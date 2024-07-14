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Онколог назвал неочевидные факторы риска развития рака желчного пузыря
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Онколог назвал неочевидные факторы риска развития рака желчного пузыря

Мария Маковей
Автор
Боль в желчном пузыре.
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин в беседе с «Лентой.ру» перечислил факторы риска развития рака желчного пузыря. По его словам, онкологии такого вида больше подвержены женщины старше 50 лет. Ученые до сих пор не нашли логических объяснений подобной предрасположенности, возможно, роль играет гормональный фон.

Однако главными провокаторами развития онкологии эксперт назвал желчные камни. Они травмируют стенки желчного пузыря, провоцируют повреждение и мутацию клеток. При размере камней более 3 см риск рака возрастает в 10 раз, подчеркнул медик.

«Не стоит недооценивать и роль питания. Избыток жирной, жареной, высококалорийной пищи вкупе с дефицитом клетчатки создают благоприятную среду для развития различных видов рака», — отметил доктор.

Елкин порекомендовал вести здоровый образ жизни — сбалансировано питаться, отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься спортом, чтобы снизить риск развития онкологии.

«Своевременное лечение, в некоторых случаях — хирургическое удаление желчного пузыря, также поможет снизить риск развития рака. При этом следует иметь в виду, что такая операция связана с определенными рисками и сама по себе не гарантирует защиту от развития злокачественной опухоли в других отделах желчевыводящих путей», — подытожил эксперт.

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