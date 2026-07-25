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Гастроэнтеролог назвала признаки нездорового похудения
Тренировки и восстановление

25 июля, 12:30

1 мин.

Гастроэнтеролог назвала признаки нездорового похудения

Мария Задорожная
Автор
Нездоровое похудение
Фото Dacharlie, iStock

Стремление любой ценой не допустить набора веса, в том числе с использованием опасных для здоровья методов, может быть признаком расстройства пищевого поведения. Об этом в беседе с RT предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По словам специалиста, некоторые люди после переедания пытаются вызвать рвоту, устраивают себе «голодные» дни или без назначения врача начинают принимать слабительные и мочегонные препараты. Другие, напротив, изнуряют себя чрезмерными силовыми тренировками и кардионагрузками.

Доктор подчеркнула, что единичный эпизод переедания вряд ли приведет к реальному увеличению веса. Если после этого цифры на весах становятся выше, чаще всего речь идет не о наборе жира, а о содержимом кишечника и задержке жидкости.

Врач пояснила, что алкоголь и соленая пища могут быстро спровоцировать отеки: жидкость задерживается в тканях, появляется ощущение вздутия и одутловатость. Именно из-за этого одежда может казаться тесной, а брюки — застегиваться с трудом.

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