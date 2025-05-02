2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

2 мая в России отмечается День садовода

2 мая отмечается День садовода, Международный день Гарри Поттера и Иван Ветхопещерник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День садовода

2 мая в России отмечается День садовода. Люди делятся успехами в садоводстве и огородничестве, обмениваются знаниями, опытом, наслаждаются природой.

Международные праздники

Международный день Гарри Поттера

2 мая отмечается Международный день Гарри Поттера. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день по сюжету вселенной состоялась битва за Хогвартс.

Фото Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 мая

День трюфелей.

День весенних акварелей.

Всемирный день тунца.

Международный день скрапбукинга.

День игры на гавайской гитаре.

Церковные праздники

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника отмечается 2 мая в православной традиции. Преподобный Иоанн считается одним из первых отцов-пустынников. Он провел большую часть своей жизни в уединении, в молитве и покаянии, что сделало его примером духовной жизни для многих христиан.

Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 2 мая

День памяти блаженной Матроны Московской.

День памяти священномученика Пафнутия Иерусалимского.

Традиции и приметы на 2 мая

2 мая в народе отмечается Иван Ветхопещерник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день предки молились святому о защите от воров.

В старину развешивали одежду на кустах и деревьях, раскладывали ее на молодой траве. Это делали, чтобы ткань напиталась живительной силой от растений, воды и солнца.

День считался благоприятным для начинания важных дел и новых проектов, путешествий, поездок и командировок.

Предки старались помочь бездомным животным и людям, чтобы в дом пришло благополучие.

Фото Kateryna Kukota, iStock

Что нельзя делать:

Ходить в баню и бассейн — к неприятностям.

Отказывать в помощи нуждающимся — можно навлечь болезни.

Погодные приметы:

Хмурая и дождливая погода предвещала сухой и солнечный июнь.

Береза распустилась раньше ольхи и клена — будет засушливое лето.

Что произошло 2 мая