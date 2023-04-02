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Сегодня, 18:45

Врач рассказала, может ли целлюлит появиться из-за нехватки калия

Ольга Стрельникова
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Женские бедра без целлюлита вид сзади.
Фото Freepik/master1305

Врач-дерматовенеролог, нутрициолог, специалист по нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», может ли целлюлит быть следствием недостатка калия в организме. «Недостаток калия — не основная причина целлюлита, но может усугублять его проявление. Целлюлит — это нарушение структуры подкожной жировой ткани, вызванное изменением соотношения между жировыми клетками, коллагеновыми волокнами и кровеносными сосудами», — пояснила специалист. По ее словам, недостаток калия способен приводит к отекам, задержке жидкости в организме, как следствие ухудшать кровообращение в зоне поражения и способствовать образованию целлюлита.

Для восполнения недостатка калия Елена Богатова порекомендовала употреблять фрукты (бананы, абрикосы, персики, апельсины, гранаты, ананасы), овощи (картофель, томаты, бобы, шпинат, свекла, морковь), сухофрукты (курага, изюм, финики), орехи (миндаль, кешью, фундук). «Также можно принимать специальные препараты с калием, но только по назначению врача, если уровень микроэлемента снижен значительно», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от целлюлита в домашних условиях за месяц.

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