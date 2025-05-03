Стиль жизни
Какой сегодня праздник: что за день 3 мая — традиции и приметы
Хобби и развлечения

3 мая, 00:05

4 мин.

3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати
Мария Задорожная
Автор
День кондитера
Фото cihatatceken, iStock

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, День кондитера и День Федора Трихина. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День кондитера

3 мая в России отмечается День кондитера. В 1932 году в СССР учредили всесоюзный НИИ кондитерской промышленности. Именно это событие и послужило появлению Дня кондитера.

День кондитера
Фото cihatatceken, iStock
Календарь профессиональных праздников на&nbsp;2025 год.Календарь профессиональных праздников на 2025 год

Международные праздники

Всемирный день свободы печати

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. Дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 мая

  • День пилатеса.

  • День рождения «спама».

  • День положительности в уме.

  • День медитации в саду.

  • День кексов с малиной.

  • День паранормальных явлений.

Топ-5 упражнений из&nbsp;пилатеса, которые разбудят тело к&nbsp;весне.Топ-5 упражнений из пилатеса: подборка от тренера

Церковные праздники

День памяти преподобного Феодора Трихины

День памяти преподобного Феодора Трихины отмечается 3 мая. Феодор Трихина известен как великий аскет и монах, который прославился своей строгостью в служении Богу. Он был одним из последователей святого Иоанна Крестителя. В православной традиции его почитают как образец смирения и верности в молитве.

День памяти преподобного Феодора Трихины
Фото arh-sib@rambler.ru, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 3 мая

  • Праздник Кипрской иконы Божией Матери.

  • Праздник Кипяжской иконы Божией Матери.

Православный календарь на&nbsp;2025 год: праздники и&nbsp;посты&nbsp;&mdash; важные события.Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

Традиции и приметы на 3 мая

3 мая в народе отмечается День Федора Трихина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • В этот день ходили в церковь и молились о загробном покое усопших. После предки шли на кладбище и оставляли угощения на могилках родственников.

  • Стирали полотенца и постельное белье, чтобы избавиться от негатива.

  • День считался благоприятным для путешествий и дальних дорог.

  • На Руси заваривали травяной чай, считалось что в этот день он обладает особой целебной силой.

Травяной чай
Фото Solstizia, iStock

Что нельзя делать:

  • Отказываться от традиции почитать умерших — в семью придет беда.

  • Ужинать за столом со старой скатертью — к неурядицам.

  • Мужчинам ходить на рыбалку — грех.

  • Проводить генеральную уборку — к несчастью.

  • Праздновать свадьбы и помолвки — союз будет недолгим.

  • Ссориться, жаловаться на проблемы — к недугам.

  • Брать или давать деньги в долг — к финансовым трудностям.

Погодные приметы:

  • Дождь — к хорошему урожаю осенью.

  • Мало звезд на ночном небе — осень будет теплой.

  • На березе сидит больше пяти птиц — к похолоданию.

Что произошло 3 мая

  • 1101 год — князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.

  • 1494 год — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

  • 1729 год — пожаром уничтожена Немецкая слобода в Москве.

  • 1867 год — в России основано Общество Красного Креста.

  • 1902 год — в США создана компании «Пепси».

  • 1904 год — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.

  • 1932 год — первый полет летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.

  • 1937 год — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию.

  • 1957 год — в СССР принимается Постановление о реорганизации колхозов в совхозы.

  • 1991 год — состоялось подписание «Виндхукской декларации», направленной на поддержание свободы прессы во всех странах.

  • 2006 год — около Сочи упал в море пассажирский самолет А320.

Производственный календарь на&nbsp;2025 год.Все праздники и нерабочие дни 2025: производственный календарь года
Кто родился 3 мая: список известных личностей

