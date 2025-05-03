3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, День кондитера и День Федора Трихина. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кондитера

3 мая в России отмечается День кондитера. В 1932 году в СССР учредили всесоюзный НИИ кондитерской промышленности. Именно это событие и послужило появлению Дня кондитера.

Фото cihatatceken, iStock

Международные праздники

Всемирный день свободы печати

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. Дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 мая

День пилатеса.

День рождения «спама».

День положительности в уме.

День медитации в саду.

День кексов с малиной.

День паранормальных явлений.

Церковные праздники

День памяти преподобного Феодора Трихины

День памяти преподобного Феодора Трихины отмечается 3 мая. Феодор Трихина известен как великий аскет и монах, который прославился своей строгостью в служении Богу. Он был одним из последователей святого Иоанна Крестителя. В православной традиции его почитают как образец смирения и верности в молитве.

Фото arh-sib@rambler.ru, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 3 мая

Праздник Кипрской иконы Божией Матери.

Праздник Кипяжской иконы Божией Матери.

Традиции и приметы на 3 мая

3 мая в народе отмечается День Федора Трихина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

В этот день ходили в церковь и молились о загробном покое усопших. После предки шли на кладбище и оставляли угощения на могилках родственников.

Стирали полотенца и постельное белье, чтобы избавиться от негатива.

День считался благоприятным для путешествий и дальних дорог.

На Руси заваривали травяной чай, считалось что в этот день он обладает особой целебной силой.

Фото Solstizia, iStock

Что нельзя делать:

Отказываться от традиции почитать умерших — в семью придет беда.

Ужинать за столом со старой скатертью — к неурядицам.

Мужчинам ходить на рыбалку — грех.

Проводить генеральную уборку — к несчастью.

Праздновать свадьбы и помолвки — союз будет недолгим.

Ссориться, жаловаться на проблемы — к недугам.

Брать или давать деньги в долг — к финансовым трудностям.

Погодные приметы:

Дождь — к хорошему урожаю осенью.

Мало звезд на ночном небе — осень будет теплой.

На березе сидит больше пяти птиц — к похолоданию.

Что произошло 3 мая