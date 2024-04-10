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Осознанный сон: что это, как попасть, техники, чем опасен
Здоровье

Сегодня, 19:00

4 мин.

Что такое осознанный сон и чем он опасен: рассказывает сомнолог

Мария Маковей
Автор
Ирина Завалко
Врач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук
Девушка спит
Фото skynesher/istockphoto.com
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Вместе с врачом-сомнологом, неврологом, кандидатом медицинских наук Ириной Завалко рассказываем, что такое осознанные сны, как их распознать и почему они могут быть опасны для человека.

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Что такое осознанный сон

Осознанный, или люцидный сон, — это особое состояние, когда вы понимаете, что находитесь внутри сна. Вы можете влиять на сюжет сновидения, а также контролировать собственные действия.

Девушка спит
Фото AleksandarGeorgiev/istockphoto.com

По данным исследований, опубликованным в журнале Sciencedirect, больше половины людей (55%) видели осознанные сны один или несколько раз в жизни, а более 20% — сталкиваются с люцидным сном каждый месяц.

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Впервые термин «осознанный сон» был использован в 1913 году голландским писателем и психиатром Фредериком ван Эденом в статье «Исследование снов». Тогда Эден описал момент первого попадания в осознанный сон. Ему приснилось, что он плывет по реке и любуется отражением веток деревьев. Сон ощущался очень реальным. Но Эден задумался, могут ли существовать настолько правильные образы. Тогда психиатр осознал, что спит.

Научное объяснение

Сон делится на две фазы — медленную и быструю. Быстрая фаза занимает до 25% от всего ночного отдыха и наступает примерно каждые полтора часа с момента засыпания. В это время мышцы полностью расслаблены, но глаза иногда совершают быстрые движения, активность мозга очень похожа на период бодрствования.

Быстрая фаза сна связана со сновидениями, потому что о ярких, с причудливыми сюжетами сновидениях люди сообщают, если их разбудить именно из этого состояния.
Ирина Завалко
Врач невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук

Настоящим экспертом в осознанных снах стал американский психофизиолог Стивен Лаберж. Именно он с помощью МРТ-сканирования доказал, что при люцидных снах активность зон мозга ближе к состоянию бодрствования, чем при обычном быстром сне: мозг игнорирует тот факт, что сознание уже проснулось, и продолжает показывать сны.

Как распознать осознанный сон

Немецкий психолог Пауль Толи выделил несколько признаков осознанных сновидений:

  • осознание происходящего, контроль над ситуацией, четкость мыслей;

  • фиксирование хронологии сна;

  • моделирование нереалистичных ситуаций;

  • возможность чувствовать и различать запахи, прикосновения и звуки из реального времени, например, тиканье часов.

Чем опасны осознанные сны

Если человек все время переходит в состояние осознанного сновидения, то обычная фаза быстрого сна у него сокращается.

Девушка страдает бессоницей
Фото elenaleonova/istockphoto.com

Человек, который часто видит осознанные сновидения, не отдыхает полноценно. Поэтому людям с неврологическими и психиатрическими заболеваниями не стоит их практиковать. Кроме того, увлечение осознанным сном может привести к ощущению ложного пробуждения. Человеку будет казаться, что он проснулся. Однако само пробуждение будет происходить в рамках сна.

Ложное пробуждение может привести к сильному стрессу или перерасти в сонный паралич — состояние, при котором человек не может пошевелить телом, испытывает зрительные и слуховые галлюцинации.

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Техники вхождения в осознанный сон

Существует множество способов погружения в осознанный сон. Чтобы овладеть подобными техниками, потребуется некоторое время.

Предупреждение: информация опубликована в ознакомительных целях. Врачи-сомнологи не рекомендуют практиковать осознанные сны. Люцидные сновидения вредят здоровью человека.

Техника MILD

Алгоритм действий:

  1. Завести будильник, чтобы проснуться примерно через пять часов после погружения в сон.

  2. После пробуждения не делать резких движений, а оставаться в кровати.

  3. Немного времени побыть в расслабленном состоянии и сконцентрироваться на своих мыслях.

  4. Сосредоточиться на воспоминании из увиденного сновидения. Если не получится, подумать о любом другом сновидении.

  5. Постараться мысленно перенестись в сон. При этом помнить, что все это происходит не на самом деле.

  6. Продолжать визуализировать увиденный сон до тех пор, пока снова не получится уснуть.

Девушка ставит будильник
Фото skynesher/istockphoto.com

Техника тестирования реальности

Алгоритм действий:

  1. Задавать себе вопрос: «Я сейчас сплю или нет?» Делать это нужно в течение всего дня.

  2. Связать вопрос с каким-то определенным действием, например, спрашивать себя: «Я сейчас сплю?» — при каждом взгляде на часы.

  3. Если в какой-то момент возникает осознание, что все вокруг — сон, попробовать выполнить небольшую команду, например, посмотреть на коленки.

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