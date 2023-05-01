Как отличить жир от отека? Отвечает врач

Иногда изменившихся объемов вовсе не в неправильном питании.

Многие рано или поздно сталкиваются с проблемой лишнего веса. В ход идут тренировки, правильное питание, зарядки по утрам, но зачастую объемы на талии и ногах и не думают никуда уходить. Рассказываю, как определить, жир у вас или отек.

Одно из самых частых обращений — желание похудеть. На самом деле, если бы человек правильно умел определять причину увеличившейся цифры на весах, он мог бы избежать тех ошибок, которые усугубляют состояние физического и ментального здоровья.

Что такое отек и каким он бывает

Представьте, вы шли по квартире, случайно задели дверной косяк и сильно ушибли руку. На месте удара образуется отек — это межклеточная жидкость, которая накапливается на месте ушиба/травмы/нарушения вследствие стресса.

Отек может быть локальный и общий. Локальный появляется в определенной области тела после удара или операции, утренняя отечность под глазами.

Freepik/prostooleh

Общий — это отечность всего тела или большей его части. Как раз часто общую отечность путают с жиром и пытаются от нее избавиться. Чувствуете разницу? Отек появился от какой-то стрессовой ситуации, а жир — от нарушений в режиме питания.

Стресс тоже бывает разный:

биологический (гормональные нарушения вследствие неправильного питания и образа жизни);

физический (изменение температуры на улице или травма);

психологический (человек постоянно находится в подавленном состоянии, испытывает стресс).

Соответственно, чем больше стресса, тем больше отеков в теле.

Как отличить жир от отека

На самом деле отличить одно от другого довольно сложно, если возникают подозрения на гормональные сбои или резкое увеличение веса и объемов, необходимо обратиться к специалисту за консультацией и получить направление на анализы.

Вот основные признаки отечности:

1. При легком нажатии на кожу на отечном месте останется белый след от пальцев.

2. На теле остаются следы от одежды. Полосы от носков, вмятина на лице от подушки, на ногах печатается шов от брюк, след от ремня на животе и т.д.

3. Также, чаще всего, отечное место достаточно холодное. Это связано с тем, что кровообращение в этом участке нарушено — это своего рода биологический стресс.

4. Отек достаточно мягкий и дряблый. Жир же более плотный.

Freepik/nensuria

Как избавиться от отечности

Чтобы избавиться от отечности, в первую очередь необходимо избавиться от стресса. И речь не только о психологическом состоянии, но и о физическом воздействии — поджатые плечи, напряжение в мышцах — все это сказывается на фигуре.

К сожалению, человек, который начинает худеть, наоборот, загоняет себя в стресс. Встает в пять утра на пробежку, мучает себя в зале, сидит на строгой диете. От этого его физическое и моральное состояние только ухудшается. Рано или поздно психика не выдерживает и случается срыв, и, в лучшем случае, срыв с диеты.

Первое, что необходимо сделать для достижения поставленной цели, — наладить режимы сна и питания. После чего заняться профилактикой и восстановлением своего здоровья. Когда все внутренние процессы организма будут нормально функционировать, тогда будет безопасно и полезно давать себе больше физической нагрузки и садиться на диеты. У организма появится ресурс для этой деятельности.

Всегда помните, что в здоровом организме нет ни лишнего жира, ни отечности. Поэтому в первую очередь нужно начать с профилактики здоровья всего организма и выявить возможные нарушения.

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