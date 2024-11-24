Знай наших: советские артисты, которых знали и любили за рубежом

В истории советской эстрады и кинематографа можно встретить множество артистов, которые, безусловно, могли бы стать мировыми звездами, если бы не советский режим. Шансы талантливых актрис, певцов и музыкантов вырваться за «железный занавес» были весьма ограничены, но у некоторых из них получилось! Рассказываем, кто из советских артистов все-таки смог покорить заграницу своим талантом.

Галина Уланова

Советская балерина Галина Уланова стала популярной за пределами Советского Союза в 1950-х годах, когда ее талант и мастерство наконец получили международное признание. Благодаря успешным выступлениям в таких постановках, как «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетта», Уланова привлекла внимание не только советских зрителей, но и зарубежных чиновников. В 1956 году состоялся ее знаменитый тур по Западу, в ходе которого она выступила в Лондоне и Нью-Йорке. Эти выступления произвели настоящий фурор, иностранная пресса была так впечатлена изяществом русской балерины, что сделала Уланову знаменитой на международной арене.

Фото JT Vintage, Zuma, Global Look Press

Сотрудничество Галины с хореографом и постановщиком балетов Юрием Григоровичем также способствовало ее международному продвижению. Уланова считалась символом русского балета, а выступления советской балерины вдохновляли не только зрителей, но и целые поколения танцоров.

Майя Плисецкая

Советская балерина Майя Плисецкая стала популярна за границей в 1960-х годах, в основном благодаря своим гастролям и участию в международных фестивалях. В 1959 году, после успешного выступления в «Лебедином озере», она отправилась в первое международное турне, которое охватило такие страны, как Франция, Германия и США.

Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

Плисецкая обладала уникальным стилем, сочетающим технические навыки и глубокое эмоциональное выражение. Она умела затрагивать зрителей своим искусством. Кроме того, балерина исполняла выдающиеся роли, включая «Кармен-сюиту», что сделало ее одной из самых известных балерин мирового уровня.

ВИА «Песняры»

В 1960-е годы уралец Владимир Мулявин приехал в Минск на гастроли и остался там, собрав вокруг себя единомышленников. Позже появился такой коллектив, как «Песняры».

В декабре 1976-го ансамбль из СССР отправляется в тур по США. Американский продюсер Сид Гаррис сравнил «Песняров» с «Битлз» и сделал много для их продвижения. Он организовал тур по 15 южным штатам. О советской группе говорил каждый телевизор Америки.

Фото Владимир Смирнов, Russian Look, Global Look Press

Известный музыкальный журнал Billboard даже поместил их на обложку вместе с «Битлз» и Элтоном Джоном, а на заглавии было написано «вторжение русского рока на западный рынок», что подчеркивало их значимость. Тур по Америке оказался невероятно успешным: музыканты не только привлекали внимание прессы, но и по возвращении на родину стали еще популярнее.

Алла Ларионова

В начале 1950-х годов Алла Ларионова считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Стройная блондинка с огромными серо-голубыми глазами обладала не только привлекательной внешностью, но и выдающимся темпераментом, обаянием и жизнерадостностью. Ее дебют состоялся в киносказке Александра Птушко «Садко» в 1952 году, где она сыграла роль Любавы, невесты главного героя. Этот фильм был представлен на Венецианском кинофестивале в 1953 году и стал первым в истории советского кино, получившим «Серебряного льва». Именно тогда 22-летняя Ларионова привлекла внимание множества голливудских режиссеров и продюсеров, которые были готовы предложить ей контракты на съемки. Однако советские чиновники отвечали, что у актрисы нет возможности работать в Голливуде.

Фото Russian Look, Global Look Press

Настоящий успех пришел к ней после главной роли в фильме «Анна на шее». Ленту посмотрели более 30 миллионов зрителей, и популярность Ларионовой достигла небывалых высот.

В это время актриса была частым участником международных кинофестивалей и принимала множество предложений от зарубежных режиссеров. Даже сам Чарли Чаплин высказывал желание снимать Аллу в главной роли своего нового фильма, но даже его усилия не смогли преодолеть бюрократические препятствия советских властей.

Татьяна Самойлова

Фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» стал единственным советским фильмом, удостоившимся «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. В 1958 году на Лазурном Берегу эту картину представляла Татьяна Самойлова, исполнительница главной роли. Ее выступление произвело настоящий фурор. Татьяна Самойлова в мгновение ока стала мировым кумиром, привлекающим внимание знаменитостей Каннского фестиваля — Жана Мара, Жана Кокто и Пабло Пикассо. Художник был настолько впечатлен картиной, что после просмотра признался, что никогда не встречал ничего подобного. Он говорил что в «глазах русской богини можно утонуть».

