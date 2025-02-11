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Какой сегодня праздник: что за день 11 февраля — традиции и приметы
Хобби и развлечения

11 февраля 2025, 00:05

4 мин.

11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

11 февраля в России отмечается День рождения парохода
Мария Задорожная
Автор
День рождения парохода
Фото Sean Pavone, iStock

11 февраля отмечается Всемирный день больного, День рождения парохода и Лаврентьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День рождения парохода

День рождения парохода отмечается в России и в мире 11 февраля. В этот день в 1809 году Роберт Фултон запатентовал судно с паровым двигателем.

Международные праздники

Всемирный день больного

11 февраля отмечается Всемирный день больного. Праздновать его стали с 1993 года. Учредили торжество по инициативе папы римского Иоанна Павла II 13 мая 1992 года. Цель праздника — привлечь внимание к обеспечению лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.

Всемирный день больного
Фото Choreograph, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 февраля

  • Всемирный день безопасного интернета.

  • Международный день женщин и девочек в науке.

  • День волшебных сказок на ночь.

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Церковные праздники

День памяти святителя Лаврентия Туровского

День памяти святителя Лаврентия Туровского отмечается 11 февраля в православной традиции. Святитель Лаврентий был епископом Туровским и оказал значительное влияние на развитие христианства в этом регионе. Он известен своей проповеднической деятельностью, мудростью и заботой о пастве, а также своим вкладом в освещение духовной жизни и просвещение народа. Лаврентий был не только духовным лидером, но и автором различных богословских трудов, которые помогали укреплять веру среди людей.

День памяти святителя Лаврентия Туровского
Фото Aterrassi, iStock

Какие еще церковные праздники отмечаются 11 февраля

  • Собор Екатеринбургских святых.

  • День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца.

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Традиции и приметы на 11 февраля

11 февраля православные вспоминают святителя Лаврентия Туровского, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

  • Предки пекли пироги с капустой и угощали своих родных и близких. Они верили, что чем больше выпечки съел человек, тем он будет счастливее.

  • В старину верующие старались защититься от нечисти. Они прятали под порог дома топор или чертили кресты над окнами, также раскладывали сушеный чертополох у ворот и во дворе.

  • На Руси в Лаврентьев день проводили обряд на улучшение семейных отношений. Жена легко била мужа по щеке прялкой или стиральной доской.

Пирог с капустой
Фото baranovskaya_olga, iStock

Что нельзя делать:

  • Перетруждать себя, иначе будут проблемы со здоровьем.

  • Поднимать на улице различные предметы — на них может быть порча.

  • Думать о плохом перед зеркалом и ругать себя, смотря в отражение — в ближайшее время неприятности удвоятся.

  • Сидеть на подушке — к головным болям и бессоннице.

  • Незамужним девушкам занимать за столом место главы семейства — к одиночеству на целый год.

  • Снег летит крупными хлопьями — будет оттепель.

  • Сено отсырело — к снегопаду.

  • Яркие звезды в ночном небе — к потеплению.

  • Луна красного цвета — будет сильный и порывистый ветер.

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Что произошло 11 февраля

  • 1697 год — разрешение императором Петром I продажи табака в Российской империи.

  • 1720 год — плотник Ефим Никонов начинает строить «потаенное судно», предшественницу субмарин.

  • 1838 год — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.

  • 1943 год — Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.

  • 1956 год — совершил первый полет советский военно-транспортный самолет Ан-8.

  • 1971 год — в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания «Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия».

  • 1980 год — премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

  • 1990 год — после 27-и лет заключения вышел на свободу 8-й президент ЮАР, один из самых известных борцов за права человека — Нельсон Мандела.

  • 2018 год — произошла катастрофа пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.

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