Что происходит с телом во время полета в самолете

Самолеты считаются более безопасным видом транспорта, чем поезда и тем более автомобили. Но нахождение на большой высоте в замкнутом пространстве имеет определенные последствия для организма. Узнали у врача Евгения Батаева, какие изменения происходят с телом во время полета.

Что происходит с телом в полете

Гипоксия (недостаток кислорода)

Чем выше подъем от поверхности (уровня моря), тем ниже уровень атмосферного давления. Пассажиры авиалайнера чувствуют себя так же, как на горе высотой 2,5 км. Снижение давления приводит к тому, что в кровь из легких поступает меньше кислорода. А значит, хуже снабжаются внутренние органы и головной мозг. Нехватка кислорода может проявляться головными болями, головокружением, ощущением разбитости и сонливостью.

Чтобы избавиться от ощущения нехватки воздуха, можно сделать простое дыхательное упражнение. Глубоко и медленно вдохнуть через нос в течение 3-5 секунд, затем медленно выдохнуть через рот. Повторить вдохи-выдохи несколько раз. Если ощущение, что дышать трудно, не проходит, лучше обратиться к бортпроводникам.

Расширение и сжатие газов

Снижение атмосферного давления в салоне влечет расширение газов. Это значит, что газ, естественным образом находящийся внутри человека, начинает давить на стенки разных органов. В результате возможен дискомфорт со стороны органов пищеварения (вздутие, колики), а также органов слуха (заложенность ушей и т.д.).

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Когда самолет снижается, атмосферное давление повышается. Из-за этого уменьшается объем газа, который во время полета находился в полостях носа и ушей. Это тоже влечет боль в ушах, ухудшение слуха, может привести к развитию отита. Риск увеличивается, если у человека есть даже малейший насморк: все лор-органы тесно связаны между собой.

Чтобы избежать проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, желательно не пить на борту газированные напитки и не есть продукты, вызывающие повышенное газообразование.

Для минимизации проблем со слухом желательно не спать при взлете и посадке, чтобы своевременно облегчить свое состояние:

при насморке заранее закапать нос сосудосуживающими каплями (они должны быть в том числе в бортовой аптечке);

вытащить из ушей внутриканальные наушники;

запастись водой, жевательной резинкой, сосательными конфетами (лучше, если это будут маленькие карамельки, а не чупа-чупс).

Маленьким детям можно предложить бутылочку с водой или соску.

Кроме того, стюардессы и пловцы советуют использовать метод так называемого продувания: сделать резкий выдох (как при попытке высморкаться), одновременно зажав нос и закрыв рот.

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Нарушение чувства равновесия

Когда человек сидит, мозг находится в состоянии покоя. Ощущение движения (например, при тряске в зоне турбулентности) создает для организма повышенную нагрузку: он не осознает, что происходит. У людей со слабым вестибулярном аппаратом это может вызвать приступ тошноты и рвоту.

Если вы знаете, что страдаете от морской болезни или летите впервые и не можете предсказать поведение организма, примите меры:

не переедайте и не употребляйте алкоголь перед полетом;

дышите свободно (расслабьте ремень, расстегните верхнюю пуговицу на рубашке);

не закрывайте глаза и не используйте телефон или книгу;

приготовьте гигиенический пакет (он обычно лежит в кармане впереди стоящего кресла).

Обезвоживание

В салон самолета поступает воздух из-за борта. На высоте он недостаточно влажный сам по себе, а после прохождения систем фильтрации и охлаждения и вовсе становится очень сухим.

Высушивание носоглотки приводит к изменению вкуса и обоняния. Именно поэтому еда на борту кажется такой невкусной. А еще может появиться неприятный запах изо рта.

Чтобы чувствовать себя лучше, нужно пить больше негазированной воды и отказаться от кофе и алкоголя: эти напитки обезвоживают. Кроме того, желательно снять контактные линзы.

Чтобы устранить сухость кожи, рекомендуется использовать увлажняющий крем: многие авиакомпании предоставляют его бесплатно.

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Нарушение тока крови и лимфы

При пониженной влажности кровь становится более густой, поскольку организм теряет воду. А при длительное сидении в одной (зачастую не самой удобной) позе мышцы сдавливают сосуды. Это сильно затрудняет движение крови и лимфы.

Чтобы уменьшить эти проявления, нужно надевать в полет свободную одежду, ослаблять шнурки на обуви или даже брать с собой тапочки. Еще нужно хотя бы раз в час вставать и ходить по салону, делать несложные упражнения для ног, чтобы улучшить кровообращение. При перелете длительностью больше четырех часов желательно надевать компрессионные гольфы или чулки для профилактики застоя.

Облучение космической радиацией

Самолет летит выше облаков, поэтому космическую радиацию ничто не задерживает. Доза облучения во время полета гораздо выше, чем в рентген-кабинете.

Во время полета этот риск никак нельзя минимизировать. Работают только профилактические меры, прежде всего сбалансированный рацион с достаточным количеством продуктов с антиоксидантами.

Сдвиг биоритмов

При полете на большие расстояния, когда меняются часовые пояса, возможен так называемый джетлаг. Организму нужно около суток на адаптацию к каждому часу разницы. При перелете это невозможно. Поэтому возможны бессонница, слабость, головные боли и даже расстройство желудка на нервной почве.

Если вы путешествуете на большие расстояния, постарайтесь подстроить режим сна и бодрствования под местное время за пару дней до перелета. Если это объективно невозможно, постарайтесь по возможности выспаться в полете (но не во время взлета и посадки!).

Противопоказания к перелетам

Абсолютные противопоказания для перелетов

Состояния, угрожающие самому пассажиру или другим пассажирам:

Острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия. Полеты возможны не ранее чем через 2-3 недели после стабилизации состояния.

Острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт). Перелеты исключены в первые 3-4 недели.

Тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз глубоких вен.

Пневмоторакс.

Кишечная непроходимость, перитонит, аппендицит.

Открытый туберкулез легких.

Послеоперационный период после любых операций. Сроки запрета варьируются от одной до трех недель в зависимости от типа и объема операции.

Стабильная сердечная недостаточность, тяжелые нарушения ритма.

Тяжелая неконтролируемая артериальная гипертония.

Тяжелая дыхательная недостаточность, требующая кислородной поддержки.

Психические расстройства в стадии обострения, неконтролируемые приступы эпилепсии.

Любые состояния, требующие экстренной медицинской помощи или госпитализации.

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Относительные противопоказания для перелетов

В некоторых случаях возможен перелет под медицинским сопровождением или на специализированном транспорте. На обычном самолете могут полететь люди с определенными заболеваниями, если у них есть справка от врача о допуске.

К таким относительным противопоказаниям относятся:

Ангина, пневмония, бронхит, отит, синусит в острой фазе.

Тяжелая анемия с уровнем гемоглобина ниже 75-80 г на литр крови.

Серповидноклеточная анемия в любой форме.

Менингит, энцефалит в острой фазе (и если пациент выздоровел совсем недавно).

Беременность с осложнениями: угроза выкидыша или преждевременных родов, предлежание плаценты, истмико-цервикальная недостаточность и так далее.