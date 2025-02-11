Кто родился 11 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 февраля.

Тимур Батрутдинов

Тимур Тахирович Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново, Московской области. Сегодня ему исполняется 47 лет. Известен как один из участников Comedy Club и бывший участник КВН.

Тэйлор Лотнер

Тейлор Дэниел Лотнер — американский актер. Родился 11 февраля 1992 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 33 года. Наиболее известен по роли Джейкоба в вампирской саге «Сумерки».

Фото Личный аккаунт Тэйлора Лотнера, соцсети

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