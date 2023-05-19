Признаки низкого тестостерона, которые не стоит игнорировать

Здоровье любого человека «вращается» вокруг гормонов. Гормоны играют особую роль в организме. Их задача — передавать важную информацию клеткам. Гормональный дисбаланс может вызвать серьезные проблемы в организме, поэтому его нельзя игнорировать.

Человек стареет, потому что уровень гормонов падает. Меньшее их количество означает среди прочего:

меньше энергии;

меньше мышечной массы;

меньше либидо.

Если у мужчины ослабевает его «мужская сила», то причина, вероятно, в недостатке тестостерона.

Достаточный уровень тестостерона, основного гормона мужественности, положительно влияет на настроение, эмоции и продуктивность. Около 25 процентов мужчин старше 30 лет страдают от его низкого уровня. Поэтому необходимо обращать внимание на симптомы, свидетельствующие о его нехватке, и своевременно реагировать.

Чаще всего к врачу обращаются только в связи с отсутствием сексуального влечения, снижением либидо или эректильной дисфункцией.

Симптомы, которые говорят о нехватке тестостерона

Сексуальные симптомы

снижение сексуального «аппетита»;

уменьшение количества спермы;

изменение типа и ритма эрекций;

уменьшение спонтанных эрекций и плохое качество оргазма.

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Выпадение волос

Один из наиболее распространенных симптомов низкого уровня тестостерона. Хотя облысение у мужчин также связано со многими другими факторами и генетикой, но тестостерон играет важную роль в росте волос.

Рост груди

Это явление в основном относится к взаимосвязи между мужским гормоном тестостероном и женским гормоном эстрогеном. Нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы проверить печень и склонность к эстрогендоминированию.

Избыточный вес

У мужчин с низким уровнем тестостерона начинают чаще появляться жировые отложения, обычно вокруг талии и в других чувствительных зонах. Как правило, спорт и диета не решают эту проблему. И если вместо мышц все равно растет только жировая масса, то это предупреждающий признак того, что уровень тестостерона низкий.

Низкий уровень энергии

Если обычную работу стало делать все труднее, а в выходные все больше хочется просто полежать и никуда не ходить, стоит проверить уровень тестостерона. Если вы стали уставать больше, чем обычно, без обоснованной нагрузки, причина может крыться в гормональном дисбалансе.

Нарушения сна

Этот симптом также может быть вызван снижением уровня тестостерона.

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Психологические симптомы

грусть, потеря самооценки;

негативное представление о себе;

низкая стрессоустойчивость;

тоска и тревога;

Симптомы центральной нервной системы

легкая утомляемость и потеря жизненной энергии;

умственная усталость;

нарушение концентрации внимания и памяти;

затруднение пространственной ориентации.

Симптомы автономной нервной системы

удушье, потливость без повода;

учащение пульса;

головная боль;

ощущение холода в конечностях.

Симптомы двигательной системы

боль в мышцах и суставах;

потеря мышечной массы;

снижение энергии и мышечной силы;

старение суставов;

снижение минеральной плотности костей (остеопороз).

Общие симптомы

раннее старение;

сердечно-сосудистые заболевания;

резистентность к инсулину и диабет;

сухая и атрофическая кожа.

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Если у мужчины наблюдается большинство из этих признаков, вероятнее всего, у него есть дефицит тестостерона. Но не пугайтесь! Этих проблем можно избежать, повышая уровень тестостерона естественным путем с помощью коррекции рациона или обратившись за помощью к эндокринологу.