Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Какой сегодня праздник: что за день 2 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

2 мая, 00:05

4 мин.

2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

2 мая в России отмечается День садовода
Мария Задорожная
Автор
День садовода
Фото eclipse_images, iStock

2 мая отмечается День садовода, Международный день Гарри Поттера и Иван Ветхопещерник. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День садовода

2 мая в России отмечается День садовода. Люди делятся успехами в садоводстве и огородничестве, обмениваются знаниями, опытом, наслаждаются природой.

Календарь необычных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь самых необычных праздников на 2025 год

Международные праздники

Международный день Гарри Поттера

2 мая отмечается Международный день Гарри Поттера. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день по сюжету вселенной состоялась битва за Хогвартс.

Международный день Гарри Поттера
Фото Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус / Warner Bros.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 2 мая

  • День трюфелей.

  • День весенних акварелей.

  • Всемирный день тунца.

  • Международный день скрапбукинга.

  • День игры на гавайской гитаре.

Церковные праздники

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника отмечается 2 мая в православной традиции. Преподобный Иоанн считается одним из первых отцов-пустынников. Он провел большую часть своей жизни в уединении, в молитве и покаянии, что сделало его примером духовной жизни для многих христиан.

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника
Фото Andrey Nikitin, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 2 мая

  • День памяти блаженной Матроны Московской.

  • День памяти священномученика Пафнутия Иерусалимского.

Православный календарь на&nbsp;май 2025 года: основные праздники и&nbsp;церковные обычаи.Православный календарь на май 2025 года: основные праздники и церковные обычаи

Традиции и приметы на 2 мая

2 мая в народе отмечается Иван Ветхопещерник. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В этот день предки молились святому о защите от воров.

  • В старину развешивали одежду на кустах и деревьях, раскладывали ее на молодой траве. Это делали, чтобы ткань напиталась живительной силой от растений, воды и солнца.

  • День считался благоприятным для начинания важных дел и новых проектов, путешествий, поездок и командировок.

  • Предки старались помочь бездомным животным и людям, чтобы в дом пришло благополучие.

Помощь животным
Фото Kateryna Kukota, iStock

Что нельзя делать:

  • Ходить в баню и бассейн — к неприятностям.

  • Отказывать в помощи нуждающимся — можно навлечь болезни.

Погодные приметы:

  • Хмурая и дождливая погода предвещала сухой и солнечный июнь.

  • Береза распустилась раньше ольхи и клена — будет засушливое лето.

Что произошло 2 мая

  • 1563 год — Иван Федоров в Москве начал работу над «Апостолом» — первой датированной русской печатной книгой.

  • 1703 год — в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.

  • 1764 год — по указу императрицы Екатерины II на берегу Москвы-реки началось строительство Воспитательного дома «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».

  • 1902 год — во Франции состоялась премьера первого в истории кинематографа научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну».

  • 1910 год — первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.

  • 1922 год — состоялась свадьба русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.

  • 1923 год — первый беспосадочный трансконтинентальный перелет.

  • 1930 год — состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года.

  • 1945 год — подписан акт о капитуляции Берлина, советские войска взяли под полный контроль столицу Германии.

  • 1949 год — первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».

  • 1968 год — первый взлет с воды канадского многоцелевого самолета-амфибии Канадэр CL-21.

  • 1999 год — на Эвересте обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори.

Они влюбились в&nbsp;Россию: какие мировые звезды были у&nbsp;нас и&nbsp;остались в&nbsp;восторге.Они влюбились в Россию: какие мировые звезды были в стране и остались в восторге
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Читайте далее
3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины
12 ноя 18:35
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
12 ноя 12:05
Что посмотреть на Филиппинах и на какой остров лучше ехать