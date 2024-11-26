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Какой сегодня праздник: что за день 26 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

26 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

26 ноября отмечается Международный день сапожника
Мария Задорожная
Автор
Международный день сапожника
Фото DeanDrobot, iStock
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26 ноября отмечается Международный день сапожника, День георгиевского креста и Иоанн Златоуст. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

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Праздники в России

День георгиевского креста

День Георгиевского креста в России отмечается 26 ноября. Дата праздника связана с историческим событием. В этот день в 1769 году императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи за боевые заслуги — орден Святого Георгия.

День георгиевского креста.
Фото IURII BUKHTA, iStock

Международные праздники

Международный день сапожника

26 ноября во многих странах мира отмечается Международный день сапожника. Его празднуют мастера и ремесленники сапожного дела, дизайнеры обуви, специалисты, занятые в обувном производстве и ремонте обуви.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 26 ноября

  • День борьбы с ожирением.

  • День кексов.

  • День денежного дерева.

  • Всемирный день информации.

  • Всемирный день оливкового дерева.

  • День печали во благо.

  • День торта в США.

  • День молока в Индии.

Церковные праздники

День памяти святителя Иоанна Златоуста

День памяти святителя Иоанна Златоуста отмечается 26 ноября в православной церкви. Иоанн Златоуст — один из самых известных святителей и богословов, живший в IV-V веках. Он родился в Антиохии и стал архиепископом Константинопольским. Иоанн известен своими проповедями и богословскими трудами. Его прозвали Златоустом (что означает «златоустый») за красноречие и глубину его слов.

День памяти святителя Иоанна Златоуста
Фото Moonstone Images, iStock

Он активно боролся за церковные и социальные права бедных, что сделало его выдающимся защитником справедливости и моральных ценностей. Иоанн Златоуст был многократно изгнан и подвергался преследованиям за свои убеждения.

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Традиции и приметы на 26 ноября

26 ноября отмечается День памяти святителя Иоанна Златоуста, в народе просто — Иоанн Златоуст. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздник считался благоприятным для проведения домашних дел. Хозяйки занимались уборкой, стиркой, мужчины проводили мелкие ремонты.

  • Иоанн Златоуст покровительствует знаниям, поэтому в этот день принято начинать изучать что-то новое, посвящать день чтению.

  • Предки молились за семью, считалось, что молитва защитит близких и наладит с ними отношения. В церкви заказывали молитву ушедшим родственникам.

  • В старину на Иоанна Златоуста люди подводили итоги, оценивали свои достижения, благодарили за успех и строили планы.

Уборка в доме
Фото andreswd, iStock

Что нельзя делать

  • Лениться — праздность в этот день считалась плохой приметой.

  • Ссориться — любые конфликты воспринимались как оскорбление святого и могли затянуться на долгие годы.

  • Оставлять в доме беспорядок — к бедам.

Погодные приметы

  • Морозный день и ясное небо предвещали теплую зиму.

  • Снегопад — к хорошему урожаю в следующем году.

  • Густой туман — к оттепели.

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