Фото Кадр из фильма «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов, киностудия «Мосфильм»

Этот триумф мог стать знаковым моментом в карьере Самойловой: актрису пригласили в Голливуд на роль Анны Карениной. Ее предполагаемым Вронским должен был стать Жерар Филип, который, к слову, достаточно близко общался с Самойловой в Каннах. Однако советские чиновники отказали зарубежным коллегам и решили все за актрису.

Предложения поступали одно за другим, Госкино систематически отвергало все заманчивые контракты, оправдываясь тем, что Самойлова очень занята. В итоге ей удалось сняться лишь в трех европейских фильмах — «Альба Регия», «Двадцать тысяч лье по земле» и «Они шли на Восток».

Муслим Магомаев

Муслим Магомаев стал популярным за границей в конце 1960-х годов после участия в Международном фестивале в Сопоте (Польша). Он исполнил русскую народную песню «Вдоль по Питерской» и завоевал первое место. В прессе писали, что на «Сопот» — 1969 собрались эстрадные звезды из 27 стран мира. У Магомаева на фестивале было все: потрясающий голос, привлекательная внешность, изящные манеры и отличные песни. Но ему не хватало лишь конкурентов.

Фото Wikimedia

С 1975 года Муслим Магомаев в течение целых 14 лет возглавлял собственный эстрадно-симфонический оркестр. С музыкантами он активно гастролировал до 1989 года, объехав практически весь Советский Союз, а также зарубежные страны, такие как Италия и Англия. Его творчество пользовалось огромной популярностью не только у зрителей, но и у высшего партийного руководства. Именно ему было предоставлено исключительное право заниматься популяризацией западной музыки, которая в то время не приветствовалась на уровне политбюро. В результате на советской эстраде впервые звучали такие западные хиты, как песня группы The Beatles «Yesterday».

Людмила Зыкина

Людмила Зыкина стала популярной за границей в 1960-х годах, когда ее выступления привлекли внимание международной публики благодаря уникальному сочетанию народного вокала и высокого художественного уровня. Особенно популярность артистки возросла после того, как она представила русскую народную песню «Катюша», которая завоевала сердца слушателей за пределами Советского Союза.

В 1965 году Людмила Зыкина стала первой русской певицей, выступившей на знаменитом французском фестивале «Festival de Cannes». В 1975 году Зыкина совершила гастроли по США и Канаде, где выступала в крупных залах и на телевидении. А в 1980 году она выступила в Лондоне, что стало историческим событием, так как это был один из немногих концертов русских артистов в Западной Европе того времени.

Фото Лев Шерстенников, Russian Look, Global Look Press

Во время своих гастролей за границей артистка сотрудничала со многими известными зарубежными музыкантами и дирижерами. Одним из значительных событий стало ее сотрудничество с композитором и дирижером Арамом Хачатуряном, который высоко ценил творчество Зыкиной и называл ее «поющей душой России».

Иосиф Кобзон

Международная карьера Иосифа Кобзона началась в 1960-х годах. Он выступал в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, где организовывались концерты для русскоязычной диаспоры и других слушателей. Чаще всего певец давал концерты в Восточной Германии, где был особенно популярным среди советских солдат и рабочих. А его концерты в Израиле собирали многотысячные залы благодаря большой русскоязычной общине. Во Франции и Италии концерты Кобзона получили признание не только русскоязычных эмигрантов, но и местных зрителей.

Фото Komsomolskaya Pravda, Russian Look, Global Look Press

За годы своей карьеры Иосиф Кобзон посетил более 60 стран с концертами, где его ценили за патриотические и лирические песни, что создавало атмосферу ностальгии и близости к родной культуре. Интерес к его творчеству за пределами России был вызван не только его артистизмом, но и ярким уютным образом, который он создавал на сцене.

Gorky Park

Советская рок-группа Gorky Park, основанная в 1987 году, стала символом русской рок-музыки на международной арене. Команда музыкантов привлекла внимание слушателей за границей благодаря харизматичным выступлениям и энергичным живым концертам, за которыми стояли иностранные дистрибьюторы.

Фото Евгений Матвеев, Russian Look, Global Look Press

Одной из ключевых причин их успешной карьеры стали тексты песен на английском языке. Группа активно гастролировала в различных странах, включая США, где они подписали контракт с крупной западной звукозаписывающей компанией и провели множество концертов в таких городах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. В Канаде их также встречали с интересом, и они собирали целые залы поклонников. Западная Европа, включая такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, также стала местом для выступлений группы на разных рок-фестивалях и в клубах. Кроме того, группа Gorky Park провела успешные гастроли и записи в Японии.