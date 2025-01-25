Православный календарь на 2025 год: все значимые события в одном месте

В православии самый главный праздник — не Рождество, а Пасха (Воскресение Христово). Менее важные праздники связаны с описанными в Библии событиями земной жизни Христа, Богородицы и святых. Памятные даты, связанные с мучениками и другими чтимыми реальными людьми, отмечаются почти каждый день. Рассказываем о важных церковных праздниках, которые отмечают православные.

Церковные праздники по месяцам

Январь

7 января — Рождество Христово

В Библии нет точной даты, когда родился Христос. Есть мнение, что ее выбрали уже в Средние века, чтобы «сместить» языческий праздник зимнего солнцестояния.

14 января — Обрезание Господне

По плоти Христос родился в иудейской семье. В иудаизме обрезание символизирует посвящение жизни Богу, избравшему народ Израиля. Для Иисуса обрезание символизировало послушание и неукоснительное следование воле Бога.

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

В день Крещения людям открылось, что Иисус — Мессия (Спаситель), появление которого было предсказано ветхозаветными пророками. Сказал об этом Иоанн Предтеча, который и крестил Иисуса в водах реки Иордан.

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Февраль

15 февраля — Сретение Господне (Принесение во храм)

Сретение — событие, напоминающее о том, что в соответствии с иудейскими обычаями младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон.

27 февраля — день памяти равноапостольного Кирилла

Кирилл — важная личность для русского православия. Вместе со старшим братом Мефодием и несколькими монахами он составил славянскую азбуку (кириллицу) и перевел священные книги с греческого языка на местные. Ему присвоен статус первоучителя славянского.

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Март

2 марта — Воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье)

У Прощеного воскресенья нет постоянной даты. В 2025 году она выпала на 2 марта.

После Прощеного воскресенья наступает Великий пост.

9 марта — первое и второе обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Иродиада скрыла голову Иоанна, и о том, где она хранится, узнали спустя почти 300 лет после казни. После этого голова переходила из рук в руки, и почти все стремились закопать ее в землю. Второе обретение состоялось в 452 году.

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Апрель

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

Дева Мария получила известие о том, что от нее родится во плоти Иисус Христос, за девять месяцев до его рождения.

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Это переходящий праздник, дата каждый год разная. В 2025 году выпала на 13 апреля.

В Вербное воскресенье Иисус в сопровождении учеников торжественно въехал в Иерусалим.

20 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Дата православной Пасхи зависит от иудейского Песаха, который, в свою очередь, связан с лунным календарем. В 2025 году Пасха отмечается 20 апреля.

Это самый главный православный праздник. В этот день Иисус, казненный на кресте, воскрес из мертвых.

Май

20 мая — Воспоминание о явлении на небе Креста Господня в Иерусалиме

Крест видели у Голгофы, на которой был распят Иисус, в 351 году н. э. Утверждается, что крест простирался почти на три километра в ширину и в длину, а по цвету напоминал радугу.

29 мая — Вознесение Господне

В этот день Иисус Христос, воскресший из мертвых, отказался от человеческого тела и вознесся на небо. Произошло это событие, как считается, на горе Елеон к востоку от Иерусалима.

Дата этого праздника привязана к Пасхе, поэтому каждый год меняется.

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Июнь

8 июня — День Святой Троицы

Дата праздника непостоянная. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, как и иудейский праздник Пятидесятницы. Считается, что в день, когда апостолы праздновали Пятидесятницу, на них сошел Святой Дух — третья ипостась Бога.

9 июня — День Святого Духа

Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Его появление указало на тройственность Бога. Когда-то праздник отмечался одновременно с Троицей, но к XVII веку прославлять Святой Дух начали отдельно.

Дата праздника непостоянная.

Июль

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, родился за полгода до Иисуса. Есть мнение, что его дата рождения установлена, чтобы заместить языческий праздник летнего солнцестояния. Подобно тому, как дата Рождества Христова сменила день зимнего солнцестояния.

12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли мученичество в один день (возможно, с разницей в год). Петр был одним из трех самых близких учеников Христа, а Павел (Савл) — изначально одним из гонителей христиан.

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов

После предательства Иуды Искариота двенадцатым апостолом избрали Матфия. Ближайшие ученики Христа распространяли его учение по всему миру.

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Август

4 августа — День святой равноапостольной Марии Магдалины

Мария Магдалина следовала за Иисусом как его ученица, была у креста и первой из людей видела воскресшего Христа. Впоследствии она наравне с апостолами распространяла христианское учение.

19 августа — Преображение Господне

Иисус Христос родился во плоти от Марии. До Вознесения только однажды, удалившись с тремя учениками на гору Фавор, он позволил им увидеть его истинный, божественный лик.

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28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Успение, то есть смерть, называют «малой Пасхой». Как и Иисус, Богородица на третий день после смерти воскресла, вознеслась на небеса. В православии смерть — не печальное событие, поскольку означает рождение для жизни вечной.

Сентябрь

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, павшего жертвой заговора.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

Родители Девы Марии до глубокой старости не имели детей. Мать Марии, святая Анна, пообещала, что если ребенок родится, то она посвятит его Богу. После этого ей возвестили о рождении дочери, которой суждено будет стать Богородицей.

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

В этот день в 325 или 326 году в Иерусалиме наконец нашли крест, на котором когда-то был распят Спаситель.

Октябрь

6 октября — Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Родители Предтечи были уже пожилыми людьми, но не переставали молиться о ребенке. Архангел Гавриил предсказал, что у них появится сын Иоанн. Именно ему было суждено рассказать о пришествии Спасителя и крестить его.

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Богородица, как считается, вошла по воздуху во Влахернскую церковь в Константинополе, помолилась о спасении города от русских (которые на тот момент были язычниками) и показала, что жители города под ее защитой.

19 октября — день памяти апостола Фомы

По преданию, для того чтобы Фома мог приложиться к телу Богородицы после ее смерти, с ее могилы отвалили камень и увидели, что тела нет. Но больше всего этот апостол памятен тем, что не поверил в то, что Христос воскрес.

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Ноябрь

4 ноября — Празднование Казанской иконы Божией Матери

Полностью праздник называется Празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Полагают, что святой образ, который держали в руках во время осады польского гарнизона, оказал существенную помощь русским ополченцам.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Собор (сбор) всех Сил Небесных под предводительством Михаила, главного в ангельской иерархии, состоится в день Страшного суда Божьего.

29 ноября — день памяти апостола и евангелиста Матфея

Матфей первым из апостолов составил Евангелие. Затем он проповедовал в разных странах. Перед смертью успел обратить в христианство каннибалов из Эфиопии.

Декабрь

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

В этот день родители Богородицы Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, привели Марию в Иерусалимский храм, в котором ей предстояло жить до религиозного совершеннолетия.

19 декабря — День святителя Николая Чудотворца

Святитель Николай, он же Николай Угодник или Николай Чудотворец, всю жизнь помогал всем нуждающимся. Он считается покровителем детей, моряков, путешествующих, заключенных и сирот. Также Николай стал прототипом Санта-Клауса. В России Николай Угодник считается одним из самых могущественных святых.

22 декабря — Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы

У Анны и Иоакима много лет не было детей. В иудаизме это считалось отсутствием Божьего благословения. Как только Анна дала обет отдать ребенка в храм, ей открылось, что у нее родится дочь.

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Посты 2025 года

Многодневные посты

Рождественский пост (с 28 ноября 2024 по 6 января 2025 года);

Великий пост (с 3 марта по 19 апреля 2025 года);

Петров пост (с 16 июня по 11 июля 2025 года);

Успенский пост (с 14 августа по 27 августа 2025 года);

Рождественский пост (с 28 ноября 2025 по 6 января 2026 года).

Однодневные посты

Крещенский сочельник (18 января), пост перед праздником Крещения Господня;

Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября);

Воздвижение Креста Господня (27 сентября);

среды (кроме среды в сплошную и сырную седмицы);

пятницы (кроме пятницы в сплошную и сырную седмицы).

Дни поминовения усопших и Родительские субботы

22 февраля: Вселенская (Мясопустная) родительская суббота

Мясопустная суббота отмечается накануне Мясопустной, или Масленой, недели (седмицы). Вспоминать принято не только умерших родных, но и всех христиан, когда-либо умерших.

15 марта: Родительская суббота на второй седмице Великого поста

Великий пост тесно связан с понятиями воскресения и Страшного суда. Принято молиться за близких родственников, чтобы увеличить их шансы на спасение после воскресения, ставить свечи за упокой.

22 марта: Родительская суббота на третьей седмице Великого поста

Смысл субботы такой же, как и предыдущей: помолиться за умерших родных в храме и поставить за упокой их душ свечи.

29 марта: Родительская суббота на четвертой седмице Великого поста

В эту субботу также нужно молиться за умерших близких. По возможности нужно посетить не только храм, но и кладбище, чтобы убрать могилы родных от зимнего мусора, обновить краску на оградах и так далее.

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29 апреля: Радоница

Праздник проводится после Пасхи и призван напомнить о том, что для христианина смерть означает рождение для новой жизни. Именно в этот день, а не в Пасху, положено ходить на кладбище.

9 мая: День поминовения усопших воинов

День поминовения совпадает со светским праздником, Днем Победы, и призван напомнить о том, что победа досталась нашей стране ценой жизни миллионов.

7 июня: Троицкая родительская суббота

День поминовения проходит накануне Дня Святой Троицы, как символ того, что Святой Дух призван оживить всех усопших. Суббота относится к вселенским. Это значит, что молиться нужно за всех христиан.

11 сентября: День поминовения православных воинов

В этот день молятся обо всех военных, погибших при исполнении долга.

1 ноября: Дмитриевская родительская суббота

Последняя в году Вселенская родительская суббота. Она названа по имени великомученика Димитрия Солунского и отмечается в первую субботу до дня памяти этого святого.

Календарь венчаний на 2025 год

Венчаться можно по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, при условии, что нет праздников, дней попраздства, многодневных постов и подготовительных периодов к постам. Венчания проводятся 10 месяцев в году.

Дни венчаний в январе

20, 22, 24, 26, 27, 29, 31.

Дни венчаний в феврале

2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21.

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Дни венчаний в марте

Венчания не проводятся, потому что весь март длится Великий пост.

Дни венчаний в апреле

27, 28, 30.

Дни венчаний в мае

2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30.

Дни венчаний в июне

1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

Дни венчаний в июле

13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30.

Дни венчаний в августе

1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 29, 31.

Дни венчаний в сентябре

1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 29.

Дни венчаний в октябре

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31.

Дни венчаний в ноябре

2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26.

Дни венчаний в декабре

Венчания не проводятся по причине Рождественского поста.