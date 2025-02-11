11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

11 февраля отмечается Всемирный день больного, День рождения парохода и Лаврентьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.

Праздники в России

День рождения парохода

День рождения парохода отмечается в России и в мире 11 февраля. В этот день в 1809 году Роберт Фултон запатентовал судно с паровым двигателем.

Международные праздники

Всемирный день больного

11 февраля отмечается Всемирный день больного. Праздновать его стали с 1993 года. Учредили торжество по инициативе папы римского Иоанна Павла II 13 мая 1992 года. Цель праздника — привлечь внимание к обеспечению лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.

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Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 февраля

Всемирный день безопасного интернета.

Международный день женщин и девочек в науке.

День волшебных сказок на ночь.

Церковные праздники

День памяти святителя Лаврентия Туровского

День памяти святителя Лаврентия Туровского отмечается 11 февраля в православной традиции. Святитель Лаврентий был епископом Туровским и оказал значительное влияние на развитие христианства в этом регионе. Он известен своей проповеднической деятельностью, мудростью и заботой о пастве, а также своим вкладом в освещение духовной жизни и просвещение народа. Лаврентий был не только духовным лидером, но и автором различных богословских трудов, которые помогали укреплять веру среди людей.

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Какие еще церковные праздники отмечаются 11 февраля

Собор Екатеринбургских святых.

День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца.

Традиции и приметы на 11 февраля

11 февраля православные вспоминают святителя Лаврентия Туровского, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника:

Предки пекли пироги с капустой и угощали своих родных и близких. Они верили, что чем больше выпечки съел человек, тем он будет счастливее.

В старину верующие старались защититься от нечисти. Они прятали под порог дома топор или чертили кресты над окнами, также раскладывали сушеный чертополох у ворот и во дворе.

На Руси в Лаврентьев день проводили обряд на улучшение семейных отношений. Жена легко била мужа по щеке прялкой или стиральной доской.

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Что нельзя делать:

Перетруждать себя, иначе будут проблемы со здоровьем.

Поднимать на улице различные предметы — на них может быть порча.

Думать о плохом перед зеркалом и ругать себя, смотря в отражение — в ближайшее время неприятности удвоятся.

Сидеть на подушке — к головным болям и бессоннице.

Незамужним девушкам занимать за столом место главы семейства — к одиночеству на целый год.

Погодные приметы:

Снег летит крупными хлопьями — будет оттепель.

Сено отсырело — к снегопаду.

Яркие звезды в ночном небе — к потеплению.

Луна красного цвета — будет сильный и порывистый ветер.

Что произошло 11 февраля