2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
2 мая отмечается День садовода, Международный день Гарри Поттера и Иван Ветхопещерник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День садовода
2 мая в России отмечается День садовода. Люди делятся успехами в садоводстве и огородничестве, обмениваются знаниями, опытом, наслаждаются природой.
Международные праздники
Международный день Гарри Поттера
2 мая отмечается Международный день Гарри Поттера. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день по сюжету вселенной состоялась битва за Хогвартс.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 мая
-
День трюфелей.
-
День весенних акварелей.
-
Всемирный день тунца.
-
Международный день скрапбукинга.
-
День игры на гавайской гитаре.
Церковные праздники
День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника
День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника отмечается 2 мая в православной традиции. Преподобный Иоанн считается одним из первых отцов-пустынников. Он провел большую часть своей жизни в уединении, в молитве и покаянии, что сделало его примером духовной жизни для многих христиан.
Какие еще церковные праздники отмечаются 2 мая
-
День памяти блаженной Матроны Московской.
-
День памяти священномученика Пафнутия Иерусалимского.
Традиции и приметы на 2 мая
2 мая в народе отмечается Иван Ветхопещерник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
В этот день предки молились святому о защите от воров.
-
В старину развешивали одежду на кустах и деревьях, раскладывали ее на молодой траве. Это делали, чтобы ткань напиталась живительной силой от растений, воды и солнца.
-
День считался благоприятным для начинания важных дел и новых проектов, путешествий, поездок и командировок.
-
Предки старались помочь бездомным животным и людям, чтобы в дом пришло благополучие.
Что нельзя делать:
-
Ходить в баню и бассейн — к неприятностям.
-
Отказывать в помощи нуждающимся — можно навлечь болезни.
Погодные приметы:
-
Хмурая и дождливая погода предвещала сухой и солнечный июнь.
-
Береза распустилась раньше ольхи и клена — будет засушливое лето.
Что произошло 2 мая
-
1563 год — Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом» — первой датированной русской печатной книгой.
-
1703 год — в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
-
1764 год — по указу императрицы Екатерины II на берегу Москвы-реки началось строительство Воспитательного дома «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».
-
1902 год — во Франции состоялась премьера первого в истории кинематографа научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну».
-
1910 год — первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.
-
1922 год — состоялась свадьба русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
-
1923 год — первый беспосадочный трансконтинентальный перелет.
-
1930 год — состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года.
-
1945 год — подписан акт о капитуляции Берлина, советские войска взяли под полный контроль столицу Германии.
-
1949 год — первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».
-
1968 год — первый взлет с воды канадского многоцелевого самолета-амфибии Канадэр CL-21.
-
1999 год — на Эвересте обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори.