26 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
26 ноября отмечается Международный день сапожника, День георгиевского креста и Иоанн Златоуст. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День георгиевского креста
День Георгиевского креста в России отмечается 26 ноября. Дата праздника связана с историческим событием. В этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи за боевые заслуги — орден Святого Георгия.
Международные праздники
Международный день сапожника
26 ноября во многих странах мира отмечается Международный день сапожника. Его празднуют мастера и ремесленники сапожного дела, дизайнеры обуви, специалисты, занятые в обувном производстве и ремонте обуви.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 ноября
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День борьбы с ожирением.
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День кексов.
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День денежного дерева.
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Всемирный день информации.
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Всемирный день оливкового дерева.
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День печали во благо.
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День торта в США.
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День молока в Индии.
Церковные праздники
День памяти святителя Иоанна Златоуста
День памяти святителя Иоанна Златоуста отмечается 26 ноября в православной церкви. Иоанн Златоуст — один из самых известных святителей и богословов, живший в IV-V веках. Он родился в Антиохии и стал архиепископом Константинопольским. Иоанн известен своими проповедями и богословскими трудами. Его прозвали Златоустом (что означает «златоустый») за красноречие и глубину его слов.
Он активно боролся за церковные и социальные права бедных, что сделало его выдающимся защитником справедливости и моральных ценностей. Иоанн Златоуст был многократно изгнан и подвергался преследованиям за свои убеждения.
Традиции и приметы на 26 ноября
26 ноября отмечается День памяти святителя Иоанна Златоуста, в народе просто — Иоанн Златоуст. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Праздник считался благоприятным для проведения домашних дел. Хозяйки занимались уборкой, стиркой, мужчины проводили мелкие ремонты.
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Иоанн Златоуст покровительствует знаниям, поэтому в этот день принято начинать изучать что-то новое, посвящать день чтению.
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Предки молились за семью, считалось, что молитва защитит близких и наладит с ними отношения. В церкви заказывали молитву ушедшим родственникам.
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В старину на Иоанна Златоуста люди подводили итоги, оценивали свои достижения, благодарили за успех и строили планы.
Что нельзя делать
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Лениться — праздность в этот день считалась плохой приметой.
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Ссориться — любые конфликты воспринимались как оскорбление святого и могли затянуться на долгие годы.
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Оставлять в доме беспорядок — к бедам.
Погодные приметы
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Морозный день и ясное небо предвещали теплую зиму.
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Снегопад — к хорошему урожаю в следующем году.
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Густой туман — к оттепели.