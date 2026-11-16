Эндокринолог рассказала, почему полезно гулять 10 минут после обеда

Десятиминутная прогулка после еды может помочь организму контролировать уровень сахара в крови и уменьшить неприятные ощущения после приема пищи. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова.

По словам специалиста, после приема пищи уровень глюкозы в крови повышается, а организм начинает вырабатывать инсулин для ее усвоения. Если в это время человек остается сидеть или ложится отдыхать, мышцы практически не расходуют дополнительную энергию. Небольшая физическая активность меняет ситуацию: при сокращении мышц увеличивается потребление глюкозы, что помогает сглаживать ее повышение после еды.

Самойлова рекомендует не обязательно выделять отдельное время для полноценной прогулки. Достаточно пройтись по улице, немного погулять в обеденный перерыв или подвигаться по офису.

Короткая ходьба также может положительно влиять на пищеварение. Движение стимулирует работу кишечника и помогает уменьшить ощущение тяжести после еды. Кроме того, прогулка позволяет избежать резкого перехода от приема пищи к длительному сидению.

Если выйти на улицу нет возможности, можно ограничиться несколькими минутами легкой активности дома или на рабочем месте.

При этом специалист подчеркивает, что прогулки после еды не являются самостоятельным способом похудения или лечения диабета. Их польза заключается прежде всего в регулярном увеличении повседневной физической активности.

По мнению Самойловой, такая привычка особенно полезна людям, которые много времени проводят сидя и редко делают перерывы на движение.