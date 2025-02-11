Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 11 февраля: у кого из звезд день рождения 11 февраля
Хобби и развлечения

11 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 февраля: список известных личностей

11 февраля день рождения отмечает Тимур Батрудинов
Мария Задорожная
Автор
Тимур Батрутдинов
Фото Наталия Логинова, Russian Look, Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 февраля.

11&nbsp;февраля: какой праздник в&nbsp;России.11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Тимур Батрутдинов

Тимур Тахирович Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново, Московской области. Сегодня ему исполняется 47 лет. Известен как один из участников Comedy Club и бывший участник КВН.

Тэйлор Лотнер

Тейлор Дэниел Лотнер — американский актер. Родился 11 февраля 1992 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 33 года. Наиболее известен по роли Джейкоба в вампирской саге «Сумерки».

Тэйлор Лотнер
Фото Личный аккаунт Тэйлора Лотнера, соцсети
Лев влюбился в&nbsp;овечку: хронология всех фильмов &laquo;Сумерки&raquo;.Лев влюбился в овечку: хронология всех фильмов «Сумерки»

Кто еще родился 11 февраля

  • Натали Дормер (1982) — британская актриса.

  • Александр Коршунов (1954) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист РФ.

  • Лесли Нильсен (1926 — 2010) — канадский и американский комедийный актер.

  • Сидни Шелдон (1917 — 2007) — американский писатель и сценарист.

  • Любовь Орлова (1902 — 1975) — советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.

  • Виталий Бианки (1894 — 1959) — советский писатель, автор многих произведений для детей.

  • Бьюла Луиза Генри (1887 — 1973) — американская изобретательница, автор около 110 изобретений.

  • Иван Шадр (1887 — 1941) — русский советский художник, скульптор-монументалист, создатель скульптуры «Девушка с веслом».

  • Василий Качалов (1875 — 1948) — русский актер театра, народный артист СССР.

  • Томас Эдисон (1847 — 1931) — американский изобретатель и предприниматель.

Тейлор Свифт на&nbsp;Супербоуле-2025.Как прошел Супербоул-2025: главные скандалы и яркие моменты
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов
Силы ПВО перехватили еще один БПЛА на подлете к Москве
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Трамп заявил о просьбе Ирана прекратить бомбардировки
Церемония открытия ЧМ-2026: три страны, три шоу, Шакира и Кэти Перри
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Читайте далее
В Москве состоялся 2-й тур Всероссийских соревнований по детскому регби
Следующий материал
В Москве состоялся 2-й тур Всероссийских соревнований по детскому регби
Последние новости
10 июн 19:30
Спортивный праздник в Москве объединил более тысячи любителей бега
10 июн 12:10
Психолог рассказала, как заставить себя выйти на пробежку в плохую погоду
9 июн 15:25
Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
9 июн 12:00
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
8 июн 17:45
Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов