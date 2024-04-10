Что такое осознанный сон и чем он опасен: рассказывает сомнолог

Вместе с врачом-сомнологом, неврологом, кандидатом медицинских наук Ириной Завалко рассказываем, что такое осознанные сны, как их распознать и почему они могут быть опасны для человека.

Что такое осознанный сон

Осознанный, или люцидный сон, — это особое состояние, когда вы понимаете, что находитесь внутри сна. Вы можете влиять на сюжет сновидения, а также контролировать собственные действия.

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По данным исследований, опубликованным в журнале Sciencedirect, больше половины людей (55%) видели осознанные сны один или несколько раз в жизни, а более 20% — сталкиваются с люцидным сном каждый месяц.

Впервые термин «осознанный сон» был использован в 1913 году голландским писателем и психиатром Фредериком ван Эденом в статье «Исследование снов». Тогда Эден описал момент первого попадания в осознанный сон. Ему приснилось, что он плывет по реке и любуется отражением веток деревьев. Сон ощущался очень реальным. Но Эден задумался, могут ли существовать настолько правильные образы. Тогда психиатр осознал, что спит.

Научное объяснение

Сон делится на две фазы — медленную и быструю. Быстрая фаза занимает до 25% от всего ночного отдыха и наступает примерно каждые полтора часа с момента засыпания. В это время мышцы полностью расслаблены, но глаза иногда совершают быстрые движения, активность мозга очень похожа на период бодрствования.

Настоящим экспертом в осознанных снах стал американский психофизиолог Стивен Лаберж. Именно он с помощью МРТ-сканирования доказал, что при люцидных снах активность зон мозга ближе к состоянию бодрствования, чем при обычном быстром сне: мозг игнорирует тот факт, что сознание уже проснулось, и продолжает показывать сны.

Как распознать осознанный сон

Немецкий психолог Пауль Толи выделил несколько признаков осознанных сновидений:

осознание происходящего, контроль над ситуацией, четкость мыслей;

фиксирование хронологии сна;

моделирование нереалистичных ситуаций;

возможность чувствовать и различать запахи, прикосновения и звуки из реального времени, например, тиканье часов.

Чем опасны осознанные сны

Если человек все время переходит в состояние осознанного сновидения, то обычная фаза быстрого сна у него сокращается.

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Человек, который часто видит осознанные сновидения, не отдыхает полноценно. Поэтому людям с неврологическими и психиатрическими заболеваниями не стоит их практиковать. Кроме того, увлечение осознанным сном может привести к ощущению ложного пробуждения. Человеку будет казаться, что он проснулся. Однако само пробуждение будет происходить в рамках сна.

Ложное пробуждение может привести к сильному стрессу или перерасти в сонный паралич — состояние, при котором человек не может пошевелить телом, испытывает зрительные и слуховые галлюцинации.

Техники вхождения в осознанный сон

Существует множество способов погружения в осознанный сон. Чтобы овладеть подобными техниками, потребуется некоторое время.

Предупреждение: информация опубликована в ознакомительных целях. Врачи-сомнологи не рекомендуют практиковать осознанные сны. Люцидные сновидения вредят здоровью человека.

Техника MILD

Алгоритм действий:

Завести будильник, чтобы проснуться примерно через пять часов после погружения в сон. После пробуждения не делать резких движений, а оставаться в кровати. Немного времени побыть в расслабленном состоянии и сконцентрироваться на своих мыслях. Сосредоточиться на воспоминании из увиденного сновидения. Если не получится, подумать о любом другом сновидении. Постараться мысленно перенестись в сон. При этом помнить, что все это происходит не на самом деле. Продолжать визуализировать увиденный сон до тех пор, пока снова не получится уснуть.

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Техника тестирования реальности

Алгоритм действий: