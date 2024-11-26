Кто родился 26 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 ноября.

Рита Ора

Рита Сахатчу Ора — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения. Родилась 26 ноября 1990 года в Приштине, Балканский полуостров. Сегодня ей исполняется 34 года. Стала популярной в 2012 году, когда представила публике совместный с DJ Fresh трек «Hot Right Now». Песня долгое время держалась на первом месте в чартах и считалась главным летним хитом.

Антон Макарский

Антон Александрович Макарский — российский актер театра и кино, певец. Родился 26 ноября 1975 года в Пензе. Сегодня ему исполняется 49 лет. Получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». Также актер принимал участие во множестве различных телевизионных проектов, был ведущим больших государственных мероприятий.

Фото Анатолий Ломохов, Russian Look, Global Look Press

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