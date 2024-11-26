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Исследование: у блондинок самый высокий показатель айкью
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:30

1 мин.

Исследование: у блондинок самый высокий показатель IQ

Мария Задорожная
Автор
Блондинка улыбается
Фото Deagreez, iStock
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Исследование, проведенное учеными Бостонского университета, показало, что блондинки имеют наивысшие показатели IQ среди всех девушек. Результаты работы опубликованы на платформе ResearchGate.

В эксперименте приняли участие около трех тысяч женщин, и обладательницы светлых волос продемонстрировали средний коэффициент IQ в 103,2 балла. Кроме того, у блондинок было зафиксировано наименьшее стандартное отклонение — 12,8, что указывает на более равномерное распределение интеллектуальных способностей в этой группе.

Анализировались также участницы с русыми волосами, которые составили 73% от всей выборки. Их результаты были впечатляющими: средний IQ составил 102,7 балла, но в этой группе разброс значений был больше (стандартное отклонение 13,8).

Для женщин с рыжими и черными волосами результаты оказались ниже: средний IQ рыжеволосых составил 101,2 балла (всего 3,8% выборки), а у черноволосых — 100,5 балла (2,5%).

В рамках этого исследования также анализировали мужчин. Лидерами среди них стали мужчины-шатены со средним IQ 105,4 балла, за ними следуют блондины со значением 104,3. Мужчины с рыжими и черными волосами показали более низкие результаты — 100,6 и 98,7 соответственно.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженная связь между цветом волос и уровнем интеллекта вероятнее всего объясняется социальными и экономическими обстоятельствами, а не биологической предрасположенностью. Эти выводы помогают пересмотреть распространенные мифы о связи между умственными способностями людей и оттенками их волос.

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