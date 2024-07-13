Врач рассказал, как ходьба по лестнице влияет на организм

Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин считает, что регулярные движения тренируют не только сердечно-сосудистую систему, но и мышцы. Во время физической активности хорошо перекачивается кровь, она снабжает сердце и головной мозг. В целом организм получает только плюсы, сказал эксперт в беседе с «Пятым каналом».

По словам врача, ходьба по лестнице загружает человека в полном объеме, так как по сути он переносит собственный вес. Поэтому медик посоветовал выбирать вместо лифта лестницу. Также следует устраивать прогулки от рабочего места до метро. Кондрахин считает, что это тоже положительно скажется на здоровье, снизит уровень стресса.

«Правильнее всего пройтись. Неприятности, с которыми организм сталкивается, будут нивелированы. Потому что мы сожжем их в буквальном смысле слова, пока двигаемся куда-то. Все это сгорит в мышцах», — подытожил кардиолог.