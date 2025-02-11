Кто родился 11 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 февраля.
Тимур Батрутдинов
Тимур Тахирович Батрутдинов — российский комедийный актер и телеведущий. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново, Московской области. Сегодня ему исполняется 47 лет. Известен как один из участников Comedy Club и бывший участник КВН.
Тэйлор Лотнер
Тейлор Дэниел Лотнер — американский актер. Родился 11 февраля 1992 года в Мичигане, США. Сегодня ему исполняется 33 года. Наиболее известен по роли Джейкоба в вампирской саге «Сумерки».
Кто еще родился 11 февраля
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Натали Дормер (1982) — британская актриса.
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Александр Коршунов (1954) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист РФ.
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Лесли Нильсен (1926 — 2010) — канадский и американский комедийный актер.
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Сидни Шелдон (1917 — 2007) — американский писатель и сценарист.
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Любовь Орлова (1902 — 1975) — советская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР.
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Виталий Бианки (1894 — 1959) — советский писатель, автор многих произведений для детей.
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Бьюла Луиза Генри (1887 — 1973) — американская изобретательница, автор около 110 изобретений.
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Иван Шадр (1887 — 1941) — русский советский художник, скульптор-монументалист, создатель скульптуры «Девушка с веслом».
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Василий Качалов (1875 — 1948) — русский актер театра, народный артист СССР.
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Томас Эдисон (1847 — 1931) — американский изобретатель и предприниматель.