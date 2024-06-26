Врач рассказал, как соблюдать питьевой режим в жару

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев отметил, что повышенная температура на открытой местности или в помещении может негативно отразиться на самочувствии человека. По его словам, жара способна привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

«Зачастую подобные состояния связаны с обезвоживанием организма, ведь в жаркую погоду быстро теряется жидкость. Поэтому важно своевременно пополнять ее запасы. А поможет в этом питьевой режим», — объяснил эксперт.

Идеальным средством для утоления жажды врач считает негазированную чистую воду или несладкий зеленый чай. Также подойдут натуральные соки, разведенные в пропорции один к десяти. Например, можно самостоятельно выжать сок из сельдерея или лимона, а затем смешать их с водой. Но при условии отсутствия противопоказаний к их употреблению.

«В жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, она должна быть комнатной температуры. При этом в жаркую погоду увеличивается и дневная норма воды, в среднем до 3,5 литров. При физической работе ее количество может вырасти до 4 литров», — пояснил Горячев.

Также доктор добавил, что летом при температуре выше 20°С рекомендуется выпивать примерно 100-200 мл жидкости в час. Однако людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией и заболеваниями почек стоит отказаться от такой идеи и пройти консультацию специалиста.