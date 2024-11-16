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Бизнес-тренер рассказала, как справиться со страхом публичных выступлений
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

2 мин.

Бизнес-тренер рассказала, как справиться со страхом публичных выступлений

Мария Задорожная
Автор
Девушка выступает на совещании
Фото fizkes, iStock
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Бизнес-тренер и журналист Нина Зверева рассказала россиянам, как справиться с волнением перед публичными выступлениями, а также какие слова стоит исключить из своего общения. По ее словам, волнение — это нормальное и даже полезное явление, но только в ограниченных количествах.

«Адреналин способствует улучшению мыслительной деятельности, придает вашим глазам особый блеск и помогает сосредоточиться на взаимодействии с аудиторией, позволяя вам обмениваться энергетикой с людьми», — приводит слова эксперта «Лента.RU».

Она подчеркнула, что волнение следует трансформировать в позитивную энергию. Поэтому полезно заранее подготовить первую фразу и всегда иметь в голове, чем завершить выступление. Важно при этом избегать чтения заготовленного текста.

Также Зверева добавила, что быть идеальным на сцене не обязательно. Если что-то пошло не по плану, лучше просто признаться в этом, избегая излишней кокетливости. Еще бизнес-тренер перечислила несколько слов, которые следовало бы исключить из своего лексикона: «мероприятие», «достопримечательность», «является», «данный» и «в рамках».

Кроме того, Нина объяснила, как на конференциях эффективно представлять свою компанию, чтобы это заинтересовало слушателей. Она отметила, что полезно делиться не только успехами, но и провалами, поскольку это может помочь сделать выступление более правдоподобным, а также вызвать интерес у аудитории.

«Когда человек пришел из успешной компании, но при этом рассказывает не про успешный успех, а про то, как он провалился, ожидая успешного успеха, — вот это всем интересно», — подчеркнула специалист.

Также Зверева порекомендовала делиться личной историей.

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