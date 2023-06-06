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Почему болит шея и что с этим делать? Рассказывает травматолог-ортопед

Михаил Игнатов
Травматолог-ортопед
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Проверка фактов

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Девушка держится за шею, скорчившись от боли
Фото istockphoto.com

«У меня шея болит» — достаточно частая жалоба людей, вне зависимости от пола и возраста. Характеризуется она ощущением сильного дискомфорта в любой из структур шеи (мышцах, нервах, суставах, шейных позвонках), и является распространенным симптомом различных заболеваний и травм.

По данным исследований, боль в шее (цервикалгию) в течение жизни испытывают более половины взрослых жителей планеты — 66-75% (на протяжении последних 6 месяцев — 54%). С возрастом их частота увеличивается, особенно у женщин.

Боль в шее можно разделить на три вида: она может быть острой (симптом проявляется в течение нескольких дней и до 6 недель), подострой (до 12 недель) и хронической (от 3 месяцев до нескольких лет), но, по данным статистики, в категорию хронической переходят только 10% случаев.

Почему возникает боль в шее

Причины могут быть разными. Например, травмы (растяжение, разрыв связок, повреждение межпозвонковых дисков), напряжение мышц шеи из-за стресса, чрезмерной физической нагрузки; неправильная осанка (основные факторы — сидячий образ жизни, избыточный вес, неправильная поза во время сна, неправильно подобранная офисная мебель и техника, что влияет на положение позвоночника во время работы), плоскостопие, воспаление мышц из-за воздействия холода и др.

Цервикалгия может быть симптомом стеоартроза шейного отдела, стеноза позвоночного канала, грыжи межпозвонкового диска, проблем с кровеносными сосудами, ревматоидного артрита, повреждения спинного мозга и даже инфекционных заболеваний, например, менингита.

Женщина держится за шею со спины.
Фото istockphoto.com

Когда нужно обратиться к врачу

Симптомы, которые свойственны боли в шее: мигрень, дискомфортные ощущения при повороте головы, тянущее чувство в затылке, головокружение или одеревенелость шеи, невозможность нормально двигать головой и боль в плечах или слабость в руках.

«Красный сигнал», чтобы срочно обратиться к врачу — болезненные ощущения не проходят несколько дней, неприятные ощущения нарастают, повышается температура и вас начинает лихорадить, вы теряете вес, чувствуете онемение, покалывание в руках или ногах. Если у вас появилась тошнота и рвота — это повод оперативно вызывать скорую неотложную помощь.

Если вы не наблюдаете таких критичных симптомов, а причина боли в шее объясняется перенапряжением, ношением тяжести или долгим сидением в неудобной позе, снять симптомы и дискомфортные ощущения поможет массаж шеи, ударно-волновая терапия, применение кинезиотейпирования и др.

Если же вы получили травму или боль в шее имеет хронический характер, только врач может выбрать тактику лечения по результатам обследования: рентгенографии, МРТ или КТ, УЗИ мягких тканей, которые покажут причину цервикалгии.

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Что делать, чтобы реже сталкиваться с болью в шее

В первую очередь необходимо уделять внимание физическому состоянию: заниматься спортом, делать зарядку по утрам и выполнять упражнения для шейно-грудного отдела позвоночника.

Важно подобрать эргономичный дизайн рабочего места: стол, кресло, монитор, клавиатуру и мышку, которые помогут избежать излишнего перенапряжения.

Во время долгой сидячей работы следует делать перерыв: чаще вставать, несколько минут прогуливаться, разминать шею, руки и ноги.

Если приходится носить тяжести, стоит равномерно распределять нагрузку, чтобы не было перекоса на одно плечо. Не носите тяжелые рюкзаки на одном плече — это портит осанку и может привести к цервикалгии.

Пара несет бумажные пакеты с овощами.
Фото istockphoto.com

Ортопедическая обувь и специальные стельки помогут в формировании правильной осанки и снятии нагрузки с позвоночника и его верхнего отдела.

Для сна важно подобрать ортопедическую подушку с поддержкой шеи и разными зонами набивки, которые заполняют пространство между ухом и плечом, когда вы отдыхаете.

Вне зависимости от сезона, стоит быть осторожными, избегать сквозняков для профилактики миозита и травм.

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