завоевала лидер сборной Москвы Ксения Боркова.

В мужской категории сильнейшим стал двукратный чемпион России Макар Есин. В финале он опередил четырехкратного чемпиона России Владислава Титова. Третье место занял Михаил Скурихин.

Победители и призеры получили денежные и ценные призы, а участники дивизионов — ценные подарки.