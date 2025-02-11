11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
11 февраля отмечается Всемирный день больного, День рождения парохода и Лаврентьев день. Рассказали, какие еще праздники выпали на этот день.
Праздники в России
День рождения парохода
День рождения парохода отмечается в России и в мире 11 февраля. В этот день в 1809 году Роберт Фултон запатентовал судно с паровым двигателем.
Международные праздники
Всемирный день больного
11 февраля отмечается Всемирный день больного. Праздновать его стали с 1993 года. Учредили торжество по инициативе папы римского Иоанна Павла II 13 мая 1992 года. Цель праздника — привлечь внимание к обеспечению лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 февраля
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Всемирный день безопасного интернета.
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Международный день женщин и девочек в науке.
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День волшебных сказок на ночь.
Церковные праздники
День памяти святителя Лаврентия Туровского
День памяти святителя Лаврентия Туровского отмечается 11 февраля в православной традиции. Святитель Лаврентий был епископом Туровским и оказал значительное влияние на развитие христианства в этом регионе. Он известен своей проповеднической деятельностью, мудростью и заботой о пастве, а также своим вкладом в освещение духовной жизни и просвещение народа. Лаврентий был не только духовным лидером, но и автором различных богословских трудов, которые помогали укреплять веру среди людей.
Какие еще церковные праздники отмечаются 11 февраля
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Собор Екатеринбургских святых.
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День перенесения мощей священномученика Игнатия Богоносца.
Традиции и приметы на 11 февраля
11 февраля православные вспоминают святителя Лаврентия Туровского, в народе — Лаврентьев день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника:
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Предки пекли пироги с капустой и угощали своих родных и близких. Они верили, что чем больше выпечки съел человек, тем он будет счастливее.
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В старину верующие старались защититься от нечисти. Они прятали под порог дома топор или чертили кресты над окнами, также раскладывали сушеный чертополох у ворот и во дворе.
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На Руси в Лаврентьев день проводили обряд на улучшение семейных отношений. Жена легко била мужа по щеке прялкой или стиральной доской.
Что нельзя делать:
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Перетруждать себя, иначе будут проблемы со здоровьем.
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Поднимать на улице различные предметы — на них может быть порча.
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Думать о плохом перед зеркалом и ругать себя, смотря в отражение — в ближайшее время неприятности удвоятся.
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Сидеть на подушке — к головным болям и бессоннице.
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Незамужним девушкам занимать за столом место главы семейства — к одиночеству на целый год.
Погодные приметы:
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Снег летит крупными хлопьями — будет оттепель.
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Сено отсырело — к снегопаду.
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Яркие звезды в ночном небе — к потеплению.
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Луна красного цвета — будет сильный и порывистый ветер.
Что произошло 11 февраля
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1697 год — разрешение императором Петром I продажи табака в Российской империи.
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1720 год — плотник Ефим Никонов начинает строить «потаенное судно», предшественницу субмарин.
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1838 год — по железной дороге от Санкт-Петербурга до Царского Села начинают ходить поезда на конной тяге.
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1943 год — Сталин подписал решение ГКО о начале в СССР работ для создания атомной бомбы.
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1956 год — совершил первый полет советский военно-транспортный самолет Ан-8.
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1971 год — в Москве, Вашингтоне и Лондоне был открыт для подписания «Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия».
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1980 год — премьера фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году фильм удостоен кинопремии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
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1990 год — после 27-и лет заключения вышел на свободу 8-й президент ЮАР, один из самых известных борцов за права человека — Нельсон Мандела.
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2018 год — произошла катастрофа пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье.