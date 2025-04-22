Они влюбились в Россию: какие мировые звезды были в стране и остались в восторге

Рассказываем о знаменитостях, которые побывали в России и остались в восторге.

Такер Карлсон

Американский журналист приезжал в Москву в начале февраля 2024 года, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина. За это время Карлсон успел по-настоящему влюбиться в город и российский менталитет.

Фото пресс-служба президента РФ, Global Look Press

Журналист назвал столицу «прекрасным местом для жизни» и особенно восхитился московским метро, которое «выглядит лучше, чем любое место в Штатах». Он также призвал американских коллег «срочно съездить в Россию» и, улетев, пообещал вернуться еще.

Уилл Смит

Первый раз актер прилетал в Россию в 2008 году вместе с Шарлиз Терон. Они посетили 30-й Московский международный кинофестиваль, где состоялась премьера боевика «Хэнкок» с их участием. Тогда Смит успел станцевать на красной дорожке и пройтись под руку с президентом ММКФ Никитой Михалковым.

Фото Олег Никишин, Epsilon, Getty Images

Россия настолько зацепила артиста, что он еще не раз приезжал сюда. В 2012 году он приходил на шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. А в 2018 году Смит обошел все достопримечательности Москвы, выступил на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу в «Лужниках» и даже говорил с фанатами по-русски.

Наталья Орейро

Заядлые фанаты не дадут соврать: певица регулярно давала концерты в России, она особенно любит русскую культуру. В 2014 году Орейро приходила на шоу «Вечерний Ургант» и даже спела вживую Cambio dolor — вечный хит из популярного сериала «Дикий ангел».

Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

В 2020 году Наталья побывала в Санкт-Петербурге, а после отправилась в путешествие на поезде по Транссибирской магистрали. Артистка рассказывала, что «тепло от людей» грело ее даже тогда, когда за окном был снег.

Кроме того, в 2024 году Орейро перепела легендарный хит группы «Комбинация» Russian Girls и сняла клип в подмосковной Балашихе.

Брэд Питт

Актер известен своей особенной любовью к России. Первый раз он посетил Москву в 1997 году и, оставшись под впечатлением, вернулся сюда в 2013-м. Тогда он вместе с дочерьми посетил 35-й Московский международный фестиваль, который открыли фильмом «Война миров Z». Питт сыграл там главную роль.

Фото Кристина Никишина, Global Look Press

В ходе последней поездки в Москву артист увез с собой на память частичку русской культуры: коробку матрешек, красную икру, павлопосадские платки (для Анджелины Джоли) и военную шапку-ушанку с советской кокардой.

К слову, артист — большой фанат советских мотоциклов «Урал»: одну такую модель он приобрел в 2012 году. Вместе с железным конем и Джорджем Клуни Питт поучаствовал в фотосессии GQ, посвященной выходу фильма «Одинокие волки».

Стивен Сигал

«Народ России — это самое прекрасное, что в ней есть», — не раз заявлял актер и специальный представитель МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. О его любви к России известно давно.

Фото Алексей Майшев, Известия

В 2016 году Сигал получил гражданство РФ, а после приобрел особняк на Рублевке и перевез туда жену, уроженку Монголии, и сына. Еще через три года актер купил дом в Краснодарском крае, где решил заняться виноделием.

Кроме того, Стивен не раз в своих интервью заявлял, что у него есть предки по отцовской линии из Владивостока, а также из Санкт-Петербурга. Еще он рассказывал, что генетическое тестирование также показало наличие у него якутских и бурятских корней.