3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, День кондитера и День Федора Трихина. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День кондитера
3 мая в России отмечается День кондитера. В 1932 году в СССР учредили всесоюзный НИИ кондитерской промышленности. Именно это событие и послужило появлению Дня кондитера.
Международные праздники
Всемирный день свободы печати
3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1993 году. Дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 мая
-
День пилатеса.
-
День рождения «спама».
-
День положительности в уме.
-
День медитации в саду.
-
День кексов с малиной.
-
День паранормальных явлений.
Церковные праздники
День памяти преподобного Феодора Трихины
День памяти преподобного Феодора Трихины отмечается 3 мая. Феодор Трихина известен как великий аскет и монах, который прославился своей строгостью в служении Богу. Он был одним из последователей святого Иоанна Крестителя. В православной традиции его почитают как образец смирения и верности в молитве.
Какие еще церковные праздники отмечаются 3 мая
-
Праздник Кипрской иконы Божией Матери.
-
Праздник Кипяжской иконы Божией Матери.
Традиции и приметы на 3 мая
3 мая в народе отмечается День Федора Трихина. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
-
В этот день ходили в церковь и молились о загробном покое усопших. После предки шли на кладбище и оставляли угощения на могилках родственников.
-
Стирали полотенца и постельное белье, чтобы избавиться от негатива.
-
День считался благоприятным для путешествий и дальних дорог.
-
На Руси заваривали травяной чай, считалось что в этот день он обладает особой целебной силой.
Что нельзя делать:
-
Отказываться от традиции почитать умерших — в семью придет беда.
-
Ужинать за столом со старой скатертью — к неурядицам.
-
Мужчинам ходить на рыбалку — грех.
-
Проводить генеральную уборку — к несчастью.
-
Праздновать свадьбы и помолвки — союз будет недолгим.
-
Ссориться, жаловаться на проблемы — к недугам.
-
Брать или давать деньги в долг — к финансовым трудностям.
Погодные приметы:
-
Дождь — к хорошему урожаю осенью.
-
Мало звезд на ночном небе — осень будет теплой.
-
На березе сидит больше пяти птиц — к похолоданию.
Что произошло 3 мая
-
1101 год — князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.
-
1494 год — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.
-
1729 год — пожаром уничтожена Немецкая слобода в Москве.
-
1867 год — в России основано Общество Красного Креста.
-
1902 год — в США создана компании «Пепси».
-
1904 год — американский изобретатель Джордж Паркер (George Parker) запатентовал свою первую письменную ручку.
-
1932 год — первый полет летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.
-
1937 год — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию.
-
1957 год — в СССР принимается Постановление о реорганизации колхозов в совхозы.
-
1991 год — состоялось подписание «Виндхукской декларации», направленной на поддержание свободы прессы во всех странах.
-
2006 год — около Сочи упал в море пассажирский самолет А320.