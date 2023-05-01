Как убрать второй подбородок: советы для мужчин и женщин

Кому-то достаточно следить за осанкой и правильно питаться, а кому-то понадобится пластика.

Привычка без конца смотреть в телефон вредна по многим причинам. Одно из неочевидных последствий многочасового сидения с опущенной головой — появление второго подбородка. Избавиться от этого косметического дефекта не так просто, как хотелось бы. Но все-таки возможно.

О способах рассказали врач-косметолог Елена Богатова, мастер по уходу за лицом Олеся Жицкая и antiage-тренер Дарья Иванова.

Основные причины появления двойного подбородка

Неумение расставаться со смартфоном — только одна из причин. В списке других: плохая осанка, неправильное положение головы во время работы («компьютерная шея»), зажатые плечи.

Еще несколько причин:

— отечность;

— напряжение мышц дна полости рта;

— слабость мышц тазового дна.

За счет многообразия причин появления двойного подбородка существует несколько способов борьбы с ним.

Freepik/senivpetro

Способы избавления от второго подбородка

Правильное питание

Если двойной подбородок возникает из-за лишнего веса, необходимо приложить усилия к тому, чтобы похудеть. Хорошая новость: лицо худеет в первую очередь.

Уход за кожей

Важно использовать правильно подобранный увлажняющий крем и другие средства для ухода за кожей. Можно прибегнуть к специальной уходовой косметике для лица с лимфодренажным эффектом. Не следует мазать подбородок кремом для похудения или антицеллюлитным кремом.

Фейсфитнес

Это один из самых эффективных методов избавления от второго подбородка. Ниже мы расскажем о нескольких упражнениях.

Использование тейпов

Тейпы (специальные клейкие полоски из ткани) хорошо дренируют, из-за чего уменьшается отечность. Их лучше приобретать в аптеке или магазине косметики. Некоторые используют вместо тейпа эластичный бинт.

Массаж лица

Массаж увеличивает кровоток, что может уменьшить видимость двойного подбородка.

Freepik/senivpetro

Косметология и хирургия

Сейчас разработано множество методик, от ультразвука и криотерапии до «уколов красоты».

Важно не забывать о правильной осанке. Иначе все усилия не окупятся, а результат хирургического вмешательства довольно быстро исчезнет. Если сидите в телефоне, держите его на уровне глаз. Если работаете за компьютером, поднимите монитор повыше, чтобы не приходилось нагибать голову. Следите, чтобы плечи были расслаблены и опущены, а спина — выпрямлена.

Упражнения против двойного подбородка

Фейсфитнес для людей, желающих избавиться от второго подбородка, должен стать практически ежедневной рутиной. Но часами заниматься не придется, достаточно 15-20 минут.

Сама тренировка состоит из подготовительной, основной и заключительной частей.

В основной части выполняются непосредственно упражнения для лица и шеи.

Рассказываем о некоторых из них. Выполнять «тренировку» желательно стоя, в течение всего времени сохраняя прямую спину и расслабленные плечи. Таз должен быть слегка подкручен вперед. Желательно заниматься перед зеркалом, чтобы видеть лицо.

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Упражнение 1

1. Положить кисти рук на плечи, удерживая их.

2. Одновременно макушкой тянуться вверх.

3. Руками слегка надавить на плечи, продолжая тянуть макушку вверх.

4. Выполнять 20 секунд.

Упражнение 2

1. Принять исходное положение.

2. Завести язык за верхние зубы и плотно прижать.

3. Повернуть голову вправо и слегка приподнять вверх до ощущения небольшого натяжения в области шеи и второго подбородка.

4. Задержаться в таком положении на 5 секунд.

5. Вернуться в исходное положение.

6. Повторить упражнение для левой стороны.

7. Выполнить 8 раз.

Упражнение 3

1. Принять исходное положение.

2. Поставить оба больших пальца под нижнюю челюсть, плотно прижав их друг к другу.

3. Плавно провести большими пальцами от центра подбородка к углам нижней челюсти.

4. Повторить 10 раз.

В заключительной части тренировки нужно выполнить успокаивающие упражнения. Например, легкие постукивания подушечками пальцев по лицу и шее в течение 20 секунд.

Массаж против двойного подбородка

Массаж тоже выполняется в несколько этапов, выполнять которые нужно последовательно.

Для начала нужно освободить пути лимфооттока и расслабить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Она идет по боковой поверхности шеи от бугорка за ухом до ключиц.

Далее выполняются движения с целью удаления скопившийся жидкости из зоны подбородка. Для этого нужно щипковыми движениями 15-20 раз пройтись по всей поверхности нижней челюсти.

В завершение нужно привести в норму тонус мышцы дна полости рта, чтобы язык находился в физиологически правильном положении. Правильное положение способствует расслаблению жевательных мышц, улучшению носового дыхания, состояния зубов и десен.

Нужно расслабить нижнюю челюсть и на 2/3 прижать язык к небу.

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