Врач Андросова рассказала, что шпинат и овсянка помогут справиться с хронической усталостью

Кардиолог Елена Андросова рассказала, как побороть хроническую усталость.

По ее словам, важен полноценный сон, а также полноценное питание. При синдроме хронической усталости нужно добавить в рацион продукты, которые поднимут настроение и помогут сохранить бодрость духа и тела. К таким продуктам относятся овсянка, нежирный йогурт без добавок, шпинат, фасоль, рыба и морепродукты.

«Отличные блюда от усталости — это куриная грудка, богатая железом, и пророщенные зерна пшеницы, которыми можно дополнить любой салат. В них содержатся витамины группы B, фосфор, кальций, железо и лецитин, питающий нервную систему. Дополнить рацион питания необходимо витамином D, который у жителей мегаполисов в большом дефиците», — приводит «Life.ru» слова Андросовой.

Также врач отметила, что не стоит забывать про физическую активность и важно соблюдать питьевой режим